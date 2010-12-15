Куда летим?

15 декабря исполнилось два года со времени последнего полета опытной суперразработки российских авиастроителей – мощного и сверхэкономичного авиадвигателя НК-93. Государственная машина не подхватила этот шедевр, одни чинуши по слабоумию предпочли его не замечать, другие по-вредительски приложили все силы, чтобы его не стало. Есть повод рассказать о том, что сегодня происходит в крайне важной для страны отрасли.

Музейный экспонат

Как говорят самарские инженеры, «тема в забвении, конструкторам ставятся совершенно иные задачи». О «93‑й» машине никто вслух не упоминает. Ее нет. Начальство в лице исполнительного директора ОАО «Кузнецов» г-на Н. Никитина реагирует на любое упоминание об этом двигателе злобно и неадекватно. Тот экземпляр, что был на летных испытаниях в Жуковском, привезли в Самару, и мало кто знает, где он находится. Лучше бы отвезли в музей двигателей Государственного аэрокосмического университета. Там сумели сохранить авиадвигатели с самолетов Первой мировой войны, сохранили бы и НК-93 – для потомков. Чтобы спустя десятилетия показывать студентам – и в России когда-то могли создавать прорывные продукты в авиации. А пока он валяется в одном из опустевших цехов СНТК в совершенно непрезентабельном виде.

НК-93 многие специалисты называли не более чем «работающим макетом», «двигателем-демонстратором». Но он работал, показывал солидную тягу (21 тонну) и фантастическую, недостижимую для всех остальных авиадвигателей по обе стороны океана, экономичность. Его параметры отвечают перспективным планам американских двигателестроителей на 2025 год. То, что Минпромторг в лице В. Христенко и его зама по авиации Д. Мантурова саботировали его летные испытания, иначе как вредительством и диверсией назвать трудно. И ОАО «ОПК «Оборонпром» во главе с А. Реусом, что ведает Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) и самарским двигателестроительным кустом, тогда тоже заняло антигосударственную позицию. Для завершения цикла летных экспериментов с НК-93 так и не нашли 100 млн. рублей. Не на что было даже заправлять летающую лабораторию Ил-76.

Но обращения «АН» с документами в ФСБ и Генпрокуратуру оказались тщетными. Для них более важные дела – марши несогласных и хозяйственные споры.

Нк-65: мираж просит бюджет

Сказать, что все наработанное по НК-93 пошло «псу под хвост», нельзя. За его схему ухватились зарубежные двигателестроительные концерны. И в Самаре вроде бы опомнились. Известно, есть политическое решение возобновить производство Ан-124 «Руслан» на ульяновском «Авиастаре». Под него хотят иметь машину большой мощности, с тягой до 30 тонн. Самара предложила так называемый НК-65, по сути, клон НК-93. Это газогенератор и основа от двигателя НК-32, что установлен на стратегическом ракетоносце Ту-160, и винтовентиляторы от НК-93. Задачи вроде бы поставлены, конструкторы приступили к работе. А на самом деле все находится на уровне технического предложения, не более. Плюс отсутствие конкретного заказчика. Есть авиакомпания «Волга-Днепр», она на сверхтяжелых «Русланах» хорошо зарабатывает, практически монополизировала рынок крупногабаритных авиаперевозок. Готова ли фирма выступать в роли заказчика и финансировать разработку совершенно нового авиадвигателя? Неизвестно. Скорее всего, веское слово должно сказать Минобороны России – нужны эти двигатели для военно-транспортной авиации, тяжелых экранопланов или нет? А пока, как говорят источники «АН» на заводе, «это чья-то «хотелка», ничем не подкрепленная».

И вот прошло два года. Сегодня на НК-65 просят миллиарды. На этой неделе инвестпроект по НК-65 выставляется для защиты в ОДК. Предприятие заявляет, что для полноценной доводки двигателя понадобится около 4 млрд. рублей. Но начинать придется с «нуля», с бумажного проекта, макета и выхода на эксперимент. Сначала на наземных стендах, потом в небе. Одно из критических мест – понижающий редуктор, способный переварить огромную мощность двигателя, переданную на винтовентиляторную группу, подробнее на сайте Мир Привода. К слову, американские инженеры эту задачу смогли решить только для двигателей средней и малой мощности, что вдвое слабее НК-93 и втрое НК-65. Поэтому эксперты, кто «в теме», считают, что до финального аккорда в виде летных испытаний и постановки нового двигателя в серию средств понадобится на порядок больше. Так что возьмут ли НК-65 в ОДК «под крыло» – большой вопрос. У самого предприятия денег нет, отсюда огромное желание получить их любым возможным способом.

Украина не дремлет

Пока в Самаре строят воздушные замки, запорожские двигателисты (производство на «Мотор Сич» работает на полную мощность) всерьез взялись за восстановление производства двигателя Д-18, что изначально стоят на «Русланах». За свои деньги и не дожидаясь госзаказа. Естественно, «Мотор Сич» двигатель модернизирует с учетом новых технологических возможностей и материалов, он станет экономичнее, экологичнее и мощнее. Там ничем не рискуют – даже если производство новых тяжеловозов Ан-124 в Ульяновске не будет восстановлено, на существующем парке самолетов давно пора обновлять двигательные установки, по четыре на каждом. Многие движки за десятилетия эксплуатации прошли по семь капитальных ремонтов, резервы техники и прочности не бесконечны.

