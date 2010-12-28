Услышать судьбу

Приближаются Новый год и Рождество. Для детей, коротающих время в ожидании Деда Мороза, написано много сказок об этом загадочном, полном надежд времени. Прочтешь, замечтаешься и не заметишь, как время пролетело, и под елкой лежит уже заветный сверток. Взрослые сказки читают редко, но подсознательная тяга к удивительному и волшебному в них ничуть не меньше. И то, что усиливается она у нас традиционно именно в это время года, позволяет надеяться, что оно и впрямь магическое«НА» не раз рассказывал о самых разных народных гаданиях. И не устает это делать так же, как гадающие не перестают надеяться: на этот раз завеса тайны над будущим уж точно для них приоткроется.

Не стоит забывать, что без помощи сверхъестественных сил гадание практически невозможно, потому в христианской традиции оно всегда считалось делом грешным, нечистым. Не будем обращаться к древним северорусским гаданиям и взывать: "Черти, лешие,бесы, дьяволы, приходите ворожить!" или "Лешие лесные, болотные, полевые, все черти-бесенята, идите все сюда, скажите, в чём моя судьба?" Не будем снимать с себя нательных крестов, развязывать узлы на одеждах – с чего нам угождать нечистым. Лучше вспомним о новогоднем гадании подслушиванием.

Итак, на Руси в старину девушки и юноши выходили на улицу и загадывали желание. Затем прислушивались к звукам, которые доносятся из близлежащих домов. Догадаться, исполнится желание или нет, каким будет избранник или избранница, можно было по услышанным словам. Значение придавали всему: интонациям, с которыми слова произнесены, мужчине или женщине принадлежит голос, юному созданию или человеку в возрасте. Например, если девушка хотела узнать, какой будет ее будущая семья, и слышала слова, сказанные ласковым, спокойным голосом, это указывало на то, что с мужем она будет жить в мире и согласии. Если из чужого окна слышалась ругань, это говорило о том, что в будущей семье не все будет ладно, благополучно.

Чтобы узнать имя суженого, девица подходила на улице к первому встречному и спрашивала, как его зовут? Такой способ гадания назывался окличкой. Услышанное в ответ и считалось именем будущего жениха.

Особы еще более любознательные выходили на дорогу и приговаривали: "Залай, залай, собаченька, завой, серенький волчок". С какой стороны зашумит, оттуда и явится будущий жених, в той стороне и жить с ним потом. А по тому, далеко ли зашумело или близко, определяли, как скоро случится желаемое и как далеко придется уехать.

Подслушивать можно было и дома, не выходя на улицу. Укладываясь спать, девице следовало сказать: "Суженый-ряженый, проезжай мимо окна". А потом лежать и ждать. Если пронесутся сани с колокольчиками да с веселыми, поющими седоками, замужняя жизнь будет радостной и счастливой. Если тихо проедут, жить девушке в бедности и нищете. И тут уж или приуныть да закручиниться, или подождать следующего Нового Года и погадать еще раз. Главное не забывать, что мысли наши материализуются. Потому если не понравились результаты гадания на этот раз, рук опускать не стоит. И уж если и верить в то, что мы можем быть знакомы с предначертанным, то только с самыми хорошими, светлыми его сторонами.