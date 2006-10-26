Волшебная каша для спецназа

Овсянка для сэра прапорщика



- Нам реклама не нужна! - вежливо, но настойчиво выпроваживал с секретной выставки корреспондента «Аргументов неделi» представитель поставщика продовольствия для Антитеррористического центра ФСБ России.

И тут выручили знакомые по Чечне офицеры «Альфы» и «Вымпела».

- Пусть журналист попробует секретной каши из нового сухпайка, - предложил майор Вадим Петренко. - И сравнит с той «кирзой», что мы вместе ели в Аргунском ущелье. Помнишь, какой «шрапнелью» нас кормил прапорщик Бондаренко?

Б-р-рр! Та пшенка и перловка не лезла в горло уже на третий день. А ведь крупы и хлеб составляют 53 процента ежедневного рациона российского солдата и офицера.

И вот снова потчуют кашей. Правда, на этот раз овсяной. Ощущения такие - словно мы не в подмосковной Балашихе, а в аристократическом предместье Лондона. И сбудутся грезы прапорщика Бондаренко. Наш повар мечтал в чеченском Тусхорое, что ему больше не надо кормить ораву голодных мужиков, а в палатку войдет слуга и скажет:

- Овсянка, сэр!

Ананасы не в шампанском

...Блюдо из ИРПБ (индивидуального рациона питания боевого) было теплым, но не горячим. Специально для гостя его разогрели на портативном полевом таганке. Как пояснили спецназовцы, в качестве топлива использовали сухой уротропин.

Из особо прочной коробки с клеймом Центра военных разработок вытащили какие-то спецдобавки. Сушеные ананасы и сублимированную клубнику я признал сразу. Конечно, со свежими фруктами и ягодами не сравнить, но полакомиться можно. Запивал я их, конечно, не шампанским, а концентрированным мультивитаминным соком.

Секретная каша на вкус была вполне обычной. Такую сам порой ем по утрам. Ведь когда опаздываешь на работу, нет ничего проще разбавить кипятком купленный в соседнем супермаркете концентрат. Одна минута - блюдо готово!

А здесь все происходило еще быстрее. Ножом чиркнули по упаковке из ламистера, вытащили мембранный фильтр. В комнате женщин не было. Один из спецназовцев отвернулся, и тугая струя пошла через мембрану.

- Очистка почти стопроцентная, - прокомментировал действия своего товарища майор. - Концентрат можно разводить не только мочой, но и болотной водой. И даже водкой владикавказского разлива. А эта «паленка» не то что полезная уринотерапия, а почти химическое оружие.

У меня уже съеденная секретная каша стала проситься назад. Но Вадим успокоил:

- Твою порцию разводили водопроводной водой. Попробуй еще спецназовской колбаски. Три года хранилась при комнатной температуре и все равно как свеженькая.

Коктейль «Бесстрашие»

Офицеры нарезали с виду обычного сервелата. По пластиковым стаканчикам расплескали какую-то бурую жидкость. Видя, что я никак не решусь отхлебнуть, представитель поставщика пояснил:

- Это витаминный коктейль «Ви­та». Последняя разработка Института специальных пищевых технологий. Лучшее средство от простуды.

- А где знаменитые таблетки КГБ от похмелья? - спец-назовский «яд» мне хотелось принять сразу с «противоядием».

- Ими сейчас знаменитости в Голливуде увлекаются. А для нас это давно пройденный этап, - товарищ в гражданском после первого стакана уже смотрел не так косо. - Скажу по секрету, таблетки от похмелья очень плохо на печень дей­ствуют. Не рекомендую.

Он стал перечислять сред­ст­ва, которые хорошо очищают организм после самых тяжелых отравлений. Потом перешел к антидепрессантам. Специалист так и сыпал названиями знакомых и незнакомых лекарств. Пояснял, что повышает настроение, подавляет чувство страха, увеличивает выносливость, а какое средство дает возможность по трое суток не спать.

Зашла речь и о террористах, захвативших школу в Беслане. Вспомнили заявление замген­прокурора Николая Шепеля, что при вскрытии и медицинском обследовании трупов боевиков почти у всех были обнаружены следы героина. Офицеры «Альфы» и «Вымпела» к наркотикам даже во время самых опасных боевых операций не прибегают. Но на медицинской подготовке их учат не только перевязывать раны.

После третьего стакана девятиградусной «Виты» Вадим отошел в угол. Там, за отдель­ным столиком майор стал колдовать с каким-то порошками, таблетками и микстурами.

В Антитеррористическом центре ФСБ он считается одним из лучших подрывников. Спецназовец может из стирального порошка, куска хозяйст­венного мыла и пары-тройки других компонентов, купленных в аптеке и ближайшем хозмаге, сделать особо мощную взрывчатку. Умеет, конечно, и обезвредить самое хитроумное взрывное устройство. Но тут вдруг затеял какие-то химические опыты.

Новый спецназовский коктейль назвали «Бесстрашие». С опаской выпил горьковатые сорок капель. Но сразу почувст­вовал не наркотическую или алкогольную эйфорию, а резкий прилив сил. Уже несколько суток у меня бодрое, спокойное настроение. Работать хочется даже ночью. Тем более все равно заснуть не могу. Так что волшебные каши и спецназовские колбасы с секретной выставки не снятся. Сколько будет дейст­вовать антитеррористический допинг? Не знаю. Эксперимент продолжается...