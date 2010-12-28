Один остров – две страны

Для крупного капитала и иностранного в том числе важнейшим индикатором привлекательности является инвестиционный климат в регионе. Каков он сегодня в Хабаровском крае и какие изменения ждут российский Дальний Восток, рассказывает губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович ШПОРТ.

Каков климат в регионе, большинство потенциальных инвесторов оценивают по тому, как его переносят другие, уже вложившие сюда свой капитал. В край пришли такие крупные инвесторы, как: «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Альянс», «Полиметалл», «СУЭК», малазийская компания «Римбунан Хиджау», которые реализуют ряд крупных инвестиционных проектов.



На уровне развивающихся экономик



Немаловажен и такой показатель, как соотношение инвестиций к валовому региональному продукту. У Хабаровского края он на уровне более 30%. Среди всех субъектов Российской Федерации у края лучшая динамика развития. За последнее десятилетие среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал края составили 112,5 %. Даже в кризисный 2009 год нам удалось не опуститься ниже 100%, а уже в 2010 году вырасти по объему инвестиций на 117,3%, который составил 109,2 миллиарда рублей.

Хабаровский край – единственный субъект на Дальнем Востоке, в котором эффективно используются современные меры государственной поддержки регионального развития, применяемые в Российской Федерации: федеральные целевые программы (14 программ), реализуется проект по линии Инвестиционного фонда РФ, действуют проекты с участием ГК «Внешэкономбанк» (8 проектов), реализован механизм «особых экономических зон».

При правительстве края действует Инвестиционный совет, осуществляющий отбор приоритетных для края инвестиционных проектов. В соответствии с Законом «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» субъектам инвестиционной деятельности, чьи проекты получили статус приоритетных, в 2009 году была оказана поддержка – около 285 миллионов рублей.

– Территория края обширная. Возможно, это создает лишние проблемы для формирования достойной инфраструктуры.

– Даже с учетом фактора обширности и относительно низкой плотности населения базовая инфраструктура в Хабаровском крае достаточно хорошо развита. На территории края действуют две важнейшие железнодорожные магистрали: Транссибирская и Байкало-Амурская. Аэропорт города Хабаровска является крупнейшим на Дальнем Востоке. Порт Ванино входит в тройку основных морских портов региона. Кроме этого, планируется создание Портовой особой экономической зоны Советская Гавань. Ведется строительство трех важнейших автодорог: «Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре», «Селихино – Николаевск-на-Амуре», «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын».

Учитывая высокий уровень управленческой власти, все это позволяет создавать позитивный имидж стабильного региона с благоприятным инвестиционным климатом и высоким инвестиционным потенциалом, где можно без особого риска и выгодно разместить инвестиционный капитал.



Обособляться невыгодно



– Ваши ближайшие соседи на российской территории – Приморский край, ЕАО, Амурская, Магаданская области, Республика Саха (Якутия). Насколько крепко с ними увязана экономика края. Чего здесь больше – плюсов или лишних хлопот?

– Уровень взаимодействия Дальневосточных регионов между собой значителен. Регионы Сибири и Дальнего Востока являются главными экономическими партнерами нашего края. На их долю приходится более 80% общего товарооборота.

В нормально функционирующей экономической среде автаркия (самообеспечение всем необходимым с минимизацией внешнего товарооборота) невыгодна ни одному региону. Каждая территория обладает сравнительными выгодами, отраслевой экономической специализацией. У нас размещены крупные нефтеперерабатывающие заводы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Но нефть у нас не добывается. Сырую нефть край получает из Западной Сибири по железной дороге и по нефтепроводу с Сахалина. В свою очередь продукцию нефтепереработки мы поставляем в Приморский край, Сахалинскую, Амурскую области, Еврейскую автономную область. И так выстроено по широкому кругу товарной продукции.

На территории края активно формируется инфраструктура транзита топливных и других сырьевых ресурсов – нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий Океан», газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», перспективный газопровод из Якутии.

В Амурске реализуется крупный проект по созданию «Дальневосточного центра глубокой переработки древесины», в поставке сырья на который будут задействованы в первую очередь смежные районы – Приморский край и Амурская область.

Между Республикой Саха (Якутия) и Хабаровским краем предусмотрено строительство автодороги Аян–Нелькан–Югоренок, которая обеспечит транспортный выход к Охотскому морю и даст возможность освоения дефицитных месторождений свинца и цинка.

– Добывающие отрасли до сих пор остаются залогом экономического благополучия. Однако ни газ, ни нефть, ни золото с алмазами, ни морские биоресурсы – чем богаты ваши соседи, не позволяют им опередить вас в развитии…

– Экономика края хорошо диверсифицирована и имеет меньшую зависимость от отраслей природопользования, чем в других субъектах Дальнего Востока. Как основу индустриального и инновационного развития края мы рассматриваем машиностроение. Именно здесь формируется наиболее качественный трудовой потенциал и создается высокотехнологичная конкурентоспособная продукция.

