Президент-чудотворец

Под Рождество «АН» раскрыли важную кремлевскую тайну. Оказывается, и президент, и премьер-министр – настоящие волшебники. Куда до них Деду Морозу и Гарри Поттеру. В какую бы, даже самую дикую глухомань, ни отправились первые лица страны – жизнь там сразу преображается, как в сказке.

Гречневая мистерия

Легко убедиться: стоит только президенту или премьеру поехать в тот или иной регион, как разбитые в хлам местные дороги вмиг превращаются в прекрасные новые трассы. На главных площадях городов расцветают сады, полуразвалившиеся дома поднимаются из руин. Вокруг местных столиц из ничего возникают мосты и аэропорты. Даже цены в магазинах при виде главы государства порой падают ниц. Вероятно, от страха. А зарплаты рабочих, бывает, от радости подскакивают до небес.

Одно смущает. По некоей загадочной причине такие чудеса происходят очень выборочно. Нет, чтобы чиновничьи горы двигались, а темные воды местных бюджетов расступались одним только именем президента. Не тут-то было: высочайшая магия действует исключительно при его личном присутствии. Да и то далеко не везде, а только вдоль маршрутов, по которым движется президентский кортеж. К тому же обычно все подарки и пряники судьбы на следующий день растворяются в воздухе.

Так вышло недавно в Новокузнецке. Мистика началась сразу, как стало известно, что в Кемеровскую область едет премьер-министр. Надо сказать, шахтерские города – далеко не образец благолепия. Например, снег на улицах – весь черный от висящей в воздухе угольной пыли. Но накануне приезда премьера новокузнецкие сугробы вдруг побелели впервые за много лет. А все городские площади засияли несвойственной им чистотой.

На этом волшебства не кончились. Рабочие Западно-сибирского меткомбината, на который планировал заглянуть В. Путин, вдруг узнали, что их оклады в зарплатных ведомостях невероятным образом подскочили почти втрое. Литейщику вместо 11 тыс. руб. написали 26 тысяч. Бригадир с реальными 20 тыс. руб. на бумаге стал получать 45 тысяч.

Но радовались кемеровчане рано. Визит неожиданно отменили. И уже на следующий день, побросав лопаты, разошлись по классам студенты и школьники, которых отцы города в авральном порядке согнали чистить, убирать, – а местами даже подкрашивать – снег. Он снова стал черным. Разом испарились и нарисованные ради показухи филькины грамоты с зарплатами.

Вот такое волшебство. Причем кемеровские события – не парадокс. Точно так же ведет себя региональное чиновничество по всей стране. Это повелось издавна, со времен небезызвестных потемкинских деревень. Только теперь они строятся по новейшим технологиям – такие, что сам граф перевернется в гробу.

Взять хотя бы сентябрьский визит президента Дм. Медведева в Саратов. Там началась гречневая мистика. В то время как по всей стране килограмм этой политически важной крупы нельзя было найти дешевле 60 руб., на родине выдающегося ботаника Н. Вавилова она продавалась по 20 рублей.

Но только один день. Именно тот, когда по всем телеканалам показывали президента, пораженного невероятным человеколюбием саратовских торговцев. Дмитрий Анатольевич прошелся по нескольким местным магазинам и обомлел: «Цены у вас – в пять раз ниже, чем в Москве».

Хотя продукты могли быть дешевле хоть в 50, хоть в 500 раз. Потому что к приезду президента местные власти не только убрали многочисленные помойки, много лет украшавшие обочины главной дороги города. А также внезапно покрасили давно забытые богом и властями деревья вдоль этой трассы (но только с одной стороны – той, что видна из окон кортежа). Главное – с легкой руки саратовского губернатора Павла Ипатова в городе на сутки закрыли все магазины в центре. Оставили только пару точек – те, что с потемкинскими ценами.

Так что между простым народом и дешевой гречкой стоял частокол охранников. Зато местные жители всласть посмеялись над многочисленными нелепостями, которые впопыхах наворотило руководство. Из Саратова кортеж президента отправился в райцентр Маркс. Там в приступе эйфории чиновники принялись судорожно озеленять территорию. И не придумали ничего лучше, чем на корню вырыть 250 живых роз из клумбы у здания городского суда. А вместо них посадить пальмы. Это – в местности со среднегодовой температурой шесть градусов выше нуля.

Ядовитый прием

Выходит, визиты президента способны менять даже климат. Но что погода! В Саранске в ходе торжественного приема изменили ход мировой истории. Дело было так. Визиты высокопоставленных лиц в Мордовию – нечасты. Но несколько лет назад туда сначала приехал патриарх, а вскоре и премьер-министр.

