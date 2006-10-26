Осень в стиле «кота в сапогах»

Длина

Сапоги этой осенью не терпят компромиссов. Это настоящая обувь для экстремалок. Чем они выше, тем лучше. Желательно - до колен. И даже слегка их прикрывать. Как ботфорты того самого Кота в сапогах. У таких ботфорт плоская подошва, невысокий каблучок и довольно мягкое голенище. Альтернатива - сапоги с прямым плотным голенищем на массивном каблуке. Создается впечатление, что их обладательница собралась на охоту. А на самом деле она идет на вечеринку.

По-прежнему актуальны и «казаки», и даже «военные» сапоги с круглым носом.

Вспомнили дизайнеры и про ботиль­оны, вынули их из сундука, стряхнули пыль и объявили, что с короткими юбками или брючками они будут смотреться как нельзя кстати. На высоком каблуке, со шнуровкой или на молнии, они присутствуют чуть ли не в каждой второй коллекции. Однако модницам стоит помнить, что эти высокие ботинки (или короткие сапоги), едва прикрывающие щиколотку, - вещь опасная. Они зрительно укорачивают ноги. Если очень хочется, надевайте их с брюками - это не только модно, но и практично. Вообще-то у российских модниц полные икры, поэтому ботиль­оны для них - спасение (не придется мучиться с застежками).

Материалы

Сплошные контрасты. Шкуру пони дизайнеры смело сочетают с кружевом, гладкую кожу - с вставками из ворсистой зебры, коровы и даже змеи. Приветствуются сочетания кожи и ткани - твид, трикотаж (как будто сапог обрезали и пришили к нему толстый вязаный носок), бархат и велюр. Замшу соединяют с лакированной кожей, кожу или зам­шу покрывают вышивкой, инкрустациями, пропускают через все голенище шнуровку, опоясывают ремешками и даже атласными лентами.

Цвета

Натуральная (иногда чуть состаренная) кожа - классика. А если хочется выглядеть суперактуально, выбирайте фиолетовый, лиловый, сиреневый.

Как все это носить

Высоко подняв голову и смело сочетая несочетаемое. «Казаки» и ботфорты - с легкомысленным шифоновым платьицем или женственной юбкой, кроссовки - с вечерним платьем. С элегантным вечерним туалетом будут прекрасно смотреться грубые армейские сапоги. А скромное черное платье - с сапогами цвета «вырви глаз». Словом, если вы надели все это, взглянули на себя в зеркало и подумали «о, нет!!!», значит, вы выглядите о-о-очень актуально!

Мужской мир

Здесь тоже правят бал «казаки» и армейские сапоги. Наиболее продвинутые персоны намеренно выставляют их напоказ, заправляя брюки в голенище. Звание модной обуви не хотят отдавать и грубые армейские ботинки с высокой шнуровкой и толстой подошвой. Некоторые фирмы такие ботинки искусственно состаривают - мол, их обладатель не одну сотню километров прошагал и знает, что почем в этой жизни (даже если их хозяин в последний раз ходил в поход во времена своей школьной юности и дальше своей работы и ближайшего кинотеатра уже давно никуда не выбирается). На женщин такой имидж действует безотказно. Если классика вам милее, выбирайте туфли со всевозможными перфорированными узорами или замшевую обувь. Цвет - от классического рыжего до темно-коричневого, переходящего в шоколад.