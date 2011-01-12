Проклятие сионских колдунов

Пять лет назад, 4 января 2006 г., после обширного инсульта впал в кому один из самых ярких ближневосточных политиков, премьер-министр Израиля Ариэль Шарон. Казалось бы, не рядовое, но и не исключительное событие. Но доктор экономических наук Александр ИСАЕВ проанализировал это и некоторые другие события. И сделал вывод, что не все так просто. Слишком много совпадений, чтобы счесть их чистой случайностью. Его выводы могут показаться невероятными, но в любом случае заслуживают внимания. Судите сами.

«Огненный кнут» для премьера

Летом 2005 г. Израиль напоминал бурлящий котел. Ариэль Шарон, прежде всегда считавшийся одним из самых жестких противников переговоров с палестинцами, решил разыграть карту «Одностороннего размежевания». Этот план подразумевал вывод израильских войск с территории сектора Газа, вывоз оттуда израильских поселенцев и другие многочисленные уступки палестинцам. Страна буквально раскололась надвое. Сторонники мирного решения конфликта приветствовали решение премьера. Но гораздо более многочисленные радикально настроенные израильтяне бурно протестовали против «капитуляции перед террористами». Дело доходило до стычек с полицией.

В конце июля 2005 г. прошли слухи, что группа раввинов, наиболее фанатичных противников передачи израильских земель палестинцам во главе с каббалистом Йосефом Даяном, собралась ночью на кладбище и совершила обряд проклятия премьер-министра Израиля Ариэля Шарона. Другими словами, раввины нанесли по Ариэлю Шарону биоинформационный удар. Обряд этого проклятия носит название «пульса де-нура», что в переводе с древнееврейского означает «огненный кнут».

Если рассматривать поведение раввинов с позиции научной эзотерики (физической психологии), то ничего, кроме возмущения, их поступок вызвать не может. Дело в том, что еще тысячи лет назад люди знали о существовании тонкого мира, Высших Сил и о том, как эти Высшие Силы использовать в борьбе с земными врагами. Вопрос лишь в том, как наносить биоинформационный удар по врагу. Можно бить по нему точечно, прицельно, тогда от такого удара страдает лишь один конкретный человек. Или бить, как говорится, «по площадям». Скажем, когда, для того чтобы поразить вашего врага, вы уничтожаете целый город, множество ни в чем не повинных людей. Во втором случае речь идет о самом низкопробном «эзотерическом терроризме».

Далее события развивались стремительно и пересекли границу Израиля.

4 января 2006 г. премьер-министр Израиля впадает в кому.

11 января обезумевший подросток с ножом нападает на раввинов в московской синагоге.

14 января один из центральных российских каналов показывает сюжет о раввинах, проклявших Шарона, и демонстрирует снятый на видеокамеру обряд проклятия Шарона.

Затем наступает утро 16 января 2006 года…

Об авторе Исаев Александр Аркадьевич, доктор экономических наук, член-корреспондент Академии инженерных наук Российской Федерации. Автор книг «Физическая психология», «Фиктивная экономика» и др. В начале 90-х вел довольно яркую публичную жизнь. Был генеральным директором Дальневосточного научно-производственного объединения «ДАЛЬВЕНТ» (Владивосток), депутатом краевого Совета, участвовал в разработке проекта Конституции РФ. К тому же в качестве сценариста, режиссера-постановщика и продюсера участвовал в создании трех художественных фильмов, в которых снимались наши «звезды»: Анна Самохина, Николай Еременко (младший), Виктор Авилов, Александр Панкратов-Черный, Игорь Верник, Вячеслав Разбегаев и другие. В это время его часто показывали местные и центральные телеканалы. В какой-т момент такая публичность подтолкнула к необходимости усиления своей защиты на биоинформационном уровне. Стал изучать эзотерику, что привело к созданию новой науки – гуманитарной метафизики (физической психологии), позволившей объяснить природу многих эзотерических феноменов, в частности, биоинформационного удара. В 2003 г. издательство Владивостокского государственного университета экономики и сервиса выпустило его книгу «Физическая психология».

Сверхчеловек из «Дальвента»

Прежде чем продолжить рассказ о последствиях удара «огненного кнута», нанесенного раввинами-ортодоксами, необходимо сделать отступление.

