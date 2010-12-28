2011-й – предпоследний год цивилизации?

Одна из самых популярных программ на телевидении – прогноз погоды. Тем более в году уходящем. Вначале непривычно жесткая зима, следом аномальное лето с пожарами и смогом. Да и декабрь не упустил случая остаться в памяти народной – почти перед самым Новым годом улицы городов центральной части России превратились в сплошной каток.

Что ожидает россиян на новогодние праздники и какие погодные сюрпризы поджидают нас в 2011 году, «АН» спросили у популярного телеведущего, кандидата географических наук, заместителя директора по науке Института географии РАН Александра БЕЛЯЕВА.

2010‑й попал в «десятку»



– Как бы вы охарактеризовали прошедший год с климатической точки зрения?

– Обычно мировые погодные итоги года подводят в первой половине следующего. Это слишком большой объем информации, чтобы обработать его сразу. Даже если брать только Россию, это «не баран чихнул» – одна седьмая часть земного шара. Но в целом, год был достаточно теплым. По данным на середину декабря 2010 год может попасть в десятку самых теплых наблюдений за последние 130 лет. Но не таким жарким, как казалось нам летом.

Вначале – аномально холодная зима, а летом было аномально жарко. В среднем по всей территории России превышение над обычными значениями было 2–2,5 градуса по Цельсию.

– Глобальное потепление налицо?

– Когда мы говорим о воздействии глобального потепления на Северное полушарие, то оперируем цифрами 0,6 градуса за столетие. Локальные результаты полностью вписываются в схему глобального потепления. Естественно, чем ближе к северу мы смотрим, тем больше температурная аномалия. Например, в Заполярье в декабре текущего года на юге Красноярского края трещали морозы, а в Норильске было «всего-то» минус 25–30 градусов, хотя обычная температура должна быть под 40. Забавная ситуация с Якутией. Там резко континентальный климат – жарко летом и холодно зимой. Но что поразительно, атлантические циклоны, которые «тонули» на подступах к Сибири, сейчас доходят до Якутии, и прошлой зимой мы наблюдали там уникальную картину. В Оймяконе в течение всего одной недели устанавливались рекорды: минус 24 и минус 60 градусов.

– А наступающая зима принесет те же перепады?

– Я не очень верю в точные прогнозы погоды за пределами трех дней. Но ориентировочно можно предположить, что зима будет немного теплее, чем обычно. И более влажная, снежная. Будут частые прерывания морозных периодов оттепелями. Не исключены краткосрочные сверхморозные и сверхтеплые значения градусника.

Мы это уже видим за окном. В минувшие выходные в средней полосе России днем плюсовая температура. А на праздник классическая зимняя погода. До минус 15 по ночам.

Лето, вероятней всего, будет более прохладным и дождливым, чем прошедшее.

– Верно ли расхожее мнение: чем холодней зима, тем теплее лето?

– В принципе да. Механизм саморегуляции позволяет погоде держаться относительно стабильного среднегодового состояния. Система маятника – чем сильнее отклонился в одну сторону, тем сильнее качнется в другую. И хотя метеорологи официально не поддерживают такую параллель между температурами зимы и лета, но в народе испокон века эта примета работает.

Мы в 2010 году наблюдали четкую корреляцию температур. Была настоящая снежная холодная зима, и еще в марте я говорил о предстоящем жарком лете. Относительная температурная стабильность на большой территории, как у России, за счет таких колебаний и происходит.

Вообще стоит прислушиваться к народным приметам. Ведь в них огромный пласт информации и статистики. И не за 130 лет наблюдений, а за целые века. Например, если вы считаете, что Крещенские морозы обязательно экстремальны по температуре, то вы этого никогда можете не увидеть. Но если отталкиваться от даты, то можно заметить, что в эти дни всегда идет тренд на похолодание. То же касается и черемуховых холодов, и других популярных примет.

– А народные приметы не потеряли своей актуальности? Сдвинулся календарь, человек своей деятельностью оказывает определенное воздействие.

– Смотря что мы сами хотим увидеть. Если включать технократическую логику, то верить не стоит. А если считать, что не зря эти приметы дошли до нашего просвещенного века, то, наверное, верить стоит. Бред сивой кобылы память народная не хранит.

В каждой примете есть золотое ядро истины. К сожалению, за годы они обросли полипами искажений. Но если бы был инструментарий, который позволил расшифровать их, то мы существенно продвинулись бы в прогнозах погоды.

Раньше было очень развито народное погодоведенье. Сейчас издаются потрясающе интересные книги, где собраны все приметы. В каждой стране разные, но они перекликаются. Просто в этом сейчас нет необходимости. Есть более простой инструментарий. Фиксация определенных значений, сравнение их со средними и некий прогноз развития событий.

