Городские гетто

Российские власти готовятся вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) уже к лету 2011 года. Между тем газета «Ведомости» со ссылкой на администрацию президента и правительство России опубликовала проект создания 20 городских агломераций – крупных городов-миллионников по всей территории страны. Как рассчитывают авторы плана, в них можно будет сосредоточить почти все трудоспособное население страны. Ожидается, что создание агломераций и факт вступления в ВТО станут основными предвыборными лозунгами Дм. Медведева. Как взаимосвязаны эти прожекты, что будет с российским селом и отечественным сельским хозяйством? На эти и другие вопросы «АН» отвечает заведующая кафедрой «Социология» Финансового университета при правительстве Российской Федерации, профессор, доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ Галина СИЛЛАСТЕ.

Авантюристы из-за зубчатых стен

– Галина Георгиевна, вопрос о вступлении России в ВТО фактически решен. Кому это больше выгодно экономически и политически? Как население нашей страны относится к этому?

– Есть одно золотое правило: если в определенных акциях есть интерес у твоего оппонента, то решение выгодно в первую очередь ему. Я полностью переношу это на политику вступления России в ВТО. Почему переговоры идут в таком секретном режиме? Наверное, есть что скрывать от тех людей, кто еще способен думать и понимать, что стоит за этим важнейшим политическим и экономическим шагом.

Вот результаты опросов общественного мнения «Левада-центра»: в 2004 году 58% россиян считали, что вступление в ВТО соответствует интересам нашей страны. К 2010 году – 47%. За шесть лет – минус 10%. А 29% респондентов считают, что отказ России от вступления в ВТО означает стремление «защитить российскую промышленность от конкуренции с более сильными экономиками западных стран» и «создать собственные экономические зоны».

– Сколько стоит входной билет в ВТО?

– Стоимость колоссальная. На кону стоит вопрос об уничтожении российской авиационной промышленности, обрабатывающей промышленности, вопрос фактического уничтожения нашего сельского хозяйства. Фактически вступление в ВТО будет выгодно только торговцам углеводородами.

– Согласно проекту, в стране будут созданы 20 городских агломераций с населением в 3 миллиона каждый. Случайны ли совпадения по времени: агломерации и вступление в ВТО?

– Одной рукой правительство и Кремль губят свое сельское хозяйство, создавая агломерации, а другой открывают для западных продуктов огромный – 140-миллионный продовольственный рынок. Я думаю, что две разные линии политики одного государства не могут быть не взаимосвязаны. Вопрос в том, как глубоко можно просчитать последствия этих решений и действия тех интересов, которые за ними стоят.

Судя по решениям власти, просто напрашивается предположение о том, что между вступлением в ВТО, освобождением огромных территорий из-за создания агломераций, оттоком трудовых ресурсов в мегагорода есть логическая связь.

Глаголы нашего времени

– Вы считаете, что создание агломераций – это неправильное решение?

– В 90-е годы основные глаголы в стране были «украсть, забрать», «прихватизировать»… В начале нового века – «сохранить», «заморозить». Сейчас основной глагол власти – «укрупнить». Под общим рефреном – модернизировать.

Все властные решения в последние годы направлены именно на укрупнение всего и вся. На политические, а не экономические и социальные проекты. Понятно, что создание городских агломераций‑миллионников направлено против малых и средних городов. Это позволит власти свободнее уйти из зон, которые невыгодно поддерживать.

Агломерация бывает естественной и искусственной. Когда все идет естественным путем, человек сам определяет – будет ли он ездить в крупный город – Санкт-Петербург, Москву, Новосибирск или останется в своем городе. Там у него есть работа, жилье, социальное обеспечение. И другое дело – если это линия государственной политики. Тогда могут загонять добровольно-принудительно. Например, отсутствием поддержки программ занятости населения, сокращением финансовых трансфертов из центра. Будут сокращать больницы, поликлиники, другие социальные объекты. И таким путем создавать многомиллионные городские гетто. При этом фактически уничтожат небольшие и малые города с населением до 100 тысяч человек. А это – 90% всех городов.

– Но как управлять подобными монстрами? Многие ученые говорят, что город с населением свыше 100 тысяч жителей уже на грани управленческого риска.

– Сейчас любая городская власть в нашей стране не может охватить все проблемы современных российских крупных городов. Если же и дальше развивать такие бешеные мегаполисы, как Москва или Красноярск, присоединив к ним области – это будет утренняя электричка. Душно, холодно, озлобленно.

