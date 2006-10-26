Мягкая пастель и здоровый румянец

УТРО. Пять минут для красоты

Утром в ванной преж­де всего отложите в сторону мыло. С мылом умываются только те, у кого жирная кожа. Но у женщин с возрастом кожа становится более сухой, поэтому мыло ей противопоказано. Если время позволяет, к вопросу умывания можно подойти основательно - с вечера заморозить в холодильнике ледяные кубики из отвара ромашки или других травяных настоев, чтобы утром протереть ими лицо. Но обычной работающей женщине такая роскошь недоступна. Поэтому самое лучшее, что она может сделать, - это взять нежную пенку для умывания и, нанеся ее на лицо, слегка помассировать, после чего смыть водой. Контрастное умывание (горячее-холодное, горячее-холодное) усилит кровообращение, а значит, выглядеть вы будете свежее.

ДЕНЬ. Губки бантиком. И никаких морщин!

На улице уже холодно и сыро. От такой погоды больше всего страдает нос - как только вы попадаете в теплое помещение, он предательски краснеет. Поэтому очень важно подобрать хороший тональный крем. Он нужен не столько для того, чтобы добиться ровного цвета лица, сколько для защиты от грязи, копоти и свободных радикалов, которые ускоряют процессы старения кожи.

Самая главная «мулька» этого сезона - румяна. Не легкие прикосновения кисточки, имитирующие здоровый цвет лица, а яркие щеки, словно у матрешки. На смену бледной рафинированной красотке с тонкими бровями пришла румяная женщина. А вот теней наоборот - совсем немного. И цвета все - очень прозрачные, мягкие, пастельные - абрикосовые, бледно-серые, небесно-голубые, бледно-розовые. Повышенное внимание - ресницам. Не случайно косметические марки сегодня стараются перебить друг друга качеством туши и качест­вом кисточки. Потому что самая модная тенденция осени - красиво, ровно прокрашенные ресницы.

ВЕЧЕР. Долой все краски

Смыть макияж лучше сразу же по приходе домой, а не перед сном. Хотя, по статистике, так поступает лишь 15% женщин, остальные же дотягивают до глубокого вечера. Но кожа за день уже достаточно устала от туши, пудры, теней, поэтому нуждается в отдыхе не меньше, чем вы сами. Сняв макияж, нанесите на лицо ночной крем, а перед сном протрите кожу лосьоном, чтобы уйти в постель с «голым» лицом.

Если на вечер запланированы занятия спортом, перед походом в тренажерный зал «боевую раскраску» лучше удалить. Тональный крем, каким бы качественным он ни был, закупоривает поры кожи и может спровоцировать легкое воспаление.

Полезно помнить



Чтобы избавиться от отеков под глазами, смочите ватные тампончики ледяной водой, приложите их к глазам и немного походите, высоко подняв голову. Это, кстати, еще и неплохая гимнастика, предотвращающая появление второго подбородка.

После умывания обязательно нанесите увлажняющий дневной крем на лицо, шею и декольте (об этих частях тела мы обычно забываем, а там кожа увядает быстрее всего).

Выбирайте тени на несколько тонов светлее или темнее, чем роговица глаза. Тогда глаза будут казаться больше, а взгляд - выразительнее.

Помада, которая долго держится, помогает сохранить макияж, но при этом очень сильно высушивает губы. Поэтому каждый вечер, удалив помаду, наносим питательный бальзам, а раз в две недели массируем губы специальным скрабом, который очень мягко удаляет ороговевшие чешуйки кожи. Можно помассировать губы и сухой зубной щеткой.

Чтобы помада не затекала в мелкие морщинки вокруг рта, покройте губы тональным кремом, потом промокните их салфеткой, слегка припудрите и уже на эту базу накладывайте помаду.