Выдержка временем

Научный, подтвержденный многочисленными исследованиями факт: мужчина, вступая в определенную степень зрелости, становится крайне разборчивым, требовательным и, увы, даже подчас откровенно капризным потребителем. Особенно это касается такой тонкой сферы, как качественные крепкие напитки.

Во-первых, весь доселе накопленный опыт потребления становится некоей, скажем так, «заготовкой» вкуса. В дальнейшем она только «обтачивается», совершенствуется, но не меняется в своей сути.

Во-вторых, зрелость, подразумевающая знания, неизбежно подводит к необходимости учитывать все, ранее, казалось бы, неважные нюансы продукта. И не в последнюю очередь – это исторический нюанс.

Такой подход абсолютно верен. Традиции производства, их возраст и видовое многообразие имеют важнейшее значение. Тем более в сегодняшнем, меняющемся с бешеной скоростью мире. Именно они играют роль ориентира, опорной точки, дающей возможность не совершить ошибки.

Лежат ли такие опорные точки в плоскости производителя отечественного? Да, безусловно. И в упомянутом сегменте тоже. Невзирая на засилье импорта.

Далеко ходить за примерами не будем. 21 декабря этого года исполнилось ни много ни мало 70 лет Московскому винно-коньячному заводу КиН.

Одна из самых, пожалуй, ярких иллюстраций, более чем наглядно характеризующих предприятие: сегодня здесь трудятся более 60 (!) семейных династий. Можно ли назвать случайным тот факт, что несколько поколений людей не меняют место работы? Думаю, нет.

И история такого рода заслуживает известности.

Сороковые роковые

В далеком теперь уже 1940 году в подмосковной тогда еще деревне Химки открылся маленький заводик. Изготавливались там фруктовые воды и натуральные сиропы. Предприятие официально именовалось «Химкинский завод фруктовых вод Главфруктвода Народного комиссариата пищевой промышленности СССР». Его штат в тот момент составлял всего 20 человек.

Довоенный ассортимент завода состоял из газированных вод, а также из кваса и морса. Продукция отпускалась потребителям в основном в бочках.

С началом Великой Отечественной войны завод «из-за отсутствия бутылок и углекислоты» прекратил выпуск газированных вод, но продолжил выпуск кваса и натурального морса – продукции, которая в условиях войны приобрела особую ценность.

В декабре первого военного года линия фронта проходила буквально в нескольких километрах от ограды завода. Немцы стояли уже в Химкинском районе, бомбили мост через канал имени Москвы, совсем близко к которому и сегодня располагаются заводские цеха. Крупные предприятия тогда эвакуировали, но будущий КиН всю войну продолжал давать людям работу и средства к существованию. В голодные военные месяцы, когда хлеба не хватало, у ворот завода выстраивались огромные очереди за бардой, из которой люди научились варить кисели, а из ее гущи – печь лепешки. Так продукция Химкинского завода в буквальном смысле спасала множество людей от голодной смерти.

Мир и «физики с лириками»

Как только страна начала оправляться после четырех страшных лет, появилась огромная потребность в простых радостях мирного времени. В парках и на народных гуляниях выстраивались очереди к будкам с надписями «Квас» и «Соки-воды». Напитки Химкинского завода тогда считались одними из наиболее качественных.

Не удивительно, ведь все настои для производства знаменитых московских лимонадов и других безалкогольных напитков делались здесь же – на заводе, а сырье заготавливалось вручную. Тогда по специальному приказу властей предприятие было обеспечено транспортом – в его распоряжение поступила лошадь.

После реконструкции в 1958 г. предприятие на многие годы стало единственным заводом в СССР, который производил натуральные спиртовые настои из цитрусовых, яблок, винограда, вишни и смородины. А параллельно проходил выпуск фруктовых вод: «Лимон», «Апельсин», «Мандарин» и особенно запомнившегося детям послевоенной поры напитка под названием «Ситро».

Между прочим, более старшие поколения не дадут соврать, слово «ситро» стало – и довольно быстро – нарицательным. В мировой практике, кстати, такого перехода в умы потребителей, когда название фирмы как-то незаметно пополнило ежедневный словарь граждан, удостоились только ксерокс и памперс. Но они заграничные. А ситро – наш. Казалось бы, мелочь. Но ключевые слова здесь – «казалось бы»…

В 1960 г. произошло знаковое событие – на заводе началось производство коньяка из отечественных виноматериалов.

«Байкал» и «школа шкалиководства»

В 1970 г. был построен цех по розливу коньяка в мелкую «сувенирную» расфасовку. «Сувенирка» пошла в народ с 1971-го. Емкость эксклюзива – 0,1 литра. Покупатели сразу окрестили удобные миниатюрные бутылки ласковым словом «шкалик», которое прочно вошло в живой русский язык. Через год, в 1972-м в том же цехе сувенирной продукции – также впервые в СССР – начался розлив коньяка в 250-граммовые фляжки отечественного производства.