Масса научных методик, которые сейчас используются, базируются на эмпирическом материале прошлого. Как мы видим, многое меняется. Меняются температурные нормы. Сейчас за среднюю приняты нормы с 1960 по 1980 год. Уже столько лет прошло, а все сравнивают с этим периодом. Поэтому и выдает погода рекорды «на гора» чуть ли не каждый месяц.

Я думаю, что начиная с 2011–2012 годов эти нормы начнут пересматриваться во всем мире. Но это очень сложный и длительный процесс, целая научная задача – что и как считать нормой в погоде. Постановлением правительства ее решить невозможно.

Пять главных событий прошедшего года от Александра Беляева 1. Очень холодная зима и очень жаркое лето. Такие колебания укладываются в теорию глобального потепления. Лесные пожары и гибель людей. 2. Число прогнозистов в прошлом году увеличилось. Появился и, к сожалению, покинул нас осьминог Пауль. Говорят, его спросили – кто будет президентом России из двух вариантов. И Пауль умер от голода, не выбрав креветку. Но прогнозисты должны скинуться и поставить ему памятник. 3. Мы вступили в новый информационный этап ­– материалы на сайте WikiLeaks – подтверждение истины, что все тайное когда-нибудь станет явным. Мне кажется, это Всевышний людям дал. Ведь, казалось бы, нарушаешь его заповеди, тихо и никто не видит, никто не знает. А оказывается, ничего не остается безнаказанным и тайным. 4. Феномен под условным названием «Анна Чапман». Полное развенчивание мифа о Джеймсах Бондах. Надуваем щеки, говорим о могуществе спецслужб. И такой гротеск. Как будто кто-то наверху придумал эти события: WikiLeaks и «Анну Чампан» в один год. Может быть, это заставит как-то «людей власти» во всех странах мира вести себя приличней. 5. И мое личное событие. В декабре 2009 года мне поставили смертельный диагноз. Но я жив. Диагноз оказался ошибочным. Минные поля погоды



– Про метеорологов говорят: как саперы, они ошибаются один раз, но каждый день. Миллионы долларов тратятся на мощнейшие компьютеры, сеть наблюдений по всему земному шару. А на несколько дней вперед точно погоду предсказать не могут. Когда человек научится точно и заблаговременно предсказывать – брать ли зонтик?

– Конечно, можно смеяться над метеорологами и сочинять анекдоты, но это, пожалуй, единственный вид человеческой деятельности, который идет в авангарде и пытается заглянуть вперед. Никакие другие прогнозы – научные и лженаучные, футуристические и астрологические – не отвечают на многие вопросы. Если вы внимательно почитаете тех же футурологов или астрологов, то найдете огромное количество противоречий.

Даже умнейшие люди страны не могут многое предсказать. Когда Геращенко был председателем ЦБ, у него весной спросили о курсе рубля к доллару к концу лета. Он ответил: что я вам, погодник, на такой срок предсказывать? Это, конечно, шутка. Но косвенно он признал заслуги прогнозистов погоды.

Человек на день или неделю не может спланировать свои действия, даже тот же курс доллара. А тут сложнейший механизм. И то на ближайшие сутки точность прогнозов – официально 95%. А на более длительный период, я думаю, никакое увеличение вычислительных мощностей не приведет к существенному увеличению точности. Мы достигли предела.

Есть такая шутка: «Метеорологи никогда не ошибаются с прогнозами погоды. Они иногда путают время и место».

– Несколько лет назад был шум, что российская метеорология умирает, станции закрываются. Так ли это?

– После распада Советского Союза мы действительно потеряли много пунктов наблюдения. Их сеть резко сократилась. Особенно в труднодоступных и северных районах.

Состояние гидрометеорологии лучше не стало. С одной стороны, мы предъявляем жесткие требования к точности прогнозов, с другой – финансирование ниже низшего предела.

Но Россия является очень важным участником Всемирной гидрометеорологической организации. В нашей зоне ответственности кухня погоды – Арктика. Мы просто обязаны выполнять свою роль. И нам реально, серьезно помогают. Те же сверхмощные компьютеры для Росгидрометцентра приобретались не без помощи международного сообщества.



Время, события, люди



– А вы, как ученый, верите в пресловутый календарь майя и во Вселенский потоп?

– Вселенский потоп – это факт. Может быть, действительно океан не накрывал всю сушу целиком, островки оставались. Например, на горе Арарат. Что касается календаря майя, который предвещает конец света в 2012 году, то ученый во мне говорит – не верю. С возрастом я начинаю верить практически во все, понимают, что обычная логика, причинно-следственная связь событий не может объяснить многих вещей. И люди их относят к мистике, суевериям и прочей «хиромантии». Отталкивают от себя непознанное.

А я с каждым днем все больше и больше приближаюсь к уверенности в истинности календаря майя. Может, конца света и не будет, но что-то реально произойдет. Какое-то важное событие для всего человечества и каждого из нас.