– Где те гении‑руководители, которые смогут обеспечить нормальное функционирование уже не мегаполиса, а мегаполиса в кубе?

– В стране нет управленцев такого уровня, которые умели бы управлять агломерациями в разных условиях экономического развития. Я считаю, это абсолютно политическая идея. Плюс интерес определенного ряда кругов к экономическим дивидендам, который может принести создание подобных монстров.

В Европе, например, таких агломераций нет и быть не может. Они берегут то, чем могут эффективно управлять. У Кремля же опять свой загадочный путь. Наша 20-летняя власть все время жмет на экономические педали и экономический эгоизм, подкрепленный политическими амбициями.

Чтобы доказать, будет ли любое решение полезным, бесполезным или вредным, нужно серьезно просчитать возможные социальные последствия управленческого решения. Но в современной России последствия просчитывать не принято. Над россиянами ведется бесконечный полевой эксперимент. Как над мышками. Я считаю решение по созданию агломераций авантюрным.

Берите землю – ее больше не производят

– А ради чего затевается такой эксперимент? Какие дивиденды?

– Создание городских монстров выгодно только верхушке конкретной городской власти, которая будет управлять такой агломерацией. Она приобретает дополнительные ресурсы, возможность дополнительного оборота, дополнительной прибыли за счет расширения рынков: недвижимости, продовольствия, промышленных товаров. Любое укрепление – колоссальное расширение различных рынков.

При этом самый лакомый кусок – это расширение рынков недвижимости и земли. Эти два кита определяют сегодняшнюю жадность к созданию агломераций. Недаром говорится: «Берите землю, ее больше не производят». В основе – стремление к владению землей в рамках агломерации. Наращивание своей земельной вотчины. И естественно, возможность торговли ею. Власть блестяще научилась торговать тем, что контролирует. Кажется, это единственное, чему она научилась за 20 лет.

– То есть на российское село в администрации президента и правительстве, судя по докладу, просто махнули рукой?

– Сейчас 73% населения страны живет в различных по численности городах. По предварительным данным переписи, в России проживает 141 миллион человек. Из них 66 миллионов – трудоспособное население. Предположим, 60 миллионов будут жить в агломерациях. При такой политике россияне сами освободят земли, которые не останутся пустыми. Ведь новые хозяйства на селе практически не создаются. Фермерские – выживают с огромным трудом. Я поражаюсь тем людям, которые на селе еще что-то делают.

– Кому тогда в конечном итоге нужна идея агломераций в стране, которая не имеет устойчивой экономики…

– Которая всю социальную инфраструктуру за Московской кольцевой дорогой просто разбила вдребезги, где село практически уничтожено. 10% российских сел не имеют ни одного жителя, такого даже после Отечественной войны не было.

Судя по всему, власть хочет расстаться с излишними хлопотами по развитию своего родного сельского хозяйства. Уже сейчас то, что осталось в сельской местности, стоит на последней грани выживания. Село, на мой взгляд, загублено гримасами урбанизации последних лет – наркоманией, алкоголизацией.

Наша кафедра реализовала большой социолого-педагогический проект «Сельская школа и село России в начале ХХI века». Была в шоке, когда подводила итоги. 82% сельского населения – учителей, родителей и старшеклассников – признали, что самая большая беда на селе – от Калининграда до Республики Саха – это повальное пьянство, по сути, алкоголизация. Нет оснований считать, что за прошедшие четыре года ситуация улучшилась.

Вместо того чтобы спасать российское село – а рецепты и возможности есть, применяют своего рода социальную гильотину. Кто не выживет, тому кладбище, а кто выживет – бросайте последнее, и в манящие города.

– Как в этот контекст вписывается идея главы Минздравсоцразвития г-жи Голиковой по добровольно-принудительному вселению пожилых людей в дома престарелых в обмен на их жилплощадь?

– Цель этой идеи – получить квадратные метры, землю, обменный фонд. То есть то, чем власть превосходно научилась пользоваться в своих интересах. А не в интересах народа. Продавать эти метры нынешнюю власть учить не надо.

Страны – члены ВТО заинтересованы в российской земле и в российских территориях. Уже все то, что получил Запад от российского рынка, – космический подарок для их компаний. Он о нем относительно недавно и мечтать не смел. Ситуация напоминает известную русскую сказку: кому вершки, а кому – корешки.