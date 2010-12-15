Очаг культуры

Глава Минкульта РФ Александр Авдеев посетил с рабочим визитом Самарскую область. По итогам поездки министр отметил, что региональные власти вкладывают в развитие искусств в два раза больше, чем в среднем по России, а местный театр оперы и балета по технической оснащенности может соперничать с Мариинским.

В ходе визита в Самарскую область Александр Авдеев проинспектировал учреждения культуры и провел совещание в областном правительстве. Наибольшее впечатление на министра произвел недавно реконструированный театр оперы и балета.

– У нас здесь уникальная сцена, – рассказывал гостю губернатор Самарской области Владимир Артяков. – Сценическое оборудование управляется сотней компьютеров.

– Подобные технологии используются в Большом и Мариинском театрах, – пояснил министр. – Я был бы счастлив, если бы такой театр появился в Москве.

Усердие областных властей Авдеев отметил и на совещании, в ходе которого рассказывал о государственной политике в сфере культуры.

«В региональном бюджете расходы на культуру составляют 5%. Нигде в России такого нет: образцовыми считаются траты на уровне 2%, – констатировал министр. – По мировым стандартам, это достаточная норма для развития культуры. Хорошо бы, чтобы и в целом на федеральном уровне на культуру выделялось 5%».

Под занавес рабочего визита Александр Авдеев и Владимир Артяков провели встречу с участием деятелей культуры Самарской области.

«Развитие культуры – одно из приоритетных направлений работы областного Правительства, – отметил губернатор, выступая перед собравшимися в зале. – В области создан совет по культуре и искусству. Мы регулярно встречаемся с представителями творческой интеллигенции, обсуждаем волнующие их вопросы. Самарская область – один из немногих регионов в Приволжском федеральном округе, где осуществляется адресная поддержка творческих союзов. В губернии принята Концепция сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории региона. Этот документ эксперты называют беспрецедентным, нигде больше подобного нет».

Впрочем, и во вполне благополучном в культурном плане регионе нашлись вопросы, решить которые оказалось по плечу только федеральному министру. В ходе визита в Самарскую область Александр Авдеев посетил цирк имени Олега Попова, закрытый в начале декабря по предписанию государственного пожарного надзора. На его реконструкцию, по оценкам специалистов, необходимо 800 млн. рублей. В Росгосцирке, на балансе которого находится здание, нужной суммы найти не смогли.

«Мы с губернатором Владимиром Артяковым направим совместное обращение в правительство РФ, чтобы нам выделили необходимые средства, – заявил после осмотра самарского цирка Александр Авдеев. – Тех денег, которые заложены в бюджете 2011 года, явно недостаточно. Сообразно деньгам будем выстраивать работу, чтобы за два года закончить реконструкцию цирка. Жители Самарской области в нем нуждаются».