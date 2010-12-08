Вкус настоящего армянского коньяка...

«Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк». Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ

Армения - страна с древнейшими традициями виноделия. Араратская долина упоминается еще в библейском сказании о Ное, а также в трудах древнегреческих историков: Геродота, Ксефонта, Страбона. Нет ничего удивительного в том, что в 1887 г. здесь началось промышленное производство коньяка по классической технологии. Благодаря редкому предпринимательскому таланту промышленника Николая Шустова армянские коньяки узнала не только вся царская Россия, но даже Америка и Европа. На французской выставке в 1900 г. армянские коньяки Шустова на слепой дегустации опередили известные французские марки!

После Октябрьской революции шустовский завод в Ереване был национализирован, и на его основе был создан Винно-коньячный трест «Арарат», объединивший все винодельческие заводы Армении. Заводы Армении дистиллировали и выдерживали коньячные спирты, а затем отправляли на Ереванский завод, где их смешивали и разливали.

Благодаря использованию местных сортов винограда, родниковой воде и выдержке в бочках из кавказского дуба армянский коньяк имеет свой собственный уникальный стиль – мощный, экспрессивный, при этом с приятной сладостью и характерными мягкими ванильно-шоколадными тонами во вкусе. Золотой век армянского коньяка пришелся на время Советского Союза, когда он приобрел огромное количество почитателей во всем мире. Пожалуй, самым известным его поклонником был неисправимый гурман и оптимист сэр Уинстон Черчилль. В качестве рецепта долголетия премьер-министр Великобритании рекомендовал: «Никогда не опаздывайте к обеду, курите гаванские сигары и пейте армянский коньяк».

После распада Союза, в 1998 году, Ереванский коньячный завод был выкуплен французами, а из-за экономического кризиса в Армении большинство других заводов-поставщиков пришли в запустение. Но тем не менее часть старых заводов возродилась.

Так, в 1998 г. на одном из старейших коньячных заводов Армении – Арташатском – построенном еще в 1905 году, было основано производство коньяков под маркой Great ­Valley – «Великая долина». Именно так в Армении принято называть Араратскую долину, где сосредоточена большая часть виноградников страны. Сохранившаяся еще с советских времен на этом заводе коллекция исключительных спиртов, возраст которых превышает 40 лет, уже многие годы остается самой богатой во всей Араратской долине. В качестве главного коньячного мастера был приглашен Роберт Азарян – без преувеличения живой классик. С конца XIX века в Армении было всего лишь четверо коньячных мастеров с непререкаемым авторитетом, передававших знания своим преемникам. Пятым мастером, сохранившим традицию, стал Роберт Азарян. Сегодня это самый титулованный и уважаемый специалист в Армении. Долгое время он работал главным специалистом на Ереванском коньячном заводе. Однако полностью воплотить в жизнь свои амбиции Роберт Азарян смог, только создав оригинальные, авторские марки: Great Valley и «Царь Тигран». Именно эти две марки стали эталоном традиционного, аутентичного стиля армянских коньяков, еще с советским времен известных своим мягким характером. «Сегодня многие производители пытаются уйти от классической рецептуры армянского коньяка в сторону французской и получают гораздо более жесткие по вкусу коньяки, – говорит Александр Зайцев, председатель дегустационной комиссии выставки ПРОДЭКСПО. – В отличие от них, главной особенностью коньяков, которые делает Роберт Азарян, является мягкость, свойственная настоящему армянскому коньяку. В его коньяках продолжаются традиции, заложенные еще во времена Российской империи и Советского Союза».