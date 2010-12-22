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Мужчина в магазине – ужас или не очень?

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Андрей КРЫЛОВ ]

Мужчина в магазине – ужас или не очень?

Мужчины не любят ходить по магазинам – это такая же истина, как и то, что Волга впадает в Каспийское море. Социологи утверждают, а бытовые наблюдения поддакивают, что мужчине требуется для совершения покупки на 75% меньше времени, чем женщинам. Но не только это разительно отличает покупателя от покупательницы. Бизнесмены надеются, что эти важные факты помогут в будущем управлять покупательской активностью мужчин.

Полет шмеля

Представители сильного пола в несколько раз быстрее женщин двигаются в торговом пространстве. Как правило, они заходят в магазин, стремительно направляются в нужную секцию, берут искомый товар и несут его на кассу. Это очень распространенная картина. Мужчин невероятно раздражает медлительность своих спутниц, способных заворожено застывать перед той или иной витриной. По статистике, женщины чаще замирают в парфюмерных магазинах, таких как LEtoile, Rive Gauche и Ile de beaute, а внимание свое останавливают, впрочем, как и мужчины, – в основном на яркой упаковке. По итогам эксперимента, обе группы выбрали туалетную воду Amarige в блестящей красной коробочке.

Не мелочись, Наденька!

По данным статистики, 72% мужчин не смотрят на ценники. Даже когда покупают любимое пиво или другие алкогольные напитки. Хотя, по наблюдениям социологов, часто очень внимательно читают этикетки, особенно когда выбирают водку. Зато уж что-что, а качество национального напитка определяют четко: хорошая водка должна быть мягкой. Это подтвердило недавнее исследование ВЦИОМ, посвященное определению главных качеств водки в понимании россиян. Как эксперты, так и потребители (мужчины в возрасте старше 21 года) были единогласны во мнении – качественная водка не должна обладать резким запахом и должна быть мягкой на вкус. По итогам «слепой» дегустации, которая проходила в рамках исследования ­ВЦИОМ, самой мягкой водкой потребители признали водку Nemiroff Delikat. Она же оказалась единственной из пяти представленных образцов, входящих в топ-5 самых продаваемых в России водок, не содержащей искусственных смягчителей, – то есть ни сахара, ни глицерина в Delikat нет. Так что такой результат был достигнут исключительно благодаря тонкой авторской рецептуре.

«Молчаливый Боб»

Как это ни парадоксально, даже самые общительные мужчины не любят обращаться с вопросами к продавцам и консультантам. Вероятно, они считают, что их сочтут назойливыми или глупыми. Зато любой россиянин способен долго вчитываться в инструкцию. Социологи считают, что этот характерный момент указывает на любознательность и желание получать информацию из первых рук.

Поспешишь – купишь… лишнее

Абсолютно убежденный в том, что делает все быстро и логично, мужчина чаще женщин набирает в супермаркете всяких спонтанных мелочей: чипсов, орешков, крендельков. Кроме того, наши мачо, если уж отважились примерить что-нибудь, то купят обязательно, даже если костюмчик не будет сидеть как влитой.

Бизнесмены внимательно следят за нашими особенностями и делают выводы: то прямо у кассы поставят корзины со всякими ненужными мелочами, рядом с бутиком женской одежды расположат компьютерный салон (изнывающий в ожидании супруг точно заглянет одним глазком взглянуть на новые диски), а полки с туалетными принадлежностями для мужчин загонят в самый конец зала, глядишь, по пути что-нибудь ненужное и бросят в корзинку. А если в магазинах женской одежды повесить телеэкраны и показывать футбол, то наши дамы никогда больше не будут жаловаться, что никаким калачом не заманишь любимого в магазин. Приятного шопинга!

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