Видимо, от такого счастья местные власти совсем потеряли голову. Губернатор Николай Меркушкин решил, что визиты обязательно надо приурочить к какой-нибудь важной исторической дате. Как на грех – никакого события не было. И тогда его придумали. Да не одно, а два.

Сначала местные власти громогласно объявили о приближающемся тысячелетии христианизации мордвы. Этого показалось мало. И г-н Меркушкин сообщил про другую знаменательную дату. Мол, в августе республика вдобавок отметит тысячелетие в составе Руси. Хохот стоял невероятный. Любому местному жителю известно: мордовские земли вошли в состав России только в конце XV века. Что до принятия христианства – тут речь идет о конце XVIII века.

Кстати, когда кортеж В. Путина пересекал Саранск, весь центр был укутан громадными плакатами и транспарантами. За аршинными надписями про программу «Доступное жилье» и президентскими портретами скрывались обрушившиеся фасады, обвалившиеся балконы и неприглядные дворы исторических домов. Правда, это было много лет назад – те исторические здания давно посносили, а центр города вылизали, как конфету.

При всех успехах Саранск – далеко не лидер показушных идиотизмов. С ним успешно соревнуется Красноярский край. В Сибири отчего-то решили, что прибывающего премьера В. Путина могут побеспокоить местные комары и мошка. Их попытались уничтожить, распылив тонны крайне ядовитого репеллента над лесами в окрестностях Красноярска. В результате вредители никуда не делись, зато из тайги исчезли животные, занесенные в Красную книгу.

В Архангельске перед визитом В. Путина сверху донизу покрасили все городские березы. Заодно наконец-то нанесли разметку на дороги – пока гром не грянул, о такой роскоши и не вспоминали. В Казани очень спешили завершить к визиту Дм. Медведева главный городской долгострой – улицу Петербургская. В спешке закатали в асфальт водостоки. Теперь в дождь улицу с мраморными фасадами по колено заливает водой. И этот поток устремляется в городское метро, регулярно затапливая станции.

По той же причине в Кирове прошлым летом, укладывая дорогу к приезду президента, впопыхах случайно заасфальтировали железнодорожный переезд в самом центре города. Машинисты тепловоза впали в шок и едва успели остановить состав, увидев, что пути исчезли перед носом. А на родине Михаила Шолохова спохватились в последний момент. По Дону отправился теплоход, на котором проходило совещание В. Путина. Местные власти давно забросили работы на реке – ила наросло столько, что корабль наверняка сел бы на мель. Пришлось экстренно сгонять земснаряды и расчищать русло Дона перед свитой премьера.

Дорога в никуда

Трудно выделить победителя на этом параде показухи. Хотя особого приза заслуживает руководство Забайкальского края. Оно десятилетиями откладывало в долгий ящик достройку новой автомобильной дороги Чита – Забайкальск. Но тут начались военные учения «Восток-2010». На них прилетал президент Дм. Медведев. Он не мог не увидеть, в каком плачевном состоянии находится строительство. Доделать трассу не успевали, но нашелся оригинальный выход. В экстренном порядке протянули только семь километров дороги, непосредственно примыкающих к военному полигону. Когда начались учения, вертолет главы государства прошел именно над этим участком. Хотя с обоих концов трасса обрывалась в пустоту, создавалось впечатление, будто она существует.

В общем, что сказать? Такой разгул показушничества был не всегда. В Нижнем Новгороде до сих пор вспоминают, как в середине 1990-х гг. президент Борис Ельцин, приехав в город, отправился со свитой на знаменитый Мытный рынок. И по колено провалился там в лужу. Другая история случилась в Татарстане, известном особо пышными чествованиями высоких гостей. В конце 1990-х в Казань пригласили тогдашнего вице-премьера Германа Грефа. Особой гордостью, построенной специально, чтобы пустить пыль в глаза, был мраморный фонтан, из которого били струи красного вина. К огорчению хозяев Герман Оскарович не обратил на него внимания. Тогда его подвели за руки и начали рассказывать о том, какое это уникальное сооружение. Будущий глава Сбербанка послушал, а потом огорошил публику заявлением: «А зачем это вообще нужно?» Говорят, больше Грефа в Казань не звали.

Хотя теперь такие глупости, увы, опять вошли в моду. Главным героем недавней прямой линии с В. Путиным стал кардиолог Иван Хренов. Вся страна услышала про очередную показуху, которую устроили к визиту премьера в ивановской больнице. Г-н Хренов утверждает: вместо пациентов в койках «поправлялись» переодетые врачи, а гордость клиники – новейшее оборудование – смонтировали на один день, а потом увезли.

Разразился невероятный скандал. Минздрав всячески опровергает рассказ г-на Хренова. Может, ничего и не было. Но, глядя, с каким буйством расцвела чиновничья показуха во всех городах и весях, становится трудно поверить, что где-то может быть иначе.