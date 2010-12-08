//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Югра: юбилей в развитии

Югра, где добывается 7% мировой добычи нефти, празднует в декабре свое 80-летие

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Владимир ЛЕОНОВ ]

Югра: юбилей в развитии
Губернатор Югры Наталья Комарова

В Ханты-Мансийском автономном округе постоянно проживают более полутора миллионов людей, для которых эти сибирские просторы стали не только местом работы, но и родным домом. От того, как будет организовано их существование, зависит и благополучие государства в целом.

Работа по извлечению из земных недр основы финансового благополучия российского государства идет круглосуточно. Ночью предприятия нефтегазового комплекса особенно заметны по островкам света среди дикой тайги. На основных автотрассах округа в любую погоду и время суток наблюдается хорошо отлаженная суета: во всех направлениях, поднимая снежный туман, спешат здоровенные «Уралы» с утепленными кунгами, автоцистерны и фуры-длинномеры. Видно, что производственный маховик обороты сбавлять не собирается. И всего три города с населением свыше 100 тыс. человек – Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. А занимающая четвертое место столица Ханты-Мансийск до статуса «стотысячник» недотягивает ровно на четверть.

Одновременно в автономном округе существует параллельный мир – деревни и деревушки, стойбища оленеводов, небольшие по сравнению с «материковой» Россией города. И если в столице Югры Ханты-Мансийске или самом крупном городе автономного округа Сургуте деловая активность бьет ключом, то в сельских поселениях патриархальный уклад никто не отменял. Просто жизнь без какой-либо кипучей деятельности, многомиллионных доходов и строек века.

Электрификация придет в XXI веке

Среди социально значимых целей губернатор Югры Наталья Комарова отметила перевод на централизованное электроснабжение 25 населенных пунктов автономного округа: «Это возможность реализации экономического потенциала, с перспективами дальнейшего роста. К концу реализации программы (2015 год) более 82% населенных пунктов будут обеспечены централизованным электроснабжением».

Также в соответствии с программой в 22 поселениях Березовского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов будет произведена реконструкция внутрипоселковых электрических сетей. Их высокая степень износа – вплоть до 100% – приводит к перерывам в энергоснабжении, сдерживает рост местной промышленности. Эти муниципальные мероприятия будут софинансироваться из окружного бюджета на 80–90%.

Директор Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Сидоров признает: «Характерной чертой Ханты-Мансийского автономного округа является слишком большая дифференциация по экономическому потенциалу в муниципалитетах Югры, и на первый план выходит задача справедливого распределения доходов с учетом интересов всех жителей региона».

Югра использует беспроигрышную схему поддержки муниципальных образований. На языке экономистов это называется «выравнивание регионов». Доходы аккумулируются в бюджетах округа и районов, а затем поступают в распоряжение муниципальных властей «начального» уровня. Поэтому практически все городские и сельские поселения являются дотационными. И это при ближайшем рассмотрении единственно верная политика.

Иначе нельзя: допустим, на территории какого-нибудь муниципального образования работают сразу несколько нефтяных компаний, есть еще десяток перспективных месторождений. И налоги от нефтедобычи бодрым ручьем потекут в сельскую казну. А по соседству, кроме грибов, ягод и рыбы в реке, – ничего. Люди там тоже живут и требуют внимания. Чтобы упростить ситуацию, в соответствии с Федеральным законом о местном самоуправлении в 2003 году появились так называемые межселенные территории. И нефтедобывающие компании сейчас платят местные налоги в бюджеты муниципальных районов.

Основная задача исполнительной власти автономного округа на первый взгляд проста – чтобы житель любого населенного пункта автономного округа гарантированно получал весь необходимый набор услуг по месту жительства, не был оторван от цивилизации, имел возможность растить детей, учиться, лечиться, приобретать продукты питания. Чтобы в домах были тепло, вода и свет – обычные в общем-то требования. Просто в условиях Крайнего Севера все эти условия выполнить не так легко, как кажется. Да, нефти и газа предостаточно. Но до сих пор во многих населенных пунктах электроэнергию вырабатывают дизель-генераторы. Дорого? Да. Тянуть линии электропередачи еще дороже. Казалось, проще оставить все как есть – заложить в бюджет средства на закупку топлива. Но только казалось: деньги, что из года в год тратятся на солярку, в итоге перевешивают расходы на «электрификацию всей Югры». Правительство автономного округа приняло целевую программу «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Югры на 2011–2013 годы и на перспективу до 2015 года».

Желание снять разом все проблемы губят расстояния. Они здесь вполне «странового» масштаба. С востока на запад – около полутора тысяч километров, с севера на юг – немногим меньше. Да что там округ! Районы по площади территорий сопоставимы с областями центра европейской части. Стоит внимательнее присмотреться к топографической карте Югры. Абсолютное большинство населенных пунктов стоят на берегах больших и малых рек. Между крупными, по здешним меркам, городами есть очень приличные дороги. Но для множества деревень и поселков летом единственный вариант выбраться «в свет» – река, в лютые сибирские холода – зимник. А весной и осенью спасают вертолеты.

