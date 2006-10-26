Волшебная каша для спецназа
Наш корреспондент на себе проверил новые спецсредства. Уснуть не мог три дня
№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
Овсянка для сэра прапорщика
- Нам реклама не нужна! - вежливо, но настойчиво выпроваживал с секретной выставки корреспондента «Аргументов неделi» представитель поставщика продовольствия для Антитеррористического центра ФСБ России.
И тут выручили знакомые по Чечне офицеры «Альфы» и «Вымпела».
- Пусть журналист попробует секретной каши из нового сухпайка, - предложил майор Вадим Петренко. - И сравнит с той «кирзой», что мы вместе ели в Аргунском ущелье. Помнишь, какой «шрапнелью» нас кормил прапорщик Бондаренко?
Б-р-рр! Та пшенка и перловка не лезла в горло уже на третий день. А ведь крупы и хлеб составляют 53 процента ежедневного рациона российского солдата и офицера.
И вот снова потчуют кашей. Правда, на этот раз овсяной. Ощущения такие - словно мы не в подмосковной Балашихе, а в аристократическом предместье Лондона. И сбудутся грезы прапорщика Бондаренко. Наш повар мечтал в чеченском Тусхорое, что ему больше не надо кормить ораву голодных мужиков, а в палатку войдет слуга и скажет:
- Овсянка, сэр!
Ананасы не в шампанском
...Блюдо из ИРПБ (индивидуального рациона питания боевого) было теплым, но не горячим. Специально для гостя его разогрели на портативном полевом таганке. Как пояснили спецназовцы, в качестве топлива использовали сухой уротропин.
Из особо прочной коробки с клеймом Центра военных разработок вытащили какие-то спецдобавки. Сушеные ананасы и сублимированную клубнику я признал сразу. Конечно, со свежими фруктами и ягодами не сравнить, но полакомиться можно. Запивал я их, конечно, не шампанским, а концентрированным мультивитаминным соком.
Секретная каша на вкус была вполне обычной. Такую сам порой ем по утрам. Ведь когда опаздываешь на работу, нет ничего проще разбавить кипятком купленный в соседнем супермаркете концентрат. Одна минута - блюдо готово!
А здесь все происходило еще быстрее. Ножом чиркнули по упаковке из ламистера, вытащили мембранный фильтр. В комнате женщин не было. Один из спецназовцев отвернулся, и тугая струя пошла через мембрану.
- Очистка почти стопроцентная, - прокомментировал действия своего товарища майор. - Концентрат можно разводить не только мочой, но и болотной водой. И даже водкой владикавказского разлива. А эта «паленка» не то что полезная уринотерапия, а почти химическое оружие.
У меня уже съеденная секретная каша стала проситься назад. Но Вадим успокоил:
- Твою порцию разводили водопроводной водой. Попробуй еще спецназовской колбаски. Три года хранилась при комнатной температуре и все равно как свеженькая.
Коктейль «Бесстрашие»
Офицеры нарезали с виду обычного сервелата. По пластиковым стаканчикам расплескали какую-то бурую жидкость. Видя, что я никак не решусь отхлебнуть, представитель поставщика пояснил:
- Это витаминный коктейль «Вита». Последняя разработка Института специальных пищевых технологий. Лучшее средство от простуды.
- А где знаменитые таблетки КГБ от похмелья? - спец-назовский «яд» мне хотелось принять сразу с «противоядием».
- Ими сейчас знаменитости в Голливуде увлекаются. А для нас это давно пройденный этап, - товарищ в гражданском после первого стакана уже смотрел не так косо. - Скажу по секрету, таблетки от похмелья очень плохо на печень действуют. Не рекомендую.
Он стал перечислять средства, которые хорошо очищают организм после самых тяжелых отравлений. Потом перешел к антидепрессантам. Специалист так и сыпал названиями знакомых и незнакомых лекарств. Пояснял, что повышает настроение, подавляет чувство страха, увеличивает выносливость, а какое средство дает возможность по трое суток не спать.
Зашла речь и о террористах, захвативших школу в Беслане. Вспомнили заявление замгенпрокурора Николая Шепеля, что при вскрытии и медицинском обследовании трупов боевиков почти у всех были обнаружены следы героина. Офицеры «Альфы» и «Вымпела» к наркотикам даже во время самых опасных боевых операций не прибегают. Но на медицинской подготовке их учат не только перевязывать раны.
После третьего стакана девятиградусной «Виты» Вадим отошел в угол. Там, за отдельным столиком майор стал колдовать с каким-то порошками, таблетками и микстурами.
В Антитеррористическом центре ФСБ он считается одним из лучших подрывников. Спецназовец может из стирального порошка, куска хозяйственного мыла и пары-тройки других компонентов, купленных в аптеке и ближайшем хозмаге, сделать особо мощную взрывчатку. Умеет, конечно, и обезвредить самое хитроумное взрывное устройство. Но тут вдруг затеял какие-то химические опыты.
Новый спецназовский коктейль назвали «Бесстрашие». С опаской выпил горьковатые сорок капель. Но сразу почувствовал не наркотическую или алкогольную эйфорию, а резкий прилив сил. Уже несколько суток у меня бодрое, спокойное настроение. Работать хочется даже ночью. Тем более все равно заснуть не могу. Так что волшебные каши и спецназовские колбасы с секретной выставки не снятся. Сколько будет действовать антитеррористический допинг? Не знаю. Эксперимент продолжается...
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