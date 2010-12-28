Этнические новости от 29 января

Республика Коми

Названы победители республиканского конкурса на лучший проект по популяризации и применению коми языка в центрах национальных культур и общеобразовательных учреждениях региона. Лучшими признаны Центр коми культуры Сыктывкара и средняя общеобразовательная школа села Петрунь.

ЯНАО

На Ямале создается система кочевых образовательных учреждений. Они позволят детям из семей, ведущих традиционный кочевой образ жизни, получать дошкольное, общее и дополнительное образование, не разлучаясь с родителями. Сейчас эта модель обучения, учитывающая этнопедагогику и этнопсихологию, проходит апробацию на базе Лаборовской начальной общеобразовательной школы.

Пермский край

Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» прошел в Большесосновском районном центре культуры. На него приехали армянские, удмуртские, татарские, русские, украинские, коми-пермяцкие, немецкие и чеченские семьи Большесосновского, Очерского, Оханского районов, чтобы продемонстрировать национальные костюмы, изделия народных промыслов и ремесел, шедевры национальных кухонь. Возможность рассказать о себе и продемонстрировать таланты предоставили и многонациональным семьям, проживающим в крае.

Ростовская область

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова издал каталог «Одежда казаков Верхнего Дона конца ХIХ – начала ХХ веков». В комментариях даны подробные описания предметов повседневной и праздничной одежды, головных уборов, вязаных вещей, обуви, свадебных аксессуаров. Каталог богато иллюстрирован современными фотографиями и старинными фотоснимками из музейных фондов.

Красноярский край

В Красноярском музейном центре открылась выставка «Берег таймырской кости», посвященная уникальной культуре Севера. Здесь представлены работы из бивней мамонта и оленьего рога, куклы, одетые в национальные костюмы северян, и уникальная аудиокартина, позволяющая услышать настоящий крик мамонта.

Самарская область

В Самаре начались детские межнациональные новогодние праздники. Их устраивают национально-культурные организации вместе с Домом дружбы народов. В представлении активно участвуют местные детские коллективы: ансамбль русской песни «Услада», чувашский ансамбль «Тумлак», мордовский фольклорный коллектив, казахский ансамбль песни и танца «Балдаурен».