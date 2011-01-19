Суд сменил мнение и директора

На прошлой неделе арбитраж Иркутской области обязал региональную налоговую службу внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения, касающиеся ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат». Суд посчитал, что гендиректором АЦГК должен значиться представитель группы компаний «РАТМ» Алексей Баженичев. Между тем Николай Фоменко, до последнего времени являвшийся руководителем комбината по ЕГРЮЛ, уже неоднократно называл в СМИ происходящее на АЦГК «рейдерским захватом».

По версии представителей «РАТМа», кадровые изменения произошли на АЦГК еще в июне прошлого года, когда совет директоров принял решение об увольнении Николая Фоменко с 1 октября и назначении на его место Алексея Баженичева. Распоряжение об отрешении Фоменко от должности подписал Олег Геевский, называющий себя председателем совета директоров предприятия.

В начале декабря прошлого года все тот же Арбитражный суд Иркутской области приостановил действие решений совета директоров «Ангарского цементно-горного комбината» (АЦГК) о досрочном прекращении полномочий генерального директора Николая Фоменко и назначении на эту должность Алексея Баженичева. Официальных сообщений о том, что заставило арбитраж сменить позицию, пока не прозвучало.

Накануне Николай Фоменко рассказал журналистам о том, что, по его мнению, происходит на АЦГК. После отпуска по болезни он появился на комбинате в конце сентября 2010-го. Тогда, по словам гендиректора, он «обнаружил на предприятии признаки рейдерского захвата», завод был, «по сути, захвачен менеджментом» и представлял собой «такой маленький анклав, куда никого не пускают – ни следователей, ни легитимных руководителей. Там только Геевский заправляет». При этом г-н Геевский на момент возвращения гендиректора уже не являлся легитимным председателем совета директоров АЦГК – его полномочия истекли, как подтверждают представители «Сибирского цемента», другого крупного акционера комбината, еще 1 июня 2010 года.

Пытаясь исправить ситуацию, Фоменко отозвал доверенности, ранее выданные им своим заместителям, среди которых был и Баженичев. Он попытался провести на предприятии независимый международный аудит, но столкнулся с активным сопротивлением менеджмента комбината. «Моя попытка провести международный финансовый аудит за последние девять месяцев… не увенчалась успехом, – утверждает Фоменко. – В панике был отозван из отпуска исполнительный директор завода Алексей Баженичев, были изготовлены подложные документы, и мое увольнение имело целью избежать аудита. Те документы, которые я получил – полугодовая бухгалтерская отчетность, – говорят о плачевных результатах… Не может такой низкий объем продукции, который отражен в бухгалтерских документах, производить АЦГК».

Из происходящего Николай Фоменко сделал вывод о том, что на АЦГК под руководством Олега Геевского «идет подготовка к преднамеренному банкротству»: «Мощность завода рассчитана на 1 миллион 211 тысяч тонн цемента в год, и, как я сказал, цемент востребован, несмотря даже на осенние месяцы. Но, по отчетности, продукции нет, и объемов нет, и денег нет, одни убытки. «Дебеторка» меньше суммы кредиторской задолженности – это первый признак банкротства предприятия».

Николай Фоменко отмечает, что его увольнение – не первый случай нарушения законодательства на АЦГК, допущенный представителями «РАТМа». Ранее был нарушен федеральный закон «Об акционерных обществах». «В последний совет директоров вошел только один представитель от холдинговой компании «Сибирский цемент», которая обладает практически таким же крупным (около 48%) пакетом акций. Естественно, что один человек не может блокировать решение всего совета», – говорит Фоменко и добавляет, что остальные члены совета директоров ОАО «АЦГК» представляют интересы группы компаний «РАТМ».

«Когда нет контроля со стороны всех участников общества, когда, что называется, своя рука владыка, – это все очень сильно влияет на экономику», – прогнозирует Фоменко дальнейшее ухудшение положения предприятия.