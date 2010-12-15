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Бери пример с инвалидов

Люди с ограниченными физическими возможностями показали свою силу

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Вячеслав НИКОЛАЕВ ]

Бери пример с инвалидов

Кто сказал, что инвалиды беспомощны, немощны и отстранены от полноценной жизни? Люди с ограничениями жизнедеятельности могут быть примером, образцом для подражания для многих из нас. Инвалиды занимаются спортом, искусством, общественной деятельностью, работают, путешествуют. И свои достижения они недавно продемонстрировали в Москве на конкурсе-форуме «За качество жизни инвалидов». Это был первый такой конкурс, и пока только московский, прошел он при поддержке Департамента социальной защиты населения правительства Москвы, организаторами его выступили Национальное общество качества, «Аргументы неделi», Межгосударственный союз городов-героев, Общероссийская общественная организация инвалидов «Помощь и созидание», а также Российский государственный социальный университет.

Конкурс проводился по четырем номинациям: профессиональное мастерство; активная общественная жизнь и гражданское мужество; спортивные успехи и здоровый образ жизни; высокий творческий потенциал и достижения в области культуры. Причем награждались не только конкурсанты, но и их наиболее активные кураторы – представители реабилитационных учреждений.

Это было не просто мероприятие для галочки, а настоящий праздник с торжественным награждением лауреатов и концертом. Каждый участник конкурса получил именную медаль и сертификат, а победители – еще и ценные призы и подарки.

По словам председателя Совета директоров Национального общества качества Геннадия Мельникова, «инвалиды ждут от общества не столько материальной помощи, сколько признания и уважения как равных среди равных. Они хотят и могут быть независимыми и востребованными. У них есть для этого все, что зависит от них: сила воли, талант и трудолюбие». В конкурсе не было первых, вторых и третьих мест. Все лауреаты считаются победителями. И это победа не одного человека, это победа друзей, родственников, социальных работников, соседей, района, города, благодаря которым человек с ограниченными возможностями здоровья доказал, что ничуть не хуже других. Председатель конкурсной комиссии – дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Васильевич Горбатко сказал: «У космонавтов на орбите и инвалидов, как ни странно, много общего. У тех и других есть серьезные ограничения. И главная задача – преодолеть их. Наши конкурсанты великолепно продемонстрировали человеческое достоинство и неуемную энергию созидания».

Но само слово «инвалид» – какое-то неприятное, казенное. Наверное, это неправильно. В век Интернета люди с ограничениями жизнедеятельности могут успешно работать, развиваться, учиться и улучшать качество своей жизни.

Со своими задачами конкурс справился. Он еще раз напомнил обществу, что нужно не только пандусы строить, ставить звуковые светофоры, возвращать сурдоперевод, но и в первую очередь заметить в инвалидах полноценных людей. Людей талантливых, трудолюбивых и социально активных. Вот почему так важно, чтобы бизнес брал их на работу, которую инвалиды сделают даже лучше в силу своей усидчивости и целеустремленности. Чтобы одаренных приглашали на концерты, выставки. Инвалиды хотят быть полезными и оставить свой след в общей копилке человеческих достижений.

Поэтому у организаторов конкурса «За качество жизни инвалидов» укрепилась уверенность, что его нужно проводить в общероссийском и даже в международном масштабе. И в 2011 году московский конкурс «За качество жизни инвалидов» станет открытым для участников из регионов России и зарубежных стран. Организаторы конкурса приглашают представителей бизнеса, местных администраций, социальных работников и людей с ограниченными физическими возможностями к участию в конкурсе, условия которого будут опубликованы в январе в газете «Аргументы неделi» и на сайте газеты.

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