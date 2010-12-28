Лужковские стали собянинскими

На днях мэр Москвы С. Собянин обнародовал размеры надбавок неработающим пенсионерам столицы в 2011 году. Горожане перевели дух: гулявшие всю осень слухи о грядущем урезании социальных пособий оказались недостоверными.

Надбавки будут получать те же категории граждан, что и во времена Ю. Лужкова. Большинство составят все без исключения неработающие пенсионеры, а также граждане пенсионного возраста, которые трудятся в бюджетных учреждениях города (школах, больницах, библиотеках, социальных учреждениях), в сфере благоустройства или в качестве дежурных по подъездам. Сохранят городские доплаты ветераны и инвалиды ВОВ, «чернобыльцы», члены семей погибших военнослужащих и иные категории (полный список можно найти на сайте http://www.dszn.ru в разделе «Выплаты»). Для них сохранятся и привычные «натуральные» льготы – компенсация за пользование городским телефоном, скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд и другие.

От понятия «единый социальный стандарт» новая столичная власть не отказывается. По словам С. Собянина, в 2011 году этот стандарт будет равен 11 тыс. руб. (в 2010 году – 10 275 рублей). Ниже этой планки пенсия у тех, кому положены доплаты, опускаться не должна. При этом средний размер надбавки из бюджета составит 4 тыс. рублей.

Социальные расходы в 2011 году по-прежнему остались затратной долей столичного бюджета. На них заложено 722 млрд. руб. – 52% расходной части. При этом львиную долю «съедает» именно поддержка льготных категорий. Между тем эксперты склонны считать, что этот ход – не столько социальный, сколько политический.

«Забота о людях в решении сохранить пособия на прежнем уровне – далеко не самый важный аргумент, – уверен известный экономист Евгений Гонтмахер. – С экономической точки зрения куда разумнее осуществлять поддержку в зависимости от конкретного уровня доходов, а не от принадлежности к какой-либо категории. Но сейчас на первое место вышла политическая целесообразность. Грядущие в 2011–2012 году выборы – гарантия того, что система меняться не будет. Позже, на мой взгляд, С. Собянин может решиться на пересмотр нынешней системы льгот».

«С. Собянина посадили в кресло мэра города для того, чтобы он обеспечивал гармонию между желаниями высшей власти и процессами в столице, – продолжает тему Павел Салин, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры. – Сейчас власти нужно, чтобы население подошло к выборам «в хорошем настроении». Социальные гарантии – лучший способ его добиться. Для Москвы это особенно актуально: в Кремле прекрасно понимают, что все революции начинаются со столиц».