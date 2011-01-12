ФСБ начала охоту на птиц

Аэропорт Елизово – главные воздушные ворота Камчатки. Пассажиры удобно разместились в «Боинге» авиакомпании «Трансаэро», готовящемся к вылету в Москву. В салон прошли два запоздавших пассажира Арам и Мурад Хачатряны. Около их кресел остановились люди в штатском, предъявили удостоверения сотрудников ФСБ. В двух сумках у братьев были спеленатые восемь краснокнижных соколов-кречетов. А в Шереметьеве были изъяты восемь соколов-кречетов, которых намеревались вывезти в Сирию. Еще шесть камчатских соколов-кречетов выловили в Домодедове.

Путина просят смотреть вверх

Недавно в Санкт-Петербурге прошел международный форум по спасению амурских тигров. Лидеры государств поклялись положить на алтарь их спасения миллионы долларов. Между тем не только дикие кошки, пусть даже и в год Кота, нуждаются в защите на окраинах Родины.

Специалисты уже десяток лет твердят, что впору проводить форум по краснокнижному соколу-кречету. Ареал их обитания – северо-восток России, на Камчатке.

– Речь идет о настоящей «эпидемии», даже «пандемии» соколиного браконьерства, – перебивая друг друга, говорят начальник Агентства по охране и использованию животного мира в Камчатском крае Александр Турушев и его заместитель Владимир Гордиенко. К такому неутешительному выводу в Агентстве пришли после недавнего совместного рейда с опергруппой РУ ФСБ РФ в Олюторском районе.

По оперативной информации, осенью прошлого года только в двух районах Камчатки работали не менее 10 групп браконьеров. Им попалось более 100 кречетов. Почти все птицы сумели миновать силки чекистов, милиции, службы авиабезопасности аэропорта и «улететь» с Камчатки.

В начале 90-х соколиные браконьеры изрядно подорвали популяции соколов-сапсанов и балобанов в Средней Азии, в основном в Киргизии и Казахстане. А потом перебрались в Россию и в середине 90-х дотянулись до Камчатки, где обитает редкий краснокнижный и самый ценный сокол-кречет.

Педофилы от соколиного браконьерства

– Это была первая попытка настоящей совместной работы РУ ФСБ и Агентства. ФСБ выделило вертолет погранслужбы, подчиняющейся им. Был разработан совместный план. В последней декаде октября группа полетела на север Олюторского района. Были обследованы бухты Гека, Анана, Кавача, Шлюпочная, окрестности сел Апука, Вывенка, Пахачи, еще несколько мест, – рассказывает Александр Турушев, непосредственный участник рейда.

По его словам, браконьеры ловят птиц после вылета из гнезда, когда они освоят навыки охоты. Большинство ловцов неплохо разбираются в повадках соколов. Взрослых птиц не берут. Их тяжело приручить, и их выпускают. А молодняк привыкает к руке быстро. Ловят практически до самого Нового года. Начинают ловить на севере Камчатского полуострова. Потом с наступлением зимы сокол мигрирует на юг, следуя за перемещением водоплавающих, чистиковых птиц. И браконьеры идут за ними. Говорят, что в окрестностях Петропавловска ловят соколов и в январе, и в феврале.

– Предпочтение отдают соколиным самочкам, они крупнее. И больше ценятся у арабских шейхов. Ведь только самка может брать на охоте дрофу-стрепета, которая размером больше курицы. Молодые соколы отличаются окраской лап. У них они серо-голубые, а потом с возрастом желтеют. Если верить СМИ, то самка кречета в арабских странах стоит от 100 до 500 тыс. долларов. В зависимости от размера, окраски, прирученности. В Петропавловске-Камчатском скупщики покупают кречетов по 6–10 тыс. долларов. Цена на крупную самку кречета с красивым белым оперением может доходить до 20 тыс. долларов. Таких в популяции примерно 30%, – рассказывает Турушев.

По словам местных орнитологов, на Камчатке зимуют чукотские и аляскинские кречеты, которые тоже попадают в руки браконьеров. Подсчетом камчатской популяции кречетов никто не занимался. Фигурирует примерное число от 500 до 1000 гнездящихся пар на полуострове. Поэтому лов сокола-кречета запрещен абсолютно везде.

Как ловят соколов Квадрат периметром 2х2 метра. По краям вбиты пластиковые колышки или арматура. Натягивается сетка. В центре квадрата сидит голубь в замшевой жилетке, привязанный к колышку. К жилетке привязана веревочка с карабинчиком, чтобы не перекручивался. Ловец сидит недалеко в «скрадке». Видя сокола, начинает за веревку дергать голубя. Хищная птица нападает, пикируя под острым углом. И с какой бы стороны ни атаковала – обязательно окажется в сетке.

