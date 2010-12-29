Предновогоднее чудо

Жители Уфы Клавдия Константиновна и Николай Михайлович Дмитриевы вместе уже более полувека. Многое довелось пережить и испытать, но за десятилетия супружества они не утратили веры в чудо. Впрочем, это неудивительно. Ведь их знакомство, случившееся в канун Нового года, иначе как мистикой или чудом не назовешь...

В старину, а в иных деревнях и по сей день, среди башкир, татар, чувашей и других народностей отмечался праздник зимнего солнцестояния Нардуган. С 25 декабря по 7 января, когда с увеличением светового дня и, соответственно, усилением солнца, по поверьям, ослабевало действие темных сил, по домам ходили ряженые с обрядовыми песнями, устраивались гулянья и гадания. В один из таких Нардуганов Клавдии Константиновне (чувашке по национальности) и нагадали суженого: высокого, светловолосого гармониста. «Откуда ж ему взяться? – изумилась девушка. – В нашем селе «развеселых блондинов» в помине не было». Бросили валенок за ворота, посмотрели куда упал, оказалось, с северной сторонушки должен явиться жених...

На следующий после гаданий день Клавдия уехала погостить к родственникам в соседнюю деревню. Вечером, оказавшись среди местной молодежи, она глазам своим не поверила: плясовую на гармони лихо наигрывал паренек по имени Николай. Облик молодого человека полностью совпадал с тем образом, который невольно возник в воображении девушки во время гаданий. Да и деревня та располагалась севернее родного села Клавдии. Сомнений в том, что Николай именно тот, кого нагадали ей в Нардуган, у Клавдии Константиновны не было...

С тех пор минуло более полувека, а Николай Михайлович и Клавдия Константиновна каждый год в дни зимнего солнцестояния устраивают гадания. Правда, сегодня их волнуют не вопросы замужества, а каковы будут весна и лето, сулят ли они урожай и благополучие, одарит ли их судьба еще одним годом жизни. При этом они очень верят, что Новый, наступающий, год будет лучше, удачливее, ЧУДЕСНЕЕ прежнего. Ведь если бы люди не верили в чудо, наверное, оно никогда бы и не произошло.