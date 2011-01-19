Айны вернулись!

В России стало на один коренной народ больше – по предварительным данным последней переписи населения, айнов в нашей стране теперь более ста человек. Это удивительно, ведь до недавнего времени считалось, что айны живут только в Японии. Еще более приятно, когда имеешь отношение к такому вот «возвращению» народа. Ведь именно «НА» накануне переписи обратил внимание сотрудников Института этнологии и антропологии РАН на то, что, несмотря на отсутствие в официальном перечне российских народов, часть наших сограждан упорно продолжают считать себя айнами и имеют на это веские основания. Ученые подключились, и вот результат! А о том, кто же такие наши айны, «НА» беседует с жителем Камчатки Алексеем Никамурой.

- Мы – айны, или камчадальские курильцы, – никуда и не исчезали, просто нас долгие годы не хотели признавать. Еще Степан Петрович Крашенинников (русский путешественник XVIII века, исследователь Сибири и Камчатки. – Прим. ред.) описал нас как камчадальских курильцев. Самоназвание «айну» происходит от нашего слова «мужчина», или «достойный мужчина», и связано с военными действиями. Мы ведь 650 лет воевали с японцами. Единственный народ в мире, который сдерживал оккупацию, сопротивлялся агрессору – японцам. Я вообще считаю, что японцы паразитируют на нашей культуре.

– Интересно, каким образом?

– Присваивая наши традиции. Примеров тому много. Японский самурайский меч называется «катано». В айнском это слово обозначает «поселение», «деревня» или «род». Меч называли так потому, что передавали от отца к сыну, от сына к внуку. Харакири – т.н. японское ритуальное убийство – вообще придумано айнами! По нашим верованиям, душа живет в животе. И висит она там на тоненькой веревочке. Чтобы умереть и выпустить душу – иначе человек не возродится потом, – нужно вскрыть живот и перерезать эту ниточку. Глубокий «японский» поклон от чего произошел? В нашей мифологии есть водный дух, который называется Капа Кодзу. Принимая образ человека, он выходит на сушу, чтобы утащить кого-нибудь к себе под воду. В голове у него есть углубление. В нем водичка. Если вдруг она вытечет, дух умрет. Но беда в том, что дух этот очень вежливый. Иду я, например, по лесу, встречаю человека. Вдруг это Капа Кодзу? Я начинаю ему кланяться. Он мне в ответ. Чем глубже поклон, тем почтительнее ответ. И тем больше воды вытекает у духа. Так что на самом деле это проверка на вшивость – не водяной ли ты…

– Внешне вы похожи на японца.

– Мы не были никогда азиатами. Мы островной народ, и ученые до сих пор не выяснили, откуда среди безволосой Азии «шерстяные» люди. Мой предок – выходец с южных Курил, с острова Шикотан (Ясикотан по-айнски). Во времена последнего айнского восстания – примерно в 1725 году – преследуемый японскими войсками он уходил с семьей от погони на байдарах до самой Камчатки. Осел в России на Курильском озере. Айны вели полукочевой образ жизни. Зимовали на Курильском озере (теплое место), а летом уходили на побережье Охотского моря, добывали морзверя, рыбачили. Кстати, неверно думать, что названия Курилы, Курильское озеро и т.д. возникли из-за горячих источников или вулканической деятельности. Просто здесь проживают курилы, или курильцы, а «куру» по-айнски – народ.

– Ваша версия разрушает и без того хлипкую основу притязаний японцев на наши Курильские острова. Если даже название гряды происходит от наших айнов!

– Верно. Я участник экспедиции на остров Матуа. Там есть бухта Айну. Во время двенадцатой экспедиции нами обнаружена древнейшая стоянка айнов. По артефактам понятно – примерно с 1600 года, что это были именно айны. Об этом говорят остатки посуды, обсидиановый наконечник с проточкой для яда и другие характерные для айнов предметы быта. Поэтому очень странно говорить, что айнов никогда не было на Курилах, Сахалине, Камчатке, как это делают сейчас японцы, уверяя всех, что айны проживают только на Хоккайдо и только в Японии, поэтому им якобы нужно отдать Курильские острова. Это ложь. В России есть айны – коренной народ, тоже имеющий право на эти острова. Очень странно, что МИД России не использует этот аргумент, чтобы напомнить, что острова не могут принадлежать только японским айнам, скорее уж всем айнам.

– Сколько айнов, по вашему мнению, проживает на Камчатке?

– В нашей общине 205 человек. Может, некоторые не совсем айны, а люди, с ними себя ассоциирующие. Но это ведь не противоречит Конституции.

– Знаю, что у айнов есть и физическое отличие – т.н. айнский паспорт, может, по нему определять? (Никамура со смехом закатывает рукав рубашки, демонстрируя свой «айнский паспорт».)

– Нас называют мохнатыми курильцами. Но кроме антропологических особенностей частично сохранился язык. Есть словарь курильского языка в «Описании земли Камчатки» Крашенинникова. На Хоккайдо наречие, на котором говорят айны, называется сару, на Сахалине – рейчишка. Наше вообще никак не называется. К сожалению, все разговорники, буквари изданы или на японском, или на английском языках. В такой ситуации сложно сохранять язык. Нужны словари на русском, нужны центры по изучению и сохранению не только, кстати, айнского языка, но и ительменского, других языков Камчатки. На Хоккайдо есть корпорация «Утари», в переводе – сотоварищество. У них 55 отделений по всем японским островам. Это учебные культурные центры. Там обучаются не только айнскому языку, но и культуре. Есть, например, японцы, которые не являются айнами, но живут, как айны. И наоборот, айны, которые живут, как японцы.

– Сохранение айнов действительно важно для Японии в плане культуры или она так педалирует айнскую тему из-за того, что стала идеологическим обоснованием территориальных притязаний?

– Мы пытались через «Утари» наладить культурные связи с другими айнами. Но корпорацию интересовала только политика, причем определенно антироссийская. Я спросил у одного из их руководителей, зачем же так делается. Он ответил честно: нам нужно на что-то жить, а политики выделяют средства на то, что интересно им. Поэтому сейчас мы с «Утари» почти не общаемся. Будем возрождать культуру камчадальских курильцев – айнов – своими силами.