Сигары для браконьеров

В отличие от охранников дикой природы, браконьеры себе ни в чем не отказывают. Они имеют все, что душа пожелает. Первоклассная одежда и обувь, полный набор продуктов, переносные бензогенераторы для освещения и запитки телевизоров, DVD-проигрывателей. Мощные бинокли, оружие, палатки, спальники, охотничьи «скрадки», лодки типа «Ахилесс» и дюралевые, 40-сильные моторы «Ямаха». Если опергруппа ФСБ и Агентства имела спутниковый телефон неустойчивой устарелой системы «Глобал Стар», то у браконьеров – «Иридиум». Их даже снабдили сигарами, с которыми коряки охотно позировали перед фотокамерами. Коряк с сигарой – это сильно.

Информация о рейде опергруппы летела из села в село и до браконьерских станов быстрее, чем сам вертолет. Из чего инспекторы сделали вывод, что у соколятников в райцентре и других населенных пунктах есть своя агентура, которая пытается отследить маршрут и доложить браконьерам в режиме диспетчерской связи. Из-за этого вертолет пытался летать в режиме максимальной секретности. Никому не говорили, куда летели, меняли маршруты, путая следы.

Справка «АН»

Сокол-кречет является объектом Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES). Соколиная популяция кречетов неумолимо сокращается. По мнению ученых-орнитологов, одной из причин резкого сокращения популяций соколов является их незаконный отлов для соколиной охоты. Основными потребителями пойманных в природе птиц являются Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Сирия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Растут не только масштабы браконьерства, но и контрабанды (поэтому ситуацию пытаются отслеживать в ФСБ). Кречет – птица северная, у новых хозяев, в жарком климате, эти соколы редко живут долго.

Соколиная охота – национальный спорт в Арабских Эмиратах. Им увлечены почти все коренные жители страны, от обычных граждан до шейхов. Этот вид развлечения уходит корнями в глубь истории, когда соколиная охота служила местным жителям способом пропитания. Охота с помощью прирученных соколов существовала у арабов задолго до того, как на их земли пришел ислам.

Сейчас это элитное развлечение, доступное лишь состоятельным жителям Эмиратов: содержание и воспитание домашнего сокола стоит очень дорого – от 100 до 800 тысяч долларов. Но удовольствие от созерцания полетов птиц, стремительно набирающих высоту, продуманных движений охотника, как будто это некий магический танец, получают абсолютно все – молодежь и старики, бедные и богатые. Особенно, когда сокол настигает добычу, маневрируя так виртуозно, как может только эта птица.

В Эмиратах для соколов есть специальные больницы с необходимым медицинским оборудованием, таким как рентген, хирургия, сердечные стимуляторы. Есть соколиные базары, проходят мировые чемпионаты по соколиной охоте, выставки соколов.

Наследники дядюшки Скруджа на российской таможне

В бухте Гека опергруппа поймала «дикого» коряка, который рассказал чекистам, что здесь жили люди и охотились на соколов, но их уже нет.

– В качестве приманки стараются везти в основном белых голубей, которых хорошо видно в тундре. Хотя ловят и на других – серых, сизых. Инспекторы видели голубей, которых хватал когтями сокол. Им раны замазывали каким-то антисептиком. Птиц подлечивали, ухаживали за ними и снова использовали как приманку, – возмущается заместитель начальника Агентства по охране и использованию животного мира в Камчатском крае Владимир Гордиенко.

По его словам, «сейчас нет ни одного района Камчатки, где бы ни занимались незаконной ловлей соколов-кречетов. То, что мы не имеем сведений с каких-то районов, не говорит, что там не ловят. Все районы края этим поражены. И в том числе Чукотка».

Защитники соколов говорят, что вылавливают за сезон практически всю молодую птицу. И если это будет продолжаться такими темпами, то кречетам осталось недолго. Государство выделяет на охрану краснокнижных видов немного денег: 147 тыс. рублей в 2010 году и 116 тыс. рублей в 2011-м. А на вывоз добытых птиц совершенно другая такса. Чтобы таможенник в международном аэропорту закрыл глаза на сокола-кречета, надо дать взятку в размере 5 тыс. долларов. Поэтому большая часть незаконно выловленных птиц все-таки вывозится за рубеж. На все есть свои прейскуранты. Подсчитать, сколько птиц покинули Россию в сумках контрабандистов, невозможно.

В Агентстве по охране и использованию животного мира в Камчатском крае считают, что в России действует некая организация, которая целенаправленно организует браконьерский лов кречетов. Финансирует его, скупает выловленных кречетов и вывозит на продажу фанатам соколиной охоты в арабские страны. А на Камчатке за последние годы налажена снизу доверху четкая законспирированная индустрия по вылову соколов-кречетов, их перевозке, содержанию.