Может быть, лучше с учетом потепления в отношениях с Украиной четко определить – кто и чем конкретно будет заниматься? Распылять и проедать средства мы научились очень хорошо, а тут нужно беспроигрышное и эффективное решение. А НК-65 готовить под проекты будущего – до серийного образца путь тернист, дорог и долог. Тот же «Руслан» его попросту может не дождаться.

Потеря компетенции – потеря авиации

Стратегическая авиация, по милости чиновников Минпромторга, тоже, по боксерской терминологии, в полном «ауте». Мы об этом уже неоднократно писали, но «энергичное» реформирование СНТК им. Н.Д. Кузнецова, завода «Моторостроитель» и остальных производств в итоге привело самарских двигателестроителей к полной «импотенции». Или, если по‑научному, – к утрате компетенции. Ушли или уволены сотни специалистов, носители «критических» технологий. В цехах и конструкторских бюро пережили «реформы» единичные специалисты. Возьмем одну из самых сложных процедур – регулировку топливной аппаратуры и систем управления двигателя. Это умеет делать Александр Павлович Анисимов, великий мастер, создатель топливно-регулирующей аппаратуры. Ему 74 года. И «молодой специалист» Валерий Иванович Перминов – 66 лет. А вот Анатолий Иванович Лоцман, ведущий конструктор, лежит дома на диване, уволен за ненадобностью. Ему тоже 75. Он последний, кто знает, как заставить тот же НК-93 работать.

Во время воздушного парада над Москвой в День Победы люди, знающие истинное положение дел с двигателями наших боевых машин, крестились и твердили как молитву, мысленно обращаясь к пилотам: «Ребятушки, только долетите, покажите красоту и мощь российских ВВС и Дальней авиации без чрезвычайных происшествий…» Подготовка к параду выбила остатки ресурсов на несколько лет вперед.

На базах Дальней авиации –множество самолетов Ту-22М3, что должны бы летать, а стоят на земле. Кончились «двигатели» НК-25. Тот потенциал, что был в них заложен, исчерпан. Кто подзабыл события августовской пятидневной войны в Южной Осетии, сообщаю – именно Ту‑22М3 сыграли ведущую роль в разгроме системы ПВО Грузии. И вот Минобороны просит завод заняться двигателями для этих машин. Но по факту предприятие не берется их даже ремонтировать. Работники сами говорят, что от них помощи лучше не ждать: «Нам больно и обидно, но мы вполне осознаем, в какой яме сейчас находимся». Опыт последних нескольких лет говорит о том, что все попытки сделать что-либо для Дальней авиации закончились провалом. Не секрет, что и гособоронзаказ этого года бездарно и полностью провален. В итоге большинство стратегических красавцев-ракетоносцев Ту-160 стоят без работоспособных моторов.

Поэтому руководитель ОАО «Кузнецов» Н. Никитин справедливо полагает, что связываться с этим заказом попросту опасно – кроме штрафных санкций за неисполнение контракта, ничего ждать не приходится. И совать голову в очередную петлю этому назначенцу корпорации «Оборонпром» явно не с руки. Сейчас его команда готовит отписку, где в гладких формулировках будет изложено, почему завод не готов поработать на государство. Получается, от знаменитого разработчика СНТК им. Н.Д. Кузнецова и не менее знаменитого производителя «кузнецовских» двигателей завода «Моторостроитель» остались лишь память и солидная вывеска ОАО «Кузнецов». И группа неграмотных начальников, поставленных добить окончательно знаменитую на весь мир фирму.

Судный день

Получается, что держава старательно делает вид, что у нас есть стратегическая авиация, так сказать, длинная рука с ядерной колотушкой. А на практике из-за безграмотного управления авиастроительными активами, назначения на руководящие посты вредителей самолеты стоят на базах, выстроенные в красивую и грозную линейку, и не могут по тревоге разом подняться в небо. Может быть, это целенаправленная политика? Мы желаем со всеми дружить, у России не осталось врагов и завистников? А так называемые элиты, давно разместившие активы на Западе, определившие своих деток в университеты Европы и Америки, купившие там же поместья и яхты, над всей этой возней с отечественной оборонкой посмеиваются. Только такой вывод напрашивается после того, как узнаешь, что на самом деле происходит в Самаре у двигателестроителей.

Андрей Реус, глава корпорации «Оборонпром», неоднократно заявлял в интервью СМИ в ответ на критику нашего издания:

– Для нас главное – сберечь компетенции, которые есть в Самаре. Сложившийся образ «терминаторов» из «Оборонпрома» – это чье-то больное воображение.

Да, «миссия корпорации» прописана четко, в том числе «гарантированное выполнение гособоронзаказа и экспортных поставок» (взято с официального сайта ОАО «ОПК «Оборонпром»). А еще «Корпорация «Оборонпром» ответственна за экономическое развитие предприятий, повышение их научно-технического потенциала».

Как эти слова согласуются с действительностью, я рассказал. Не удивлюсь, если на очередных переговорах с Соединенными Штатами по ограничению стратегических вооружений российская сторона предложит в одностороннем порядке сократить свою авиационную ядерную компоненту. Процитирую одного из работников «Кузнецова». По понятным причинам оставляю его неназванным – он из тех, кому в случае изгнания с позором и проклятиями нынешнего руководства предстоит вытаскивать предприятие из оборонпромовской ямы: «Мне стыдно общаться с ребятами из Дальней авиации. Пока мы им дать ничего не сможем».