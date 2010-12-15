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Любите ли вы футбол, как люблю его я?

№ 49(239) от 16.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Любите ли вы футбол, как люблю его я?

Нам стало известно, что Управление президента по работе с обращениями граждан и организаций подготовило «дуумвирам» футбольную справку. В ней анализировалось настроение населения в связи с решением ФИФА о проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Ожидался большой позитив, но в реальности Управление получило немало прямо противоположных писем. В них выражались опасения, что еще один глобальный проект помимо саммита АТЭС, зимней Олимпиады и Универсиады добьет экономику страны. Прибылей от этих глобальных проектов население не ждет – только затрат, причем «из их кармана». Да плюс масштабное воровство выделяемых на проекты бюджетных денег.

Конечно, было много писем и с одобрением решения ФИФА. Но большинство из них хоть и начинались с радостных слов, но сомнения и опасения все же превалировали. Причем в некоторых письмах они аргументировались цифрами и расчетами со ссылками на требования ФИФА к проведению чемпионатов мира. Авторы опровергали заявление премьера о том, что проведение чемпионата мира обойдется в 10 млрд.долларов. В письмах назывались суммы и в 15–20 млрд. долл., и в 20–25 млрд. и даже в 50 млрд. долларов. Причем последняя – со ссылкой на слова некоего федерального чиновника.

Справку о настроениях населения Управление писем тем не менее подготовило. Но даже в сильно смягченном виде она не доставила радости руководителям. Они ждали именно вала восторгов и всенародного ликования.

Примерно такая же история произошла с анализом писем об отношении населения России к законопроекту «О полиции». Если в письмах по поводу чемпионата мира по футболу 2018 года откровенный негатив составлял более 30%, то в письмах по поводу законопроекта «О полиции» негатива было намного больше. Главный, доминирующий посыл в этих письмах был: «Вам что, больше делать нечего? В стране что, больше других проблем нет?» И еще: «Если вы волка назовете козой, он от этого молока давать не будет и хищником быть не перестанет».

Сотрудникам управления пришлось аккумулировать редкие письма с предложениями по усовершенствованию законопроекта. И поскольку президенту доложили именно это, то он и поблагодарил население России за обсуждение законопроекта.

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