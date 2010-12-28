Сон в руку

Новый год, Рождество, старый Новый год – удивительное время, когда появляется возможность узнать свою судьбу. В донских хуторах и станицах в кануны этих праздников девушки гадали на женихов. Вот что мне поведала о новогодних забавах Елена Алимовна Шепетюк, жительница хутора Аржановского Ростовской области.

- Под старый Новый год мы бегали под окно и спрашивали: «Мать, мать, как моего жениха звать?» Услышим мужское имя – Кирилл там или Максим, или Филипп – и грохочем (смеемся).

Еще, например, бегаем и загадываем: вот это мой двор. Подбежишь, заглянешь в окно и смотришь, что там хозяева делают. Если сидят едят – значит, попадешь в хлебосольную семью, если шьют – значит, в рукодельную.

Или взять, например, колушки: раньше из них плетни были. Выберешь «свой» и разглядываешь – голый иль лохматый. Говорят, лохматый – жених будет богатый, а голый – бедный.

Еще загадывали на сон: «Две горы каменных, два орла праведных, скажите, с кем мне жизнь коротать, с кем мне жизнь начинать». Так гадать можно, когда ложишься спать под старый Новый год. И жених должен во сне прийти. Мне, например, такой сон точно деда моего подсказал. Был парень, я с ним дружила, но не сложилось у нас. И вот снится мне сон: иду я через мост и гляжу – часы. Часы – это жизнь. Перешла я все мосты и дошла до дома. Там две собаки: одна побольше, другая поменьше. Один пес схватил мою руку, тут я и проснулась. Так и мой дед схватил меня – и на всю жизнь!