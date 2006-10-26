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Россия - это вам не Канада

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Олег ГРУЗДОВ ]

Россия - это вам не Канада
Фото Б. КРЕМЕРА

«Соотечественники» - кто вы?

 - Вадим Анатольевич, какие вопросы второй Всемирный конгресс обозначил в качестве приоритетов?

 - Решение о проведении второго Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, было принято Президентом России. Нам на самом высоком уровне необходимо окончательно понять: кто он - наш соотечественник? Мы говорим, что за рубежом их осталось 25 миллионов. В одной Германии около 3,5 миллиона. Большие русские диаспоры есть в Америке, в Канаде. Абсолютное большинство этих людей - граждане других государств.

 Мы изучали опыт Франции, Венгрии, других стран. Во Франции работают только со своими гражданами: французами, имеющими французское гражданство. И там все понятно: оказывается социальная помощь, раздаются гранды. А у нас даже в понятийном аппарате очень много путаницы. И это первая проблема.

 Вторая проблема - вопрос о переселении. Уже выделены ресурсы, есть указ Президента России о тех, кто хочет переехать в Россию, получить работу и жить в нашем государстве. Но и здесь немало вопросов.

 Мы не Канада. Это в Канаду каждый год въезжает по 250 000 человек. И всех четко расписывают и по территориям, и по профессиям - 65% приезжающих из Китая, Пакистана и Индии. Канадские власти четко знают, кого куда направить. Каждого мигранта прослеживают через систему социального контроля и обеспечения, сразу закладывают все расходы в канадский бюджет. Мы сейчас такого сделать не можем.

 Так будет, пока не заработает система регистрации. Пока наши работодатели после жестких наказаний и больших убытков не поймут, что нужно соблюдать законодательство. А наши органы власти не перестанут спать на местах.

 - Сначала, в СССР, были «невозвращенцы». А вы не думаете, что теперь может возникнуть вал «возвращенцев» - не боитесь его спровоцировать?

 - Ажиотажа по поводу переселения, думаю, не будет. Основная масса желающих переехала в Россию в период 1993-1995 гг. Тогда в Россию вернулись миллионы людей. И многие до сих пор не нашли своего достойного места. Есть даже случаи, когда пытаются уезжать назад. Например, в Казахстан.

 - Но у этой ситуации есть и оборотная сторона?

 - Да, есть. В прошлом году в Россию въехало порядка 21 миллиона граждан. А выехало порядка 6 миллионов. Есть разные оценки. По одной из них до 10 миллионов иностранных граждан в России - нелегальная трудовая миграция. Может, это и не так уж плохо - дешевые рабочие руки. Но России нужна квалифицированная рабочая сила, чтобы эти люди приехали цивилизованно и зарегистрировались.

 - Да, с миграцией к правительству немало вопросов. А кроме этого какие еще вопросы вы бы выделили?

 - Третье направление - это вопросы, касающиеся русского языка. Сейчас и во Франции, и в США, и у англичан разработаны методики, позволяющие национальному языку не терять ареала распространения. Мы же сегодня позиции русского языка теряем даже в странах СНГ. Поэтому главная задача - предусмотреть комплекс мер, которые позволят остановить этот обвальный процесс.

 Криминальная среда - проблема государства без границ

 - Вот вы говорили о том, что изучали опыт Франции. А там, как мы знаем, недавно случились весьма неприятные события на национальной, этнокультурной, религиозной почве. Вы с этих позиций ситуацию анализировали? России это не грозит?

 - Для этого есть правоохранительные органы. Возьмите события в Кондопоге. Подобный сюжет уже был в 1997 году в Кировске (Ленинградской области). Два азербайджанца изнасиловали десятиклассницу. Отец пошел в милицию, а его заявление не приняли. Он собрал друзей-водителей, и они начали все громить. По звонку приехала группа.

