Купил машину – купи гараж!

На фоне всеобщей волны недовольства возникновением транспортных коллапсов в крупных российских городах остро стоит вопрос о стихийных парковках. Автомобилисты, может, и рады ставить свои машины по закону, но мест на всех катастрофически не хватает.

Особенно остро эта проблема стоит в Москве, где автопарк ежегодно пополняется более чем на 100 тысяч машин. Большинство жителей столицы вынуждены ставить машины на ночь у дома. Находятся и такие, кто готов заехать на тротуар, газон или детскую площадку.

Столичные власти разработали программу «Народный гараж» как раз для того, чтобы устранить нехватку парковочных мест и расчистить территорию дворов. Гаражный комплекс представляет собой наземную конструкцию в несколько этажей. «Народность» гаража заключается в его доступности – машино-место в нем стоит 350 тысяч рублей независимо от округа. Для покупателей нет никаких ограничений по месту регистрации и наличию автомобиля в собственности – владельцем «народного гаража» может стать любой гражданин России, даже если он не является автовладельцем.

Участник программы «Народный гараж» получает заасфальтированную площадку манежного типа 6х3 метра. Гараж не отапливается, но электрифицирован и оборудован современными системами пожарной сигнализации и пожаротушения.

После окончания строительства и оформления машино-мест в собственность владельцам необходимо создать товарищество собственников, которое примет решение о выборе эксплуатирующей организации. По желанию собственников можно будет установить шлагбаум, нанять охрану, установить видеонаблюдение, оборудовать склады для хранения сезонной резины... Хотя количество сервисов, естественно, скажется на коммунальных расходах.

Москвичам необязательно ждать, когда на территории их района начнется строительство «народных гаражей». Чтобы инициировать строительство «народного гаража» около своего дома, жителям (не менее 10 человек) нужно обратиться в управу района с инициативным заявлением. Специалисты управы оценят возможность строительства «народного гаража» на территории района и подберут подходящий земельный участок.

Специально для информирования граждан о программе «Народный гараж» создана «Горячая линия по вопросам гаражного строительства в Москве» – (495) 730-95-51 и сайт www.mskgarage.ru.

525 тысяч машино-мест планируется построить в Москве в 2011–2013 годах. Около 164,5 тысячи машино-мест в эти три года будет построено именно в рамках программы «Народный гараж».