А в 1978-м специалистами уникального научно-производственного цеха натуральных настоев Химкинского завода совместно с сотрудниками ВНИИ ПБ был разработан рецепт знаменитого на весь мир «Байкала», который и по сей день считается одним из наиболее качественных и вкусных напитков отечественного производства.

Краткая эра «сухого закона» и крушение империи

Отечественное производство алкоголя активно развивалось вплоть до середины 80-х годов, когда в рамках «борьбы с пьянством» были уничтожены лучшие виноградники и закрыты винодельческие заводы. Приметой времени стали многотысячные очереди за водкой.

Директивные установки на изготовление исключительно безалкогольной продукции привели к резкому сокращению производства. Но и в этих условиях завод выжил. Был модернизирован цех по выпуску концентратов для безалкогольных напитков – здесь стали готовить настои из лекарственных трав.

Окончание антиалкогольной кампании киновцы отметили в 1988 г., когда на заводе была смонтирована и пущена в эксплуатацию автоматическая линия итальянского производства для розлива «сувенирного» коньяка.

Но следующий мощный удар обрушился на алкогольную отрасль в связи с ликвидацией Советского Союза. В результате распада страны наработанные годами хозяйственные связи были прерваны. Переходный период к «дикому» российскому рынку на КиНе встретили увеличением производства винных напитков и настоек. А в 1994 г. завод стал Открытым акционерным обществом и был назван Московским винно-коньячным заводом КиН. Предприятие поначалу продолжало специализироваться на выпуске концентратов для безалкогольных напитков, а также алкогольной продукции: бренди дагестанского производства, вин сухих и крепленых.

Но главное, что сделали тогда на КиНе, – это приступили к созданию собственных марок продукции.

Горбачевский «сухой закон» аукнулся-таки трудностями – найти качественное сырье в России и ближнем зарубежье на тот момент было невозможно. Поэтому в середине 90-х годов завод КиН стал первым отечественным производителем, который начал завозить спирты из французского города Cognac (Коньяк). Это стало принципиально новым этапом в развитии коньячного производства КиНа.

В 1996 г. главным технологом Московского винно-коньячного завода КиН был разработан уникальный рецепт купажа на основе завезенных из Франции спиртов, выдержанных в дубовых бочках, индивидуальность которого сразу оценили покупатели.

Для тех, кто не совсем в теме. Вспомните зюскиндовского «Парфюмера». Бальдини, раскрывая секреты мастерства Гриную, рассказывал об основах композиции, делающей те или иные духи уникальными. Так вот, купаж – это применительно к коньяку – та самая композиция из высококачественных спиртов различных сроков выдержки.

Нынешние времена

В 2003 г. Национальная алкогольная ассоциация на основании исследований, подкрепленных множеством аналитических и статистических данных, официально признала Московский завод КиН лидером коньячного рынка России.

В том же году завод обрел новое лицо, на этот раз почти в буквальном смысле: состоялась модернизация фасада заводского здания.

Осень 2004 г. подарила заводу новые хранилища. И в это же время завод получил сертификат менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9001. Это было бы невозможно без создания и к тому моменту уже полного функционирования Научно-исследовательского центра контроля качества КиН. Это единственная в России уникальная организация – как по уровню оборудования, так и по квалификации специалистов, – которая обеспечивает постоянный своевременный и всеобъемлющий контроль параметров качества на всех этапах производства – от анализа сырья до поставки продукции потребителю.

Продукция, выпускаемая под маркой КиН, является натуральной – в ней отсутствуют химические консерванты, генетически модифицированные объекты растительного происхождения, что подтверждено соответствующим сертификатом.

В 2007 г. на территории завода был открыт единственный в России Музей истории коньяка, призванный популяризировать в нашей стране культуру пития. А начале 2009 г. КиН объявил о старте социального проекта «Знай меру!», посвященного пропаганде ответственного употребления алкоголя. В рамках проекта была запущена первая в России интерактивная обучающая видеошкола коньяка, в которой все желающие могут познакомиться с историей происхождения этого напитка, секретами производства, правилами дегустации и мерой пития.

Сегодня Московский винно-коньячный завод КиН отмечает свое 70-летие. На алкогольном рынке России не так уж много компаний, которые можно назвать успешными в масштабах всей страны. Имя КиН для российского потребителя – это нечто большее, чем просто гарантия качества алкоголя. Оно символизирует особый стиль производства, соединяющий бережное отношение к традициям, неукоснительное следование современным технологиям и уважение к своему покупателю.

На протяжении 70 лет развитие завода было тесно связано с историей страны, с тем, как жил народ. Годами изо дня в день, работой, не требующей наград и почестей, из маленького завода на окраине Москвы было создано Имя.

В первое десятилетие XXI века компания выросла многократно, но не потеряла главного своего начала. На КиНе соседствуют несколько поколений, молодежь учится у тех, кто мудрее и опытнее. Ветеранов завода поддерживают те, кто моложе и энергичнее. Все, как в большой семье.

Да, чуть не забыл. КиН расшифровывается просто: качество и надежность.