Кто был инициатором создания объединения «ДАЛЬВЕНТ», неизвестно. Однако в статье известного российского журналиста Марка Дейча «Лубянка: все на продажу», опубликованной в «Литературной газете» в июне 1992 г., утверждается, что «ДАЛЬВЕНТ» был создан структурами Третьего главного управления (военная контрразведка) КГБ СССР.

О масштабах деятельности отдельных структур «ДАЛЬВЕНТА» косвенно свидетельствует и статья о «красной ртути», опубликованная в «Аргументах неделi» в конце 2008 года. В ней утверждалось, что среди организаций, которым секретным постановлением Правительства РФ была выдана лицензия на экспорт «красной ртути» в начале 90-х, были и структуры объединения «ДАЛЬВЕНТ».

Пригласив автора этой статьи на должность генерального директора, учредители «ДАЛЬВЕНТА» поставили перед ним три задачи. И задачи эти были, мягко говоря, нетривиальными.

Во-первых, разобраться с феноменом «фиктивного капитала», о котором Карл Маркс писал в третьем томе «Капитала». Логика проста. Если есть капитал, который берется ниоткуда, т.е. капитал-фикция, капитал-призрак и мы научимся создавать такой капитал, то сможем не воевать с нашими врагами, а скупить их на корню.

Во-вторых, предлагалось создать научную базу для подготовки «советского сверхчеловека».

Был разгар перестройки, страна бурлила самыми невероятными идеями, и даже такая задача не показалась бредовой.

Мы вступали в эпоху новых знаний (нанотехнологии, генная инженерия, геофизическое и психотронное оружие). Причем, по утверждению многих эзотериков, знания учеными не создаются. Они все уже находятся в информационном пространстве. И ученые лишь достают их оттуда. Причем доставать знания из глубин космоса могут только люди со сверхъестественными способностями. И если мы научимся создавать таких сверхученых, то сможем получать знания без больших затрат на науку.

Мы отдавали себе отчет в том, что Россия является «догоняющей цивилизацией». Всю ее историю те или иные правители пинками придавали России ускорение. Таким образом, обеспечить конкурентоспособность нации можно лишь путем не просто новаций и модернизации, а путем сверхноваций и сверхмодернизации.

Справка «АН» «Пульса де-нура», иначе «огненный кнут», или «удар огня» – талмудическое проклятие. Означающее «болезненное наказание на уровне нефизического, сущностного мира». Этот обряд не «управляет» Божьим гневом, а представляет собой как бы апелляцию в суд Божественной справедливости. Информация о способе проведения такого обряда не разглашается, и каббалист, если он решает провести его, делает это по собственному разумению и под свою ответственность. Традиция подчеркивает, что человек, призывающий на другого гнев Божьего суда, попадает и сам под его пристальное внимание, и, если «жертва» невиновна, наказание падает на призвавшего. Особенность этого проклятия состоит в том, что «кнут» часто поражает объекты проклятия огнем. Причем, как правило, евреи насылают это проклятие только на евреев. Премьер-министры Израиля Ицхак Рабин и Ариэль Шарон были подвергнуты проклятию «пульса де-нура» в 1995 и 2005 годах соответственно. Рабин через месяц после проклятия был убит, а Шарон меньше чем через полгода впал в кому.

«Хлыст» бьет по России

Но была еще одна задача. «Наниматели» начали издалека. Как вы относитесь к доктору Фаусту из одноименной поэмы Гете? А точнее: к его контактам с Князем темных сил? Говорите – нет его? А кто, по-вашему, вращает блюдце во время спиритических сеансов? Кто искушал Иисуса Христа в пустыне? С кем сражался православный святой Серафим Саровский? Представляете, как было бы здорово установить контакт с этой силой, подружиться с ней. Получить союзника, который мог бы помочь решать многие наши проблемы на планетарном уровне. Кое-какие наработки уже есть. В частности, зеркала Козырева.

В январе 2006 г., увидев обряд проклятия по телевидению, пришлось вспомнить тот разговор пятнадцатилетней давности. Утром 16 января возникли недомогание и головная боль. Это было не похоже на обычную болезнь. Такое чувство возникало при чьем-то давлении или встрече с психически нездоровыми людьми. Почему-то сразу на память пришла передача про еврейских колдунов. Неужели их «огненный кнут» достиг Владивостока? Оставалось выйти на сайт «Еврейская старина» и призвать родственников Шарона нейтрализовать эту энергию коллективной молитвой.

