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Анютины ласки

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Александр ОРЛОВ ]

Анютины ласки
Коллаж Р. ХАПИЛИНА

Чертенок без табакерки

Чернявенькая Наташка и конопатая Аня стали закадычными подружками еще в далеком, голоногом и покрытом цыпками детстве. Подружки не хуже пацанов лазили по чужим огородам, научились прон­зительно громко свистеть и метко стрелять из рогатки. Но время брало свое - девчонки менялись.

Наташа с годами становилась спокойнее. Стала налегать на учебу в старших классах. Когда, как известно, цунами гормонов начисто выметают школу из многих девичьих головок. Впрочем, это не помешало ей в четырнадцать лет впервые страстно влюбиться... Аня же так и оставалась сорви-головой, душой любых компаний, этаким чертенком без табакерки. Ее магнетически рыжие волосы и угловатые черты лица неожиданно дополняли глубокие карие глаза. Пацаны начали «клеить» Аню рано, но всякий получал отлуп. И над Наташей она частенько посмеивалась:

- Какая на фиг любовь, Наташк?! Ты посмотри на его уши! - издевалась Аня над ее очередным возлюбленным. - Это же настоящие оладьи!

Только Валерка, обаятельный парень с грустнейшими глазами, не вызвал у Ани язвительной оценки. Про него она сказала:

- Во, блин! Рыцарь печального образа и опыта несчастной любви!

На их с Наташей свадьбе Аня, разумеется, была свидетельницей со стороны невесты.

Во всем заменила подругу

К тридцати годам Наташа родила уже двух детей, с Валерой они жили дружно. Разбитная Аня, дважды стремительно выскочив замуж, столь же стремительно развелась и жила одна. Возникали у нее периодически какие-то мужики, но надолго ни один не задерживался.

Дружба девчонок, уже ставших женщинами, хоть по понятным причинам, и изменилась в проявлениях, но оставалась прочной. Им было все так же интересно друг с другом. К разговорам часто и органично присоединялся Валера - для Ани он давно стал своим человеком. Да и Наташины сын с дочкой «тетю Аню» обожали за веселый нрав и щедрость. «Тетя Аня», само собой, была крестной обоих детей.

Прошлой морозной зимой Наташа подхватила тяжеленное воспаление легких. Пришлось лечь в больницу. Аня постаралась максимально заменить семье подруги саму Наташу. Го­товила, прибиралась, стирала, делала с детьми уроки.

Подлость по дружбе

В ближайшие выходные после выписки из больницы, выгнав Валеру с детьми на каток, Наташа устроила в квартире генеральную уборку. А в спальне, под супружеской кроватью она неожиданно нашла две накладные ресницы... Анькины, силиконовые. Аня всегда чертыхалась на свои блеклые рыжеватые ресницы, совсем теряющиеся на фоне карих глаз, и давно привыкла носить накладные. Силиконовые - баснословно дорогие и редкие в наших широтах.

У Наташи все оборвалось внутри. В этой ситуации не имело смысла ни кричать, ни рыдать, ни рвать волосы на голове. Строго говоря, следовало просто проснуться, настолько это было похоже на жуткий в своей невозможности сон...

Мужу она ничего не сказала. Никаких словесных подтверждений случившейся измены Наташе не требовалось, равно как и отрицаний. Она просто ЗНАЛА, что это случилось, - сердце ведь не обманешь словами. Два дня готовилась к разговору с подругой.

Наташа приехала к ней в гости, они сели на кухне, разлили шампанское («За твое благополучное выздоровление!»). Закурили, Наташа порылась в своей сумочке и выложила на стол накладную ресницу:

- Ты у нас ее потеряла.

- Вот здорово! А я уж думаю - куда они подевались!

И тут они посмотрели друг другу в глаза. Аня мгновенно все поняла.

- Слушай, Наташ, ну пожалела я Валерку. Чего, думаю, мужик мается один целый месяц? Как-то само собой это получилось, по-дружески...

- Странные у тебя представления о дружбе. А вообще, я такого от тебя не ожидала. Подлости такой.

Наташу неприятно поразило то, что подруга не видит в случившемся никакой трагедии, а тем более подлости. Она твердила одно и то же: забудь, это лучшее, что можно сделать в такой ситуации, и, клянусь тебе, больше ЭТО никогда не повторится.

Затмение нашло

Месть Наташа затаила так умело, как умеют это делать оскорбленные умные женщины. А идея, как именно отомстить, ей, похоже, пришла в голову сразу же. Скоро день рождения, и тут хорошая тушь будет естественным подарком. Во флакончик Наташа капнула заранее припасенную ртуть...

Валера в гостях у Ани заметно смущался, но Наташа нарочито не замечала этого... Посидели славно, как раньше, как будто ничего такого-этакого и не было.

Дня через три Аня позвонила и, плача в трубку, спросила:

- Зачем ты это сделала, Наташ? Врач говорит, операция срочная нужна, роговицу пересаживать... Я ведь слепая останусь! Ты соображаешь, что творишь?!

- А ты соображала, что сама творила, а? У меня ведь кроме мужа, детей и тебя никого на свете ближе нет! - и, разрыдавшись, бросила трубку.

Валера, узнав, что случилось, по собственному почину пошел на откровенный разговор. Сам не понимаю, как это получилось, признался он жене. Затмение какое-то нашло. Но и так с Аней поступать, как ты поступила, разве можно?! «А как я должна была поступать, как?!!» «Не знаю... Ну разорвать все отношения, но не калечить же человека!»

- Тебе легко говорить, тебя ТАК самый близкий друг не предавал! - кричала Наташа. - А я ей простить такое не могу! И про тебя еще подумаю...

Валерий вышел в коридор, оделся.

- Думай, что хочешь, но я еду к Аньке в больницу. Ей нужна помощь и поддержка. И сейчас - именно от нас.

Чего не увидел окулист

...Операция прошла более или менее благополучно. Окулист назначил Ане очки и потихоньку посоветовал Наташе и Валерию подать в суд на производителя туши, который так уродует людей.

Ничего врач не понял в этой семейной и дружеской драме. Он хоть и глазной специалист, но главного не увидел. А главное тут для всех троих - суметь простить ошибку близкому человеку. И самому себе тоже. Хотя и трудное это дело...

 

 

 

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