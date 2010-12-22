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Чужая кровь

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Екатерина ДУВАНИДИ ]

Чужая кровь

Андрею десять лет. Он сирота, совсем недавно у него умерла мама, и Андрюша оказался в центре социальной помощи семье и детям Екатеринбурга.

Конечно, смерть родителей – огромная травма для ребенка, с мальчиком работают психологи, воспитатели центра. Хотя Андрей уже взрослый и частично может сам справиться с этой нелегкой ситуацией. Андрюше очень одиноко, несмотря на то, что вокруг много детей и заботливых воспитателей. Ведь мальчику нужно совсем другое – ему очень не хватает родительских тепла, заботы, ласки.

Таких историй – тысячи. В сиротские учреждения попадают не только дети, действительно лишившиеся родителей, но и дети-инвалиды, от которых родители отказались; дети, которых забирают у родителей-наркоманов, алкоголиков, заключенных. В специальных закрытых учреждениях с младенчества содержатся дети с врожденными пороками. По данным официальной статистики, в России каждый сотый ребенок является воспитанником детдома-интерната.

Профессия – мама

Главная трудность в том, что ребенку, оставшемуся без семьи, мало помочь, просто накормив, согрев или помыв его. С ним происходит гораздо большая трагедия, чем голод, отставание в развитии и лишение каких-то человеческих радостей: он не понимает, что такое любовь. Потому что любви можно научиться, только видя любовь, – в постоянном общении с матерью, родными и другими любящими людьми. Специалисты считают: лучшей формой воспитания сирот является усыновление. Оно эффективно, потому что только семья может компенсировать то, чего ребенку не хватает.

Есть форма воспитания, очень похожая на усыновление, – патронатные семьи. Семья берет ребенка на воспитание, патронатные родители получают зарплату из детского дома, ребенок знает, что это не его родители, но в остальном он является полноправным членом семьи. Также неплохо себя зарекомендовали семейные детские дома и так называемые приемные семьи.

Тебя не бросят

Как быть, если есть большое желание помочь детям-сиротам, но взять ребенка в семью насовсем по разным причинам невозможно? Решать проблему детей-сирот можно по-разному. Каждый в зависимости от своего положения, сил и возможностей в состоянии в этом участвовать. Можно жертвовать средства детским домам самостоятельно, можно это делать, участвуя в специальных акциях своей организации или чьих-то еще. Как, к примеру, компания «МЕТРО Кэш энд Керри», которая в рамках партнерского соглашения о сотрудничестве с Благотворительным фондом Центрального федерального округа «Поддержка семей и детей в трудной жизненной ситуации» с прошлого года в торговых центрах Москвы и Московской области ведет сбор пожертвований в рамках акции «Подари детям праздник!».

«Помощь всегда нужна тем, кто слабее, и мы в силах им помочь», – говорит Йерун де Гроот, генеральный директор «МЕТРО Кэш энд Керри», Россия. «Особенно в помощи нуждаются самые незащищенные члены общества – дети, в том числе оставшиеся без попечения родителей. Но они ни в коей мере не должны остаться без внимания. Мы гордимся каждой улыбкой каждого ребенка, кому мы принесли радость».

Можно помочь не только деньгами, если у вас нет такой возможности, наверняка у вас остались какие-то вещи или игрушки ваших подросших детей. Не выбрасывайте, передайте в детскую благотворительную организацию или отнесите прямо в детский дом по соседству. Вашей помощи будут рады!

Не чужие

А кто-то может уделить сиротам немного собственного времени. К примеру, хотя бы один раз в году взять одного из детдомовских детей к себе домой, погулять с ним, позаниматься. Для ребенка, оставшегося без родителей, пойти в гости – большая радость.

Психологи, работающие в детских домах, говорят, что польза от того, что детей берут в гости, пусть даже ненадолго, – очевидная. Ведь ребенок видит пример семейных отношений. Это важно, поскольку только пятая часть выпускников интернатов создает свои семьи, и чаще всего это те дети, у которых в жизненном опыте когда-то была семья. Кроме того, у ребенка появляется человек, важный для него, который им интересуется, который для него что-то делает. Возникают так необходимые для ребенка человеческие отношения. Малыш, которого берут в гости, очень многое узнает, быстрее развивается в познавательном отношении, ведь его куда-то водят, что-то показывают, рассказывают.

Не так важно, как и чем вы сможете помочь, главное – не оставаться в стороне, посильный вклад каждого из нас способен сделать многое, сделать обездоленную детскую душу немного счастливее! И верно сказано: «Когда смеется ребенок, улыбается небо»!

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