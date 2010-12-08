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Белая ленточка надежды

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Белая ленточка надежды

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Не секрет, в России к этим людям относятся, мягко говоря, равнодушно. В своем Послании Федеральному Собранию Президент России Дмитрий Медведев заявил: «У нас практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжелыми заболеваниями». Между тем почти каждый десятый россиянин находится на инвалидности: людей с ограниченными возможностями в стране – более 13 миллионов. Их более чем скромной жизни не позавидуешь. По данным Счетной палаты, в России сегодня работают только 9% инвалидов. Как же привлечь внимание к проблемам этой категории населения?

Белый цвет – благородство и откровенность

Председатель Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал россиян выходить в День инвалидов на улицы с белыми ленточками.

– В знак того, что российские инвалиды, даже замкнутые в рамках своих семей и квартир, – не одиноки, – считает политик. – Кусочек белой ткани найдется в каждом доме. Несложно прикрепить ленту на антенну автомобиля, на рюкзак, на дамскую сумочку.

Но почему поддержать надо именно белой ленточкой? Оказывается, на Руси исстари именно белый цвет означает и благородство, и откровенность. Да и вообще в мире добрые акции проходят именно с белым цветом. Вспомним знаменитый символ борьбы с туберкулезом – «Белую ромашку» и акцию «Белая трость», которая призвана привлечь внимание к проблемам слепых людей.

Главным ограничителем для инвалидов в России является крайне агрессивная для них социальная среда, – полагает Сергей Миронов, – крайняя неприспособленность для них публичного пространства, а также равнодушие и безучастность. В особенно тяжелой ситуации находятся люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Для многих из них инвалидность означает фактически домашний арест. Не по приговору суда. А по приговору бездушия.

Социальное такси в Полярных Зорях

Белые ленточки прикрепили к своей одежде более тысячи жителей Югры. Их раздавали активисты партии «Справедливая Россия», несмотря на 25-градусный мороз. В Мурманской области белую ленточку надели более 2 тыс. человек. Кстати, в области проживают около 40 тыс. инвалидов. В регионе для них делается немало, в частности, в Мурманске и Кандалакше, Полярных Зорях и Кольском районе работает социальное такси. Буквально перед акцией «Белая ленточка» таксопарк социальной службы пополнился еще двумя автомобилями «Рено» с аптечками и телефоном с беспроводной гарнитурой. Новые машины переданы в Мурманский и Североморский центры социального обслуживания. В Международный день инвалидов улицы Ставрополя тоже заполнились людьми с белыми ленточками. Эти ленточки надели более 15 тыс. человек.

Значит, людей, которые начнут более чутко относиться к тем, кто попал в категорию «инвалиды», после 3 декабря в России стало значительно больше?

Миллиард рублей – в 2011 году

Но хочется надеяться, что и государство не оставит этих людей без своего пристального внимания.

– Мы много говорим о материальных проблемах инвалидов, – рассказывает «АН» председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Александр Ломакин-Румянцев. – Но есть определенный барьер между инвалидами и другими людьми. Инвалиды зачастую вынуждены жить замкнуто. Общество не видит этих людей, потому-то так важна акция «Белая ленточка».

К слову, премьер В. Путин на недавнем совещании по вопросу доступной среды для инвалидов сообщил, что господдержка общероссийских организаций инвалидов будет увеличена. И составит в 2011 г. 1 млрд. рублей. Дополнительные меры по поддержке и трудоустройству инвалидов правительство России принимало и в 2010 году.

В рамках региональных программ по борьбе с безработицей предприниматель, принявший на работу инвалида, получал 30 тыс. рублей на обустройство для него рабочего места. С 2011 г. эта сумма составит 50 тыс. руб. К слову, с января по ноябрь 2010 г. по этой программе были трудоустроены тыс. (всего-то!) инвалидов. На обустройство рабочих мест государство выплатило предпринимателям 97,5 млн. рублей.

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