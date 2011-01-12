Награда попала в цель

Престижные премии правительства РФ в области науки и техники за 2009 год вручены группе видных ученых и специалистов. Среди них – генеральный директор ОАО «Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли и советник генерального Евгений Сухарев.

Лауреаты премии были названы еще в марте. Но лишь в конце декабря состоялось вручение наград. Их присуждают за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, открывающие новые направления в науке, технике и технологиях. На этот раз, в частности, за разработку и применение нового поколения микроэлектронных устройств, систем связи и управления мобильными комплексами ПВО и особо важными объектами. Они позволяют решить важнейшую государственную задачу – сохранение технологической и информационной безопасности страны. Было разработано новое поколение элементов специализированной компонентной базы. Выпущены микросхемы двойного назначения, которые можно использовать не только в военных целях, но и для сугубо гражданских нужд.

Кроме того, созданы современные системы связи, автоматические системы управления гражданского и военного назначений. В том числе – высокоточными оборонительными комплексами противовоздушной и противоракетной обороны. Их разработчиком как раз и является ГСКБ «Алмаз-Антей». По мнению авторитетных экспертов, созданные системы связи и управления имеют рекордные тактико-технические характеристики. Они на много лет опережают лучшие зарубежные аналоги.

Напомним читателям «АН», что концерн «Алмаз-Антей» – одна из крупнейших компаний мирового военно-промышленного комплекса. По итогам 2009 года он занимал 22-е место на планете. Входящие в концерн предприятия разрабатывают, производят и модернизируют зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование, а также его компоненты.

Кстати, с руководителем ГСКБ И. Ашурбейли редакцию «АН» связывают тесные деловые отношения. Он – автор идеи и председатель редакционного совета еженедельной общероссийской газеты ВПК («Военно-промышленный курьер»). Кроме того, спецвыпуски ВПК ежемесячно выходят с «Аргументами неделi». Конечно же, мы рады поздравить нашего замечательного партнера Игоря Рауфовича Ашурбейли и его советника Евгения Михайловича Сухарева с заслуженной наградой.