Против строительства всеобъемлющей дорожной сети выступает малочисленность населения. Несмотря на стремительный рост числа жителей с началом промышленной добычи нефти и газа во второй половине прошлого столетия, плотность населения так и не достигла трех человек на квадратный километр. Бесконечные болота, реки и речушки сделают такую трассу дороже немецкого автобана. И все же власти не собираются мириться с «безвыходной» ситуацией. Около 30 млрд. рублей будет вложено в развитие транспортной системы Югры до 2013 года. «Разблокируют» сразу девять населенных пунктов Белоярского и Кондинского районов, – рассказал первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Беляев. – Они получат выход на дороги общего пользования, в том числе и город Белоярский».

Исполнительным властям региона этого очень хочется – проблем сразу станет меньше. Сегодня 61% населенных пунктов не имеет связи с дорожной сетью округа. Поэтому словосочетания «малая авиация», «внутрирегиональное авиасообщение» в Югре не пустой звук, а инструмент выживания в очень непростых условиях – зима тут длинная, семь месяцев в году. Недаром губернатор Наталья Комарова всерьез обеспокоена тарифами на авиаперелеты в регионе – добраться из одного города в другой порой стоит, как поездка в Москву. Следовательно, придется контролировать тарифы и дотировать авиатранспортную составляющую из бюджета автономного округа – это не под силу муниципальным властям на местах.

Русскинской интернационал

Во многом образцово-показательная деревня Русскинская Сургутского района. Она уютно расположилась вдоль реки Тром-Аган (Божья река). Сюда любят привозить гостей.  «Дом заезжих» – так гласит вывеска на деревенской гостинице. Одноэтажная, с общими кухней и удобствами. Но, главное, в номере тепло, а на улице к ночи температура упала до -40.

От райцентра (районная власть располагается в крупнейшем городе региона) всего 130 километров по отличной трассе, что ведет на север, к Ямалу. Главной особенностью является то, что половина полуторатысячного населения, в основном ханты, сохранили традиционный образ жизни, большую часть времени пребывая на стойбищах, вне границ муниципального образования, на межселенной территории, где находятся их «родовые владения». Само собой, основой постоянных жителей Русскинской являются русские, украинцы и белорусы. В ранних сумерках видно немного, но сразу чувствуется: деревня живая, на зависть средней полосе.

Как обстоят дела на стойбищах, в администрации сельского поселения знают. Знают, что охотники и рыбаки они феноменальные. Об их бесстрашии рассказывают как-то привычно: «Они с мелкашкой на медведя ходят!» И поясняют: «Отправились охотиться на пушную дичь, там пуля крупного калибра не годится, шкуру подпортит. А навстречу зверюга под 350 кг весом. Ханты встанет и прицельно, пулю за пулей, в голову мишке. Как правило, хозяин тайги это состязание проигрывает». Медведь в этих краях водится во множестве. Лосей и других крупных обитателей леса куда меньше. На открытие новой школы-интерната (супер (!), в Москве таких не видел), косолапый тоже заглянул – перед главным входом торжество, а он из-за угла выглядывает.

В бюджете муниципального поселения расходы на такие праздники не предусмотрены. Деньги есть, и сумма 22 с лишком млн. руб. вроде бы достойная. Но без излишеств – зарплата бюджетникам, расходы на транспорт, связь, коммуналку. На благоустройство кладбища на год «положили» 30 тыс. рублей. Этого хватит разве что подправить и подкрасить ограду к родительскому дню.

Поэтому на «излишества» средства приходится добывать на стороне. Чтобы устроить ханты традиционный слет рыбаков, охотников и оленеводов, глава муниципального сельского поселения Анатолий Прасолов ищет (и находит!) спонсоров. Хотя почему только ханты? Все жители на красочные мероприятия собираются, гонки на оленях, национальная борьба народов Севера, прыжки через нарты, тут же торговля и концерты, национальную кухню можно попробовать. Даже из города гости приезжают. Редкая возможность, когда можно обсудить наболевшие проблемы практически сразу со всеми селянами.

Пусть, по закону,  на межселенных территориях все вопросы местного значения решаются муниципальным районом, но до Сургута, а тем паче Ханты-Мансийска, далеко (многие полномочия и компетенции находятся в ведении правительства автономного округа). А Русскинская здесь, под боком. Вот глава сельского поселения и крутится: выдает справки, уговаривает оленеводов погасить долги по ЖКХ (жилплощадь за ними числится) и контролирует исполнение договоров между главами семей и нефтяными компаниями, что ведут добычу на их родовых землях. Никуда не денешься – люди привыкли идти в сельсовет, а не отправляться в дальнее путешествие в столицу Югры.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Новости партнеров

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначено не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
3

65-летняя Любовь Успенская показала себя в купальнике
4

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой
5

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры