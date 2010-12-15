Чистовая революция

В последнее время Роспотребнадзор развил кипучую деятельность. Ведомство приняло десятки новых санитарных, торговых и т.д. правил. Насколько чище и светлее стало жить?

Ведомство Геннадия Онищенко, известного громкими, но неоднозначными заявлениями, наконец-то вспомнило о своих прямых обязанностях. Оно прошерстило собственные правила и пришло в ужас. Оказалось, в РФ действует более 100 тыс. различных СНиПов, СанПиНов и т.д. Зарегулировано все что можно. Проблема в том, что большинству нормативов исполнилось… по 40–50 лет.

Тем временем жизнь не стоит на месте. Поэтому во многих странах каждый год в среднем обновляется 10% различных стандартов. У нас до последнего времени руки чиновников доходили менее чем до 0,01%. Например, за 2003–2007 гг. утвердили только один новый технический регламент. В 2008–2009 гг. – семь…

Так что работы – непаханое поле. Начать революцию СанПиНов решили с самого важного. Первым делом приняли новые санитарные нормы для жилых зданий. В частности, чиновники обеспокоились чистотой и уютом дворов. Теперь там нельзя ставить киоски, торговые павильоны и кафе. Во дворах запретили сквозной проезд транспорта. Кроме того, отныне поблизости от жилых строений нельзя мыть машины и сливать из них масло.

В квартирах установили стандарты микроклимата. Зимой температура в комнатах не должна опускаться ниже 18 градусов, летом – не может быть выше 28 градусов. Двери санузлов не должны выходить на кухню или в жилую комнату. Света в комнатах должно быть достаточно, поэтому деревья с кроной диаметром свыше 5 метров нужно сажать минимум за 5 м от стены здания. Заодно населению запретили селиться в подвалах и цокольных этажах – там можно размещать только торговые и подсобные помещения.

Разобравшись с жильем, Роспотребнадзор принялся наводить порядок в области бытовых услуг. Первым делом покромсали вольности в парикмахерских. По новому СанПиНу, цирюльням запретили работать, если у них нет… отдельного помещения для мытья волос. Полотенца в парикмахерских нужно стирать после каждого клиента, оборудование стерилизовать каждый день. Мебель позволено ставить не всякую, а только пригодную для чистки. Поэтому в залах для стрижки не должно быть матерчатых диванов и кресел.

Придется попариться и банщикам. Отныне вся вода в банях должна быть питьевого качества. Поэтому черпать ее в ближайшем пруду или речке настрого запрещено. Любую мягкую мебель из бань попросили на выход. Зато в них должны быть шкафы для белья и крючки для одежды посетителей. Причем вешалки должны располагаться так, чтобы вещи клиентов не соприкасались. Наконец в русской бане каждому посетителю обязаны выдать две шайки из нержавеющего материала и веник, запакованный в полиэтиленовый пакет.

А перед самым Новым годом чиновники вспомнили про чистоту в транспорте. В частности, разработали подробные санитарные нормы для аэродромов. Особенно повезло жителям домов, расположенных рядом со взлетными полосами, – впервые прописана подробная методика расчета шума. Жилая застройка запрещена, если хотя бы раз в году он превысит 65 акустических децибел.

На очереди – санитарные нормы для судов класса «река-море». Скоро у матросов и пассажиров наступит райская жизнь. Достаточно сказать, что на всех крупных пассажирских кораблях, рейсы которых длятся более суток, нужно будет оборудовать парикмахерскую, тренажерный зал, сауну и бассейн.

Наконец, в полном соответствии с президентским посланием, чиновники вспомнили о детях. Появился проект СанПиНа для школ. Новые школы можно строить только внутри жилых кварталов. Расстояние от забора до ближайшей проезжей части должно превышать 25 метров. В зданиях нельзя строить больше 4 этажей.

Не забыты игровые площадки. Они должны быть двух видов: для активных игр и для тихого отдыха. Причем для младших, средних и старших классов их нужно устраивать отдельно. Расчистить территорию нетрудно – директоров заставят снести все постройки, «функционально не связанные со школой». Заодно им придется озеленить минимум половину территории. Это правило не действует только на Крайнем Севере.

В общем, Роспотребнадзор начал наводить чистоту. Вопрос: только на бумаге или в реальной жизни тоже?