Возможно, этот призыв и стал катализатором. Потому что сразу после него «огненный кнут» разбушевался над Россией, нанося удары направо и налево. Буквально через несколько минут загорелось (помните, «огненный кнут» – часто поражает именно пламенем) одно из отделений Сбербанка во Владивостоке. Оно находилось в девятиэтажном здании рядом с университетом, где работает автор. Погибли девять человек. Кстати, отец одной из погибших девушек, как писали местные газеты, живет в Израиле.

19 января 2006 г. «Комсомольская правда» (примечательно, что топ-менеджмент газеты состоит из бывших граждан Владивостока) помещает в «толстушке» материал о «проклятии раввинов-колдунов».

29 января 2006 г. умирает всемирно известный раввин-каббалист Ицхак Кадури (Израиль).

Спустя неделю – 5 февраля 2006 г. умирает один из моральных столпов современного православия архимандрит Иоанн (Крестьянкин).

9 февраля 2006 г. выходит мое (Исаева) интервью отделению «Комсомольской правды» во Владивостоке о том, как помочь Ариэлю Шарону выйти из комы.

А 13 февраля 2006 г. происходит пожар в главном офисе «Комсомольской правды» в Москве. В результате этого пожара редакция полностью выгорела. Причем удивительно, что здание, горевшее во Владивостоке 16 января 2006 г., и здание, где размещался головной офис «Комсомольской правды» в Москве, похожи друг на друга, как сиамские близнецы.

16 февраля 2006 г. автор дает интервью по поводу проклятия раввинов-колдунов съемочной группе, представлявшей один из главных телеканалов России. В интервью упоминался известный колдун Юрий Лонго. На другой день – 17 февраля 2006 г. Юрий Лонго скончался. Причем, по мнению его друзей-эзотериков, его сразил сильнейший биоинформационный удар.

Но и это еще не все. 26 февраля 2006 г. в Москве был убит известный журналист телеканала НТВ

Илья Зимин, родившийся и долгое время работавший во Владивостоке.

«Журналисты», «священнослужители», «Израиль», «Владивосток», «Москва» – эти слова объединяли всю ту вакханалию, что творилась тогда, в страшные январь и февраль 2006 года.

Проклятие раввинов возвращается в Израиль

Что такое по своей сути энергетическое проклятие? Это почти живое существо, поведение которого напоминает поведение животного. Когда «кнут» сталкивается с сильным объектом проклятия, защиту которого он пробить не может, он признает в нем нового «хозяина» и начинает ему верно служить. То есть поражать своей энергией его врагов.

Причем «кнут» рассматривает людей, связанных дружескими отношениями, как одно целое. Отсюда, в частности, проклятия, которые десятилетиями витают над

целыми родами, семьями, как, например, над родом Кеннеди.

Все лето 2010 г. огненный хлыст продолжал резвиться над страной. Полыхали беспрецедентные лесные пожары в Центральной России.

А зимой, со 2-го по 6 декабря, полыхнуло в самом Израиле. Невиданные по своим размерам для этой пустынной страны лесные пожары – все равно что гололед в Таиланде.

Это было бы слишком для обычного совпадения. След «пульса де-нура» очевиден. Одна беда – никак не получалось проследить его «трассу» из Владивостока в центр страны, откуда он мог бы переброситься в Израиль.

В сводках новостей не находилось ничего подходящего. Разве что годовщина страшного пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь», где погибли десятки людей. Но какая связь между Москвой, Владивостоком и Пермью?

Но связь нашлась! И самая что ни на есть прямая!

Ровно год назад, т.е. во время пожара в «Хромой лошади», председатель правительства Пермского края Валерий Сухих был включен в список кандидатов в губернаторы Приморского края (столица края – Владивосток), которых «Единая Россия» предложила на утверждение президенту Медведеву. Нравится это кому-то или нет, но на биоинформационном уровне слова «Дарькин» и «Владивосток» связаны как одно целое. На их пути встал В. Сухих из Перми.

Это, разумеется, только версия. Но если она верна, то год назад мы увидели, как «огненный кнут», так и не справившийся с Владивостоком, в ярости бросился обратно, поразив по дороге Пермь, Центральную Россию. А в декабре 2010 г. вернулся туда, откуда вырвался, – в Израиль, на свою «историческую родину».

И каких бед там еще натворит взбесившееся проклятье недальновидных колдунов?