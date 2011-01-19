Камер хватит на всех

Чем больше принимается законов о защите частной жизни, тем больше вокруг примеров ее полной беззащитности. Если секретная переписка американских дипломатов была обнародована посредством сайта WikiLeaks, то что говорить о простых россиянах? Средний москвич или петербуржец до сотни раз в день попадает в поле зрения видеокамер, а личная информация о нем практически открыто продается. Но власти стремятся не столько охранять частную жизнь граждан, сколько установить контроль за миллионами видеокамер и других источников информации о россиянах. «Из соображений безопасности людей», – уверяют руководители спецслужб.

Обратная сторона сыска

В конце декабря 2010 г. в Петербурге было совершено дерзкое ограбление. Преступники прогуливались у входа в банк с детской коляской, потом выхватили из нее автоматы, расстреляли двух инкассаторов, свидетеля и похитили 25 млн. рублей. Не прошло недели, как их арестовали. Брошенная убийцами коляска оказалась редкой моделью, в Питере была продана всего дважды. По видеозаписям камер слежения в магазине сыщики отследили и приход покупателей, и номер их автомобиля.

Руководители МВД любят повторять, что установка камер слежения обычно снижает преступность в районе на 20–50 процентов. Помимо милицейских видеокамер существует не поддающееся учету количество частных, к которым имеют доступ представители аж семи силовых ведомств: ФСБ, МВД, ФСО, Службы внешней разведки, таможни, ФСИН и Госнаркоконтроля.

– Камеры слежения, телефонные прослушки и персональные базы данных – это палка о двух концах, – рассказывает юрист Артем Сагитов. – Нужны внятные гарантии, что информация будет использована законно. Однако их никто не дает, а мировое понятие privacy пока плохо переводится на русский язык. В США единственное упоминание в судебных документах, что сотрудники ФБР использовали мобильник мафиози Дженовезе как микрофон для прослушки разговоров, вызвало общенациональный скандал. В России силовики открыто говорят в интервью, что ими используется адресная и блуждающая прослушки. То есть могут слушать конкретного человека, а могут настроить систему на определенные слова (теракт, героин, Моссад). Система автоматически подключает оператора к разговору любого абонента, который их произнес.

Подглядывающие

С марта 2008 г. все российские операторы сотовой связи обязаны за свой счет установить оборудование, которое позволит спецслужбам с удаленного пульта свободно подключаться к информационным потокам. Такая мера распространяется на 16 видов услуг связи, в том числе телефонные переговоры, электронные письма, SMS, MMS, ICQ, Skype и т.д. Сотовые операторы обязаны три года хранить всю информацию о звонках и расчетах своих абонентов. Все мобильные телефоны, разрешенные к использованию в России, должны иметь тип кодировки RST. Именно чтобы сохранить систему контроля, огромные силы были брошены на борьбу с компаниями, ввозившими мобильники по «серым» схемам.

Россияне, похоже, не столько сопротивляются слежке, сколько хотят жить в ногу со временем. Пенсионер из Саранска вмонтировал видеокамеру в телевизор в кабинете старшей медсестры местной больницы. Заказчиком акции стал заместитель главврача, в качестве оплаты позволявший дедушке лежать в стационаре, принимать бесплатные лекарства и процедуры. 63-летняя жительница Улан-Удэ взломала электронный почтовый ящик соперницы и выложила в Сети ее интимные фото. Служащий из Череповца разместил похабные предложения на странице своей бывшей супруги на сайте «В контакте». Чтобы узнать пароль, он незаконно проник в ее жилище и установил на компьютер женщины программу, регистрирующую нажатия клавиш на клавиатуре.

– Стоит ли удивляться, что диски с ворованными базами данных предлагаются на каждом шагу при более чем спокойной реакции граждан, – говорит правозащитник Борис Александров. – Диск с базой ГУВД можно купить в электричке за двести рублей. Если сотовый оператор допустил утечку сведений по клиентам, он даже не извиняется перед пострадавшими. Просто усиливают контроль внутри компании. Нет даже информации о возбужденных уголовных делах. На Западе любая подобная утечка является делом государственной важности, потому что нарушаются права граждан.

Жизнь других

Помимо баз сотовых операторов в Петербурге, например, можно без проблем купить свежие архивы ГИБДД с номерами автомобилей и координатами владельцев, где часто указан мобильный телефон. Есть база ПИБа по всем районам города, позволяющая не только узнать адрес человека, но и посмотреть на компьютере планировку его квартиры. Базы по судимостям продают самые свежие, хотя в них содержатся сведения только о вступивших в силу приговорах.

Данные о выездах человека за границу можно получить в любой турфирме, сведения о его доходах – даже от самого скромного сотрудника налоговой инспекции. Все банки обмениваются между собой информацией о кредитах физических лиц и эту информацию тоже можно купить. База по юридическим лицам вполне легально продается под брендом «СПАРК-Интерфакс». По каждой российской фирме: состав учредителей, изменения в реестре, баланс. Можно посмотреть, в каких предприятиях участвует конкретный предприниматель.

Закон о частном сыске в России очень жесткий, но реклама шпионских услуг также недвусмысленна. Простая справка о частном лице (телефон, адрес, фамилия) стоит у частных детективов не менее 5 тыс. рублей, а информация о его доходах, семейном положении, детях, счетах, недвижимости – от 12 тысяч рублей. В прайсе одного из детективных агентств размещаются следующие услуги: наружное наблюдение за автомобилем от 3 до 12 часов – 15 тыс. рублей, видеосъемка или фотографирование объекта – 7 тыс. рублей, установка аудио-, видеонаблюдения – от 20 тыс. рублей. И вряд ли речь об установке видеокамеры в помещении заказчика: обычно детективы этим не занимаются, а соответствующая услуга в фирме стоит 1440 рублей.