 Успели перекрыть все дороги ОМОНом и не допустить развития ситуации. А в районе было человек 30-40 жителей из Азербайджана. Могло быть месиво...
Когда правоохранительные органы вовремя принимают правильное решение, то ситуация поправима. А в Кондопоге началась драка, приехала милиция, но даже не вышла из машины. Милиционеры сказали, что были «превосходящие силы противника». Это говорили люди с оружием и полномочиями. Пока они ждали подкрепления, неуправляемая толпа резала, била и убивала.

 - Но наши «сюжеты» похожи на то, что было во Франции или других странах Европы?

 - Во Франции были определенные «арабские предпосылки» ситуации. В той же Германии живут 5 000 000 турков. Немцы тоже говорили: приехали - пусть живут. В результате страдает национальная культура, менталитет: у немцев один-два ребенка, у турок - пять-шесть. Это порождает многие проблемы.

 В России - другое дело. У нас, в какой населенный пункт ни приедешь, так там как минимум по 10-15 национальностей. То есть интернационализм «прописан» нам самой историей.

 Вернутся ли в Россию дворяне?

 - Работа конгресса интересна и с точки зрения отношения России к русской зарубежной эмиграции первой волны.

 - Эмигранты первой волны... Я с ними часто встречался. Многие из них представлены уже третьим-четвертым поколением. Русского языка-то порой не знают. Интереса к родине предков как такового у них нет.

 - Но на собственность в Москве, Санкт-Петербурге они претендуют?

 - Нет. В 1991-1993 годах, когда Литва, Латвия и Эстония приняли законы о реституции, среди них были некие «запросы». А сейчас таких разговоров никто не ведет. Прошло почти сто лет. Ни князья Орловы, ни Юсуповы - нет! Но ностальгия, конечно, есть.

 - Правда ли то, что те зарубежные фирмы, которые сегодня активно работают в России, тесно связаны с нашим эмигрантским зарубежьем? Именно они приоритетно допускаются в Россию?

 - Я бы так не сказал... Основная часть дворян, многих известных фамилий - это люди «средней руки».

 Была у нас одно время эйфория. Петербургский губернатор Анатолий Собчак и я сказали им: давайте, приходите, стройте, развивайте, мы даем вам льготы. Но те отвечали: мы дворяне, а не предприниматели!

 Реально первого поколения уже нет. Сейчас активно объединяются те, кто выехал, когда в России началось «потепление».

 Но время и его реалии стремительно меняются. Соотечественники сегодня - это не только князья и престарелые диссиденты. Это миллионы граждан бывшего СССР, осколки империи. Ветер носит их по одной шестой части суши. Где они пристанут, где пригодятся? Непростой это вопрос.

 Аргументы статистиков

 Население на учете

 По данным Федеральной службы государственной статистики, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2006 г. составила 142,3 млн. человек. Таким образом, с начала этого года она уменьшилась на 408,2 тыс. человек, или на 0,29%. За соответствующий период предыдущего 2005 года этот показатель составил 506,4 тыс. человек (или 0,35%).

 Разумеется, что попытка компенсировать естественную убыль населения увеличением миграции в Россию, в первую очередь за счет русской диаспоры стран СНГ, выглядит как наиболее простое решение демографической проблемы. За январь - август 2006 г. миграция внутри России увеличилась на 7,9 тыс. человек (или 0,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Миграционный прирост населения России увеличился на 20,1 тыс. человек (или 30,9%). Подобная ситуация объясняется тем, что люди, прибывающие в Россию сегодня, стали чаще регистрироваться по месту жительства. За период с января по сентябрь 2006 г. «дисциплинированность» мигрантов выросла на 6,1% (или 6,9 тыс. чел.). В том числе за счет иммигрантов из государств - участников СНГ - на 6,3%. При этом специалисты отмечают уменьшение количества «отбывших» за пределы России на 27% (или 13,2 тыс. чел., из них 12,9 тыс. человек в страны вне СНГ).

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