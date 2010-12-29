Артхурон – дедушка-пирог

В ночь с 31 декабря на 1 января осетины вместе со всей страной встретят наступление Нового года. Семьи соберутся за праздничным столом, будут приглашены родственники, соседи. Готовиться к празднику начинают заранее, закупают подарки, наряжают в домах елки.

Столы в осетинских семьях накроют традиционно. Помимо различных салатов, разнообразных горячих блюд, фруктов и десерта обязательно испекут три круглых пирога и приготовят физонаг – кусок вареной говядины из реберной части туши быка с тремя ребрами. Три пирога, как и три ребра, символизируют Бога, землю и свет.

Во главе стола – хозяин дома. Еще до боя курантов он будет возносить молитву Большому Богу и просить, чтобы все беды и невзгоды остались в старом году, а все хорошее перешло в год новый. Застолье продлится до утра, будут подниматься тосты, произноситься молитвы в честь многочисленных святых, почитаемых этим кавказским народом.

Прежде в Осетии Новый год (Ногбон) отмечался по старому стилю, то есть 14 января. Поскольку его считали праздником духовного очищения, то за неделю начинали держать пост, отцы водили детей в святилища, для новорожденных мальчиков устраивали особые торжества. По вечерам разжигали костры. Считалось, что хозяева самого большого и яркого будут отмечены особым счастьем. Все веселились, молодые пели и танцевали, старшие молились: «Да исчезнут наши беды и горести, да сгорят они в этом костре».

Каждой семье хотелось, чтобы утром Цыппурса (за десять дней до Нового года) порог дома переступила «счастливая нога», т.е. человек, который принес бы с собой удачу в жизни и делах, счастье. На праздник ничего не жалели, накрывали богатые столы: три треугольных уалибаха, пиво лилось рекой... Глава дома возносил молитву Богу, Цыппурсу, просил изобилия, счастья и здоровья.

Своим новогодним Дедом осетины считали божество огня Артхурона, что значит Огонь Солнцевич. Для него пекли пироги, есть которые могли только члены семьи, угощать ими кого-либо постороннего было нежелательно. На рассвете каждая семья разжигала огонь. Молодежь обходила костры с песней «Сой-Сой». На столе центральное место занимал артхурон – пирог, символизирующий солнце.

Самый удачливый из семьи обходил хлева и задавал корм скотине, а глава семьи поручал их Фосы Фалвара (покровителю мелкого скота), просил Тутыра (пастуха волков) уберечь их от серых хищников, увеличить поголовье. На рассвете вновь разжигали костры. Соседи, односельчане шли друг к другу с поздравлениями.