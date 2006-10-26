Осень в стиле «кота в сапогах»
№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Ведущая рубрики – Виктория АНДРЕЯНОВА, член ассоциации Высокой моды России, обладательница двух «Золотых манекенов» ]
По-прежнему актуальны и «казаки», и даже «военные» сапоги с круглым носом.
Вспомнили дизайнеры и про ботильоны, вынули их из сундука, стряхнули пыль и объявили, что с короткими юбками или брючками они будут смотреться как нельзя кстати. На высоком каблуке, со шнуровкой или на молнии, они присутствуют чуть ли не в каждой второй коллекции. Однако модницам стоит помнить, что эти высокие ботинки (или короткие сапоги), едва прикрывающие щиколотку, - вещь опасная. Они зрительно укорачивают ноги. Если очень хочется, надевайте их с брюками - это не только модно, но и практично. Вообще-то у российских модниц полные икры, поэтому ботильоны для них - спасение (не придется мучиться с застежками).
Материалы
Сплошные контрасты. Шкуру пони дизайнеры смело сочетают с кружевом, гладкую кожу - с вставками из ворсистой зебры, коровы и даже змеи. Приветствуются сочетания кожи и ткани - твид, трикотаж (как будто сапог обрезали и пришили к нему толстый вязаный носок), бархат и велюр. Замшу соединяют с лакированной кожей, кожу или замшу покрывают вышивкой, инкрустациями, пропускают через все голенище шнуровку, опоясывают ремешками и даже атласными лентами.
Цвета
Натуральная (иногда чуть состаренная) кожа - классика. А если хочется выглядеть суперактуально, выбирайте фиолетовый, лиловый, сиреневый.
Как все это носить
Высоко подняв голову и смело сочетая несочетаемое. «Казаки» и ботфорты - с легкомысленным шифоновым платьицем или женственной юбкой, кроссовки - с вечерним платьем. С элегантным вечерним туалетом будут прекрасно смотреться грубые армейские сапоги. А скромное черное платье - с сапогами цвета «вырви глаз». Словом, если вы надели все это, взглянули на себя в зеркало и подумали «о, нет!!!», значит, вы выглядите о-о-очень актуально!
Мужской мир
Здесь тоже правят бал «казаки» и армейские сапоги. Наиболее продвинутые персоны намеренно выставляют их напоказ, заправляя брюки в голенище. Звание модной обуви не хотят отдавать и грубые армейские ботинки с высокой шнуровкой и толстой подошвой. Некоторые фирмы такие ботинки искусственно состаривают - мол, их обладатель не одну сотню километров прошагал и знает, что почем в этой жизни (даже если их хозяин в последний раз ходил в поход во времена своей школьной юности и дальше своей работы и ближайшего кинотеатра уже давно никуда не выбирается). На женщин такой имидж действует безотказно. Если классика вам милее, выбирайте туфли со всевозможными перфорированными узорами или замшевую обувь. Цвет - от классического рыжего до темно-коричневого, переходящего в шоколад.
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