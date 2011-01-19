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Письмо №1-5003

№ 2(243) от 20.01.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Письмо №1-5003

Уважаемые  читатели, редакцию «Аргументов неделi» не  может оставить равнодушной та полемика, которую развернули наши читатели в Пензенской области вокруг материала «Семейные инвестиции губернатора  Бочкарева». Так, редакцией было получено письмо от Министерства государственного имущества Пензенской  области следующего содержания:

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

2-й Виноградный пр., д.30 г. Пенза, 440066

тел. (8412)92-02-02

http://www.penzaim.ru; E-mail: mgipenza@sura.ru

№ 1-5003 от 23.12.2010

Главному редактору газеты «Аргументы неделi» Угланову А.И.

Уважаемый Андрей Иванович!

В газете «Аргументы неделi» №47 (237) от 2 декабря 2010 года на странице 5 была опубликована статья «Семейные инвестиции губернатора Бочкарева» (автор Иван Ковалев). Аналогичный текст впоследствии был повторен в №49 (239) от 16 декабря 2010 года на странице 14.

Министерство государственного имущества Пензенской области считает, что в данной публикации автором распространены отдельные сведения, не соответствующие действительности.

В статье говорится, что «очередной целью губернаторского племянника стал «Молочный комбинат «Пензенский», или «Молком», – одно из ключевых социальных предприятий областного центра». Акционером данного общества племянник губернатора Пензенской области Бочкарев Вениамин Викторович не является и никогда им не являлся. Также ни одна из перечисленных в статье организаций, «подконтрольных» Бочкареву В.В., не является акционером ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и никогда не являлась.

Контрольный пакет акций ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (50,93%) принадлежит ЗАО «ВТБ Долговой центр».

Пензенская область в лице Министерства государственного имущества Пензенской области является владельцем пакета обыкновенных акций в размере 23,36% уставного капитала Общества, а также является собственником доли (129/1000) в 11 объектах недвижимости ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». Кроме того, в отношении общества действует специальное право субъекта РФ – Пензенской области – «золотая акция» на участие в управлении Обществом.

В статье говорится о некоем «добровольно-принудительном выкупе акций самого комбината», что противоречит действующим нормам федерального законодательства (№208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» с последующими изменениями), в соответствии с которыми акционер самостоятельно принимает решение о продаже принадлежащих ему акций, а принудительное отчуждение акций возможно только в рамках исполнения судебных решений. В отношении крупных пакетов акций ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» судебных решений нет.

В соответствии с Законом Пензенской области №1464-ЗПО от 20.02.2008 пакет акций ОАО «Молочный комбинат «Пензенский», принадлежащий Пензенской области, внесен в прогнозный план (программу) приватизации имущества Пензенской области. Решение об условиях продажи пакета (23,36 %) данного акционерного общества до настоящего времени не принято.

Подобранные в вышеуказанной статье материалы в отношении имущества Пензенской области носят тенденциозный характер. Министерство государственного имущества Пензенской области осуществляет свою деятельность по управлению имуществом Пензенской области в соответствии с действующим законодательством, исключающим «лоббирование» интересов как отдельных частных предприятий, так и отдельных физических лиц.

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 46 Закона РФ от 27.12.1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации» прошу Вас опубликовать настоящую информацию.

В случае отказа публикации данной информации будем вынуждены обратиться в суд с иском о нарушении наших прав.

Министр В.В. ШУТОВ

Ответ редакции

В связи с содержанием этого письма у редакции возникают, наверное, уже риторические вопросы к нашим читателям.

1. Почему Мингосимущество Пензенской области выступает в качестве адвоката племянника губернатора и готово ли оно представлять интересы остальных жителей области, в том числе и Василия Пупкина, проживающего в Малой Сердобе?

2. Если Мингосимущество Пензенской области так информировано о планах племянника губернатора, то можем ли мы справиться, окончательно ли Вениамин Бочкарев отказался от приобретения молочного комбината или находится в процессе оформления документов?

3. Почему Мингосимущество Пензенской области не возмущается пресловутым «договором мены», привлекшим внимание российских и зарубежных СМИ? Тем самым, в результате которого, по информации тех же СМИ, по заниженной оценочной стоимости 33 млн. рублей поменяли огромный животноводческий комплекс на шесть акций стоимостью 6 тысяч рублей. Между тем это беспрецедентное событие имело место в той же Пензенской области.

4. И где, уважаемые коллеги из Мингосимущества Пензенской области, в тексте нашей статьи Вы увидели, что владельцем молочного комбината мы называем племянника губернатора. Собственником «Пензенского» в том числе является и Мингосимущество Пензенской области со своими 23,36% акций. Или в самом Мингосимуществе сомневаются?

Что же касается пассажа о «добровольно‑принудительном выкупе акций самого комбината», то если верна посылка о том, что Мингосимущество является собственником молочного комбината, то самому Мингосимуществу и решать, в какой форме будут продаваться акции. В добровольной или принудительной, тем более что во главе области стоит «крепкий хозяйственник» Василий Бочкарев и он не возражает, что в некоторых предпринимательских кругах области его называют Доля.

В свою очередь, мы надеемся, что раз уж ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» включен в прогнозный план приватизации, то впредь все процедуры по распоряжению госимуществом будут понятны и прозрачны. А наша редакция обещает информировать остальных читателей о том, как это в Пензенской области получается.

P.S. В свою очередь, редакция выражает сочувствие сенатору от Пензенской области Борису Шпигелю, попавшему в переделку во время отдыха в Израиле. По сообщениям СМИ, у него из номера отеля похитили более 200 тыс. евро.

Ошиблись адресом

Также в адрес редакции поступило письмо из ОАО «Губернский банк «Тарханы» от 31 декабря 2010 г. исх. № 9396, подписанное председателем Правления банка г-ном Мещеряковым Д.В., в котором сообщается, что «…губернатор и кризис банка «Тарханы» в 2008 году никак не взаимосвязаны… Сейчас же, спустя два года, банк полноценно функционирует и полностью принадлежит государству в лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов…», ниже содержится требование «…дать опровержение информации в части собственника банка…».

Редакция в своей статье «Семейные инвестиции губернатора Бочкарева» ничего не писала о связи Василия Кузьмича и кризиса ликвидности ОАО «Губернский банк «Тарханы». Хотя мысль, безусловно, интересная, и редакция готова ее обсудить с Правлением.

Мы также ничего не писали о том, что ОАО «Губернский банк «Тарханы» принадлежит губернатору.

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