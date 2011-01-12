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Обезглавленная ветвь власти

Уже более года в Дагестане не могут назначить председателя Верховного суда

№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », Иван БАГРАМЯН ]

Обезглавленная ветвь власти

Странные вещи происходят в самом южном регионе России. В Дагестане, погруженном в коррупцию, клановость, преступность, уже год нет человека, который смог бы возглавить высшую судебную власть в республике.

При этом председатель Верховного суда в таком регионе это не просто юрист, штампующий приговоры, это своего рода третейский судья, за которым остается последнее слово. Который может и должен взять на себя смелость призвать проворовавшихся чиновников к ответу и жестко обозначить вертикаль одной из ветвей власти.

Именно в компетенции республиканского ВС находятся дела по особо тяжким преступлениям – терроризму, покушениям на жизнь государственных мужей, массовым убийствам сотрудников правоохранительных органов. Как можно такой регион, в котором несколько раз в месяц вводят режим контртеррористической операции, оставить без первого лица в судебной ветви власти?

Президент Дм. Медведев, посещая недавно юг России, обрушился с критикой на правоохранительные органы за искажение статистики. «Брехня это», – в сердцах бросил президент. В это фразе как в капле воды отразилась вся сложность ситуации, которую нельзя пускать на самотек.

«АН» неоднократно писали о ситуации с назначением председателя ВС Дагестана (№50 за 2009 г., №12 за 2010 г). Состоялось уже два конкурса высшей квалификационной коллегии судей. Но глава государства не счел возможным доверить мантию главного судьи региона кому-либо из предложенных персон.

Прошел уже и третий конкурс. В ближайшее время на утверждение Медведева поступят очередные и «рекомендованные профессионалы». Но, как и в 2009 г., в последний момент по непонятной причине из списка пропала фамилия бывшего заместителя председателя ВС республики Ибрагима Ибрагимова. А ведь многие в Дагестане считали и считают, что именно бывший зампред станет первым лицом в дагестанской судебной власти. Молодой, энергичный ученый – академик Российской муниципальной академии, прослужил в правоохранительной и судебной системах более 23 лет.

Хорошо известно, что ради сохранения балансы властных группировок на должности в Дагестане назначают представителей разных национальностей. Так президент РД – даргинец, а премьер – аварец. Но судебная власть – не политическая, выбор должен быть сделан не по национальному, а по профессиональному признаку.

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