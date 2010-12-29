Зимнее пиво для вожо

Красным периодом зимнего календаря удмуртов является Вожодыр – «время вожо». Это дни, когда злые духи разгуливают по земле и пытаются испортить жизнь простым людям. Жители отдаленных уголков Удмуртии и сегодня стараются в это время поменьше выходить из дома и не отягощать себя работой.

В Ярском районе республики сохранились волшебные озера, отличающиеся «нечистой» репутацией при экологической безу­коризненности. В них не рубят проруби на Крещенье и не купаются летом.

Первоначально Вожодыр начинали отмечать в день зимнего солнцестояния. Однако под влиянием православия дата «переехала» ближе к Новому году и Рождеству. Вожодыр – не просто праздник, а целый обрядовый цикл, начинающийся с идентичного Рождеству праздника Толсур (буквально: «зимнее пиво»). В некоторых деревнях до сих пор готовят традиционные пресные лепешки – куарнянь, для выпечки которых все жители селения приносят муку в один дом. Таким образом, каждый отмечается в общем праздновании, даже если не может прийти потом на освящение лепешек и праздничную трапезу. И, конечно, в Удмуртии повсеместно распространены традиции гаданий, ряжений и прочих святочных радостей.

А несколько лет назад в Шарканском районе республики открылась резиденция удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая.