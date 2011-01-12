«Туполев»: быть или не быть

29 декабря с аэродрома «Ульяновск-Восточный» совершил первый испытательный полет новый среднемагистральный лайнер Ту-204СМ.

С Ту-204СМ нет определенности – политическое решение о его производстве есть, но «частный» «Аэрофлот» с благосклонного одобрения Минпромторга продолжает заказывать «Боинги». Иран был готов купить крупную серию – не срослось. Сегодня у России для дальне- и среднемагистральных лайнеров есть один-единственный мотор – пермский ПС-90А2. А в Пермь давно внедрились американцы. И спасительный для авиастроителей контракт на 100 лайнеров Ту‑204СМ для Ирана с двигателями ПС‑90А2 канул в Лету – Госдеп США не велит. В денежном выражении контракт «весил» больше 3 млрд. долларов. А в это же время китайцы показывают на авиасалоне макет лайнера С919, подозрительно похожий на Ту‑204, который они приобрели несколько лет назад.

А тут удар, которого не ждали. 11 января коллектив ОАО «Туполев» простился с генеральным конструктором Игорем Сергеевичем Шевчуком. Ему было всего 57. Он возглавил знаменитую фирму в самое трудное время, в 1997 году. Скорее всего, он надорвался не у конструкторского кульмана, а в борьбе за своих «детей» – самолеты. Авиаторы знают, какое противодействие в министерствах и ведомствах испытывают создатели отечественной авиатехники.