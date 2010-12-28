Микрокредиты для самых маленьких

4 января 2011 г. вступает в силу Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Этот долгожданный для малого бизнеса документ регламентирует все нюансы небанковской поддержки стартующего предпринимательства. В этой сфере одним из российских лидеров сегодня стала Самарская область, где в 2010 г. региональное Минэкономразвития смогло организовать почти 30 микрофинансовых фондов, своими удобными и недорогими кредитами поддержавших начинающих бизнесменов. Идеями об укреплении небанковского сектора поддержки предпринимательства чиновники и бизнесмены делились на первом Самарском микрофинансовом форуме.

Организатором форума стало НП «Профессиональное объединение микрофинансовых институтов» при активном участии Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Самарской области и областного фонда микрофинансирования. Усилиями этих организаций в регионе создана платформа для динамичного развития сектора, на который в будущем сможет опереться стартующий малый бизнес.

Согласно новому закону, микрофинансовые организации (МФО) смогут представлять удобные займы до 1 млн. рублей на срок до одного года. Банкам такой бизнес кажется неинтересным: невыгодно и рискованно. Зато структуры МФО не боятся иметь дело с бизнес-дебютантами в маленьких городах и селах, где порой и в помине нет банковских филиалов.

О том, что форма такой поддержки предпринимателей может оказаться весьма успешной, на форуме рассказал глава самарского Минэкономразвития Габибулла Хасаев. По его словам, за два последних года из областного и федерального бюджетов на развитие микрофинансовой сферы было направлено 160,5 млн. рублей.

– Я думаю, что мы по этому показателю в пятерке, если не в тройке наиболее развитых субъектов РФ. А в новом году планируется открыть микрофинансовые центры еще в семи муниципалитетах, – отметил министр.

По данным министерства, средний размер предоставляемого займа составляет 369 тыс. рублей, при том что средний размер кредита составляет до 100 тыс. рублей на селе и до 1 млн. рублей в городе. Успехи самарцев были отмечены и руководством Российского микрофинансового центра. Планируется, что в 2011 г. в областной столице будет открыто его представительство.

На прошедшем форуме организаторы и участники активно обсуждали перспективы развития сектора финансовых услуг в наступающем году. Они выразили надежду, что новый закон позволит активнее кредитовать предпринимателей. Развитие микрофинансирования правительством России включено в число модернизационных приоритетов отечественной экономики, на что из федерального бюджета выделяются солидные ресурсы. В этом случае деньги государства, выделяемые под нулевой процент, позволят микрофинансовым центрам выдавать займы на льготных условиях под 10–12% годовых. Такие условия являются исключительно благоприятными для стартующих бизнесменов. Кроме того, МФО поможет малому бизнесу оказанием нефинансовых услуг, таких как обучение и переподготовка персонала, стандартизация документов и регламентов предпринимательской деятельности, взаимодействие с судебными органами и информационное сопровождение бизнес-проектов.

По завершении форума один из его организаторов, директор Самарского областного фонда микрофинансирования Алексей Харчев отметил, что доволен результатами первого форума, собравшего практически все действующие в Самарской области микрофинансовые организации и представителей муниципалитетов, на территории которых планируется открытие новых организаций подобного профиля.