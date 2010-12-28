Ах, Мороз, Мороз!

Давно уже ни для кого не секрет, что поскольку страна у нас огромная, то и Дедов Морозов в России не один, как например, в Финляндии или в Италии. Недавно в карельском Олонце даже проходили Десятые игры Дедов Морозов. Любимые всеми дедушки выступали с концертными номерами, посещали детские дома, школы, принимали участие в шуточных спортивных соревнованиях.

В Якутии дедов морозов вообще два. Первый - Эhээ Дьыл отвечает на письма детей, рассылает сувениры. Женат на госпоже Зиме – Хотун Кыhын. Дочерей зовут Саасчаану (Весна), Сайыыну (Лето), Куhуунэй (Осень). Есть даже внуки – Хаарчаана (Снегурочка) и Тыалчаан (Ветерок). У Эhээ Дьыла нет оленьей упряжки, ездит он на быке.

Второй морозный волшебник из Республики Саха – Чыысхан, что по-якутски значит "холодный, резкий, пронизывающий ветер". Но не все так страшно: привычный нам сейчас русский Дед Мороз с белоснежной бородой и мешком подарков за спиной тоже ведь не всегда был добрым стариком – другом детей и лесных зверюшек. Таким стал он всего 100-150 лет назад, а в древние времена народ сказывал, что Мороз - сильный и злой старик, повелитель холода. Называли его тогда Морозом, Морозкой, а то и по имени-отчеству: Мороз Иванович. Подарков он не дарил, скорее его одаривали, чтобы он был добрее.

По сути Чыысхан самый главный среди всех Дедов морозов, потому что живет в самом морозном месте на Земле – на Полюсе холода! Но при всей своей строгости Чыысхан совсем нежадный и готов делиться стужей со своими коллегами по дедморозному делу.

Доподлинно, конечно, не известно, но, скорее всего, именно в Якутию и отправляются перед Новым годом за снежком да волшебством карельский Паккайне, ямало-ненецкий Ямал Ири, мордовский Нишке, удмуртский Тол Бабай, чувашский Хĕл Мучи, казахский Аяз-ата, узбекский Корбобо, бурятский Саган Убугун, кабардинский Уэс Дадэ, марийские Йушто Кугыза и Лумудыр, башкирский и татарский Кыш Бабай. К слову, последнему, в Татарстане в нынешнем году целую резиденцию устроили в еловом лесу на берегу реки Ия, в шестидесяти километрах от Казани в селе Яна Кырлай. Кыш Бабай со своей свитой, внучкой Кар Кызы и сказочными героями всегда рад гостям. Он встречает их в опочивальне, где стоят сказочные шептуны, в которых бабаю можно нашептать заветное желание.