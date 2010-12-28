Уважаемый Василий Кузьмич!

Редакция еженедельника «Аргументы неделi» внимательно изучила Ваше письмо. И пришла к выводу, что по существу оно не содержит полемической информации. Нам не о чем с Вами спорить.

Вы, например, пишете, что у читателей складывается впечатление, что возглавляемый Вашим племянником Вениамином Бочкаревым Региональный инвестиционный центр, к слову, на 100% принадлежащий Вашему племяннику и не имеющий отношения к государству, «контролирует десятки других предприятий». Мы не видим причин для Вашего беспокойства. И надеемся, что Вениамин Бочкарев и его ООО «Региональный инвестиционный центр», будучи учредителем десятков других предприятий, имеет возможность влиять на их деятельность.

Далее редакция выражает надежду, что на территории Пензенской области действительно действуют законы РФ, предполагающие, что любая передача госимущества в аренду решается при помощи торгов. В свою очередь мы просим уточнить, когда имела место процедура торгов и оценки при передаче госимущества в аренду ЗАО «Константиново» и кто в ней участвовал. А также как случилось, что огромный животноводческий комплекс был оценен всего в 33 миллиона рублей. Если только его недвижимость стоит дороже, не считая еще техники и скота. И кто, в конце концов, автор формулы расчетов мены, при котором 33 миллиона рублей приравняли уже к 6 акциям стоимостью 6 тысяч рублей.

Не хотим спорить с Василием Кузьмичом и по поводу его президентства в Мотоциклетной федерации. Потому что из его письма следует, что до 2008 года он, будучи губернатором, все же был ее президентом и, по сути, руководил ТК «Экспресс», учредителем которого является вышеупомянутая компания, как это делает сейчас г-н Васянин С.В.

Кроме того, обращаем внимание, что для налогоплательщиков, выполняющих функцию электората без разницы как называть недостаток в областной кассе 890 миллионов рублей. Т.к. они, налогоплательщики, все равно принимают участие в финансировании дефицита бюджета субъекта из источников, установленных законом.

И последнее. Обязательно учтем, что обозначенный в публикации «губернаторский банк «Тарханы» на самом деле не что иное, как ОАО «Губернский банк «Тарханы». И его увлекательная история еще впереди.