Ярчайшим примером такого подхода служит ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное промышленное объединение им. Ю.А. Гагарина». Предприятием реализуется масштабная программа гражданского авиастроения по производству регионального самолета Сухой Суперджет – 100. Очень сильны его позиции и в военном самолетостроении. Запускается в серийное производство многофункциональный истребитель Су-35, продолжаются работы по перспективной машине пятого поколения.



Демаркация завершена. Что дальше?



– Граница с Китаем проходит буквально в черте Хабаровска по протоке Казакевичева. Есть ли какие-то планы возведения по обоим берегам образцово показательной совместной экономической зоны?

– В июле 2008 года официально завершена демаркация государственной границы между Россией и Китаем на острове Большой Уссурийский Хабаровского края. Ее протяженность на территории края по суше составляет 9,96 км, речной участок – 277,7 км.

В сентябре 2009 года между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и северо-востока КНР утверждена Программа сотрудничества на 2009–2018 годы. Программой предусмотрено строительство базовой транспортной инфраструктуры. Для начала китайская сторона возведет на остров Большой Уссурийский мост через протоку Фуюань (Казакевичева), а российская – через протоку Амурская.

Проект «Комплексное развитие острова Большой Уссурийский» предусматривает создание туристско-рекреационного комплекса международного значения, сочетающего экономическую эффективность с принципами устойчивого совместного использования острова в интересах России и Китая: «один остров – две страны». Для обеспечения пассажиропотока в обоих направлениях на территории острова предполагается организация безвизового пребывания.

Развитие комплекса позволит увеличить к 2017 году туристический поток со стороны КНР до 1,5 миллиона человек в год и до 600 тысяч человек со стороны российских регионов.



Государственно-частное партнерство



– Очевидно, участие в совместном проекте потребует немалых вложений?



– Реализация проекта планируется на условиях государственно-частного партнерства. По предварительным оценкам, его бюджет составляет около 20 миллиардов рублей на создание инфраструктуры. В бизнес-компоненты проекта планируется вложить более 8 миллиардов рублей, 12 млн. рублей – затраты на инфраструктуру.

– Какие именно сооружения или объекты скрываются под бизнес-компонентами?

– Международный комплекс будет развиваться по нескольким направлениям и, соответственно, поделен на зоны.

Деловая зона: логистический центр, ориентированный на обслуживание грузопотоков; бизнес-центр (офисы компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности); Восточно-азиатский центр делового сотрудничества (выставочный комплекс, конференц-центр, гостиница, офисы). Среднесуточная численность посетителей и сотрудников – от тысячи до 3 тысяч человек.

Развлекательная зона: парк аттракционов; спортивные площадки и объекты для отдыха на воде; этнографический центр; торгово-развлекательный центр; гостиницы и рестораны. Расчетная среднедневная численность посетителей составляет около 1500 человек.

Жилые зоны предусматриваются двух типов: для персонала (около 250 таунхаусов) и коммерческая недвижимость (660 коттеджей и 470 таунхаусов). Общая численность населения, постоянно проживающего на острове, увеличится до 5 тысяч человек.

Сельскохозяйственная зона, в границах которой предполагается сохранить действующее сельхозпроизводство, дополнив его объектами агротуризма и развлекательно-этнографическими объектами (конноспортивный клуб, «Казацкая деревня» и пр.), рыборазводным комплексом для спортивного лова.

Парковая зона будет расположена в восточной части острова между сельскохозяйственной зоной и зоной жилой застройки.

Рекреационно-видовая зона разместится в западной части, где будут организованы места для пикников, платная рыбалка на экологически чистых прудах.

Пляжные зоны разместятся по прибрежной территории и в местах существующих озер с оборудованными местами для отдыха.



Под мирным прицелом



– Китайская сторона уже приступила к реализации проектов на своей территории?

– Китай активно взялся за продление на остров Большой Уссурийский государственной автотрассы 1-го класса (высшего) с одновременным строительством на нем кольцевой автодороги и автомобильного моста. В 20 км к югу от города Фуюань начато строительство аэропорта для местных авиалиний. За пределами острова на реке Амур строится глубоководный порт для судов «река-море» с шестью причалами для судов водоизмещением 5 тысяч и 3 тысячи тонн.

В 2012 году китайцы обязуются построить скоростную железную дорогу Харбин – Цзямусы – Фуюань. На острове начато строительство гостиниц и административных зданий. Кроме объектов туристско-рекреационной сферы китайская сторона предполагает создание государственного заповедника.

Уже сегодня в Китае развернулась агитационная кампания по привлечению туристов из южных регионов. Объявив, что остров является самой восточной частью КНР, началось строительство видовых объектов. Чтобы китайцам было на что у нас посмотреть, трудиться придется с удвоенной энергией.