«Русские каникулы» не выходя из дома

Телеканал РЕН ТВ предлагает провести новогодние праздники «по-взрослому»: весело, страстно, с огоньком!

Чем русский человек привык себя баловать в праздник? Хорошим застольем и разудалым весельем. Что делать, если за окном мороз, а в душе – жаркое желание отдыхать и получать удовольствие, да еще в течение целых 11 новогодних дней? Чтобы радости быть, и без перерыва – тут надо постараться. И кое-кто постарался.

Ведь мы же любим традиции, в том числе в Новый год? Салат оливье, мандарины, шампанское, фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»… И – «Русские каникулы» на телеканале РЕН ТВ, который традиционно, уже несколько лет, делает своим зрителям особое предложение.

Каждый день начиная с 31 декабря в режиме нон-стоп можно будет увидеть лучшие отечественные сериалы, кинофильмы, документальное кино, концерты, мультфильмы. Ведь если каникулы, значит – отдых. А если «Русские каникулы», то отдыхать следует по-русски и преимущественно под русское. На эту тему, кстати, всегда говорит и сатирик Михаил Задорнов, чьи премьерные концерты будут показаны в новогодние праздники на РЕН ТВ.

Есть народная мудрость, что как начнешь какое-то мероприятие, так оно и пойдет дальше. Поэтому важно стартовать в «Русские каникулы» грамотно. Для этого в пику «голубым огонькам» РЕН ТВ предлагает в новогоднюю ночь, сразу после выступления президента и боя курантов, зажечь под ретро-музыку.

Самые заводные хиты горячо любимых «Легенд РЕТРО FM»: Arabesque и Юрий Шатунов, Ace Of Base и София Ротару, Secret Service и Юрий Антонов, «Чингисхан» и Ольга Зарубина будут петь и танцевать до утра. Здесь не обойдется без новогодних сюрпризов. Например, некоторые артисты специально для шоу РЕН ТВ воссоединятся только на один раз: в классическом составе выступят бит-квартет «Секрет» и Army Of Lovers, группы «Ялла», «Круиз», «Альфа» и «Круг».

Еще одна интрига новогодней дискотеки: впервые за долгие годы на большой сцене появится Ирина Понаровская, и только в концерте «Легенды РЕТРО FМ».

Легендарный отечественный сатирик Михаил Задорнов недавно подписал эксклюзивный контракт с РЕН ТВ, и уже 31 декабря можно будет увидеть концерт «Трудно жить легко», а 1 января – концерт «Родина хрена». А также – лучшие произведения сатирика. Задорнов поделится своими «задорновостями» и «наблюдашками» на тему событий, произошедших в минувшем году. «На душе приятно, радостно и уютно от того, что весь 2011 год мои новые концерты будут идти эксклюзивно на РЕН ТВ, – говорит Михаил Задорнов. – С этим телеканалом мы сотрудничаем, потому что всецело понимаем друг друга. Мы придумали, как оживить телевизионный продукт мыслями, а не формами. Уверен, что именно этого и ждет от нас зритель».

Ну и все-таки не все же плясать и смеяться? Важная информация об аномальных зонах, необычных явлениях, сверхъестественных способностях человека и НЛО – во время «Русских каникул» можно узнать и об этом. Поклонники документального кино в длинные новогодние праздники смогут увидеть настоящую коллекцию документальных авторских шедевров. Также будут показаны самые захватывающие «Военные истории» с Игорем Прокопенко.

Сколько уже лет зрители смотрят фильм Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», и он продолжает привлекать к себе внимание. 31 декабря он будет показан на РЕН ТВ после специального новогоднего выпуска программы «В час пик». А 1 января и взрослых, и детей ждет встреча с героями отечественных мультфильмов, ставших визитной карточкой телеканала РЕН ТВ: «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Алеша Попович и Тугарин Змей».

Во время «Русских каникул» можно будет увидеть самые яркие российские музыкальные церемонии и шоу: «Золотой граммофон», «Серебряная калоша. Лучшее», «Неголубой огонек».

Без хорошего, захватывающего, смешного, вдумчивого и любого иного кино – какие каникулы? «Брат» и «Брат-2», «Искатели потерянного города», «День Д», «Гробницы Тутанхамона», «Код Апокалипсиса», «Особь» (все четыре части), «Параграф 78» (две части), «Горячие новости», «ДМБ», «День хомячка», «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной политики», «Особенности национальной рыбалки», «Свадьба», «Заяц над бездной», «Русский спецназ», «Три дня в Одессе». Любители отечественных сериалов смогут увидеть такие многосерийные кинохиты, как «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Танкер «Танго», «Против течения», «Спецназ по-русски – 2».

«Русские каникулы» на РЕН ТВ будут сопровождать россиян всю праздничную декаду – стартовав 31 декабря, они завершатся вместе с официальными праздниками – 10 января. Так что отдыхайте по-русски вместе с РЕН ТВ, и Новый год у вас будет веселым и удачным!