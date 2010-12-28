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Письмо №1/23/3586

№ 51(241) от 29.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Письмо №1/23/3586

В редакцию еженедельника «Аргументы недели» пришло письмо от губернатора Пензенской области Василия Кузьмича Бочкарева. Публикуем текст письма полностью.

ГУБЕРНАТОР ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Московская, д. 75, г. Пенза, 440025 Тел. (8412) 59-52-19,

факс (8412) 55-04-11, e-mail: pravobl@obl.penza.net

от 20.12.2010 № 1/23/3586

Главному редактору На №       от газеты «Аргументы недели» А.И. Угланову 125167, г.Москва, пр-д Аэропорта, д.11

Уважаемый Андрей Иванович!

В газете «Аргументы неделi» №47(237) от 2 декабря 2010 года на странице 5 была опубликована статья «Семейные инвестиции губернатора Бочкарева» (автор Иван Ковалев). Аналогичный текст впоследствии был повторен в №49(239) от 16 декабря 2010 года на странице 14. В данной публикации автором распространены сведения в отношении меня, Бочкарева В.К., не соответствующие действительности и порочащие мои честь, достоинство и деловую репутацию.

Автор статьи И. Ковалев не только дает в отношении меня информацию, не соответствующую действительности, но и, используя прием недоговорок, полутонов создает у читателей иллюзию моей причастности к предпринимательской деятельности Вениамина Бочкарева. Это ошибочная позиция автора статьи.

Статья 34 Конституции Российской Федерации гарантирует, что «Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности». Вениамин Бочкарев, используя только свои способности и имущество, самостоятельно занимается развитием своего бизнеса. Это законом не запрещено.

Между тем автор статьи И. Ковалев «информирует» читателя, что Вениамин Бочкарев возглавляет Региональный инвестиционный центр, который, по мнению автора, дает В. Бочкареву «возможность контролировать деятельность десятков предприятий». При прочтении этой «информации» у читателей складывается впечатление, что Региональный инвестиционный центр – это какая-то государственная структура, контролирующая деятельность предприятий на территории Пензенской области. Однако автор не дает читателю правдивой информации, что Региональный инвестиционный центр по организационно-правовой форме является обществом с ограниченной ответственностью, то есть коммерческой структурой, которому не подчиняются иные предприятия Пензенской области. Участником упомянутого ООО не является ни одно лицо, имеющее отношение к собственности Пензенской области, а потому его (общества) коммерческую деятельность Пензенская область не имеет возможности регулировать. В принятии решений ООО, как и любое коммерческое предприятие, самостоятельно.

Что касается аренды имущества, находящегося в государственной собственности Пензенской области, то автор статьи даже не удосужился изучить действующее законодательство, регулирующее имущественные отношения.

Передаче в аренду подлежит государственное имущество (имущественные комплексы) Пензенской области, которое временно не используется государственными учреждениями по назначению, казенное имущество, а также иное государственное имущество Пензенской области, не изъятое и не ограниченное в обороте в порядке, определенном действующим законодательством (ст. 12 Закона Пензенской области «Об управлении собственностью Пензенской области»).

Согласно гражданскому законодательству любое лицо может обратиться с предложением о получении в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, с соблюдением соответствующей процедуры на торгах. И здесь никакие преференции отдельному лицу не помогут. Все решают торги.

Автор статьи утверждает, что «ЗАО «Константиново» сразу же получила от щедрот одноименного животноводческого госпредприятия в аренду 100% всей своей собственности. В свою очередь, региональное Мингосимущества передало коммерсантам 8892 га земли. А весной в апреле нынешнего года ГУП «Константиново» в соответствии с неким «договором мены» отдало все свое имущество по заниженной оценке, в 33 миллиона, за шесть «бездокументарных акций» ЗАО «Константиново» общей стоимостью в шесть тысяч рублей». Это не основано на законе.

Существующая процедура передачи имущества в аренду предполагает проведение независимой оценки стоимости основных средств предприятия в соответствии с действующим законодательством, что и делается в Пензенской области. Все сделки с имуществом Пензенской области контролируются Законодательным Собранием Пензенской области, Счетной палатой Пензенской области, а также проверяются соответствующими федеральными структурами, в том числе и органами прокуратуры.

Упоминание в статье Мотоциклетной федерации Пензенской области, президентом которой я якобы являюсь, по крайней мере, некорректно, а по сути – неверно. С 2008 года президентом упомянутой федерации является С.В. Васянин, который кроме этого является и директором телеканала «Экспресс». Следовательно, в статье приведен факт, не соответствующий действительности.

Как об имеющемся факте автор статьи упомянул также о «бюджетной недостаче в 890 миллионов рублей».

Однако бюджетное законодательство не содержит понятия «бюджетная недостача». Бюджетный кодекс Российской Федерации содержит понятие «дефицит бюджета, то есть – превышение расходов бюджета над его доходами». В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ дефицит бюджета субъекта РФ на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается законом субъекта РФ о соответствующем бюджете, то есть утверждается законодательным (представительным) органом государственной власти Пензенской области. При этом законом о бюджете устанавливаются источники финансирования дефицита бюджета субъекта.

И последнее, о банке «Тарханы». Автор перестарался и упомянул банк как «губернаторский банк «Тарханы». Это тоже не соответствует действительности, поскольку указанный банк называется ОАО «Губернский банк «Тарханы».

Учитывая изложенное, в соответствии со статьей 46 Закона РФ от 27.12.1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации» прошу Вас опубликовать настоящую информацию.

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