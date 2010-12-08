Югра: юбилей в развитии

В Ханты-Мансийском автономном округе постоянно проживают более полутора миллионов людей, для которых эти сибирские просторы стали не только местом работы, но и родным домом. От того, как будет организовано их существование, зависит и благополучие государства в целом.

Работа по извлечению из земных недр основы финансового благополучия российского государства идет круглосуточно. Ночью предприятия нефтегазового комплекса особенно заметны по островкам света среди дикой тайги. На основных автотрассах округа в любую погоду и время суток наблюдается хорошо отлаженная суета: во всех направлениях, поднимая снежный туман, спешат здоровенные «Уралы» с утепленными кунгами, автоцистерны и фуры-длинномеры. Видно, что производственный маховик обороты сбавлять не собирается. И всего три города с населением свыше 100 тыс. человек – Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. А занимающая четвертое место столица Ханты-