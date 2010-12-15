Арбузная корка Ходорковского

15 декабря районный Хамовнический суд Москвы должен был начать оглашение приговора М. Ходорковскому и П. Лебедеву. Но судья Данилкин неожиданно отложил его до 27 декабря. Причем без объяснения причин. Это означает, что судья до сих пор не уверен в том, какой именно приговор должен быть вынесен. Значит, консультации продолжаются. В чем они могут состоять?

Жесткий приговор, который вызовет полное удовлетворение обвинения, спровоцирует и очередной всплеск критики в адрес Путина. Западное сообщество, как известно, поголовно уверено, что именно он выступает «заказчиком» данного дела. Подрядчиком выступают, понятно, прокуроры.

Обвинения в этом случае должны прозвучать и в адрес Медведева как «вялого и нерешительного» президента. Так его характеризовали американские дипломаты в своих депешах. На Западе все никак не могут забыть то, что презентованный им в качестве либеральной альтернативы Путину Дмитрий Медведев оказался не таким уж «плюшевым». Хотя и органично сдружился со своим вашингтонским коллегой.

В свою очередь, оправдательный приговор по делу может быть чреват не менее крупным скандалом. Вероятно, он проведет еще одну конфликтную линию между двумя участниками так называемого властного тандема. Медведев неоднократно намекал, что его бы устроил приговор помягче. Дескать, на дворе «перезагрузка», да и общественность обратилась с письмом в поддержку… При этом позиция Путина по этому поводу по-прежнему жесткая, и он это демонстрирует регулярно.

Впрочем, скандала может и не случиться. Оправдательный или подчеркнуто мягкий приговор будет означать, что участники тандема больше не опасаются ни Михаила Ходорковского, ни его политических амбиций.

Напомним, кстати, что одним из главных заинтересованных в судьбе Ходорковского еще в 2003 году был старший представитель европейской банковской семьи Джейкоб Ротшильд. Говорили, что арест активов ЮКОСа произошел за несколько дней до предстоящей сделки между руководством этой компании и Ротшильдом по продаже ему контрольного пакета. Отметим, что сегодня партнером другого «семейного» олигарха – Олега Дерипаски является также представитель семейства Ротшильдов – один из младших.

Практическим же результатом оправдательного (или мягкого) приговора будет не политическая активность Ходорковского, а волна новых исков. В первую очередь к компаниям, ставшим наследниками ЮКОСа, а также к российскому руководству. Именно его бывшие акционеры обвиняют в банкротстве бизнес-империи Ходорковского Невзлина.

В этой связи симптоматично напоминание председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина. Он заявил, что Россия оставляет за собой право выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, что неминуемо повлечет за собой выход и из других международных правовых институтов. А это фактическая угроза не признать любое решение европейского или даже мирового арбитража по вопросу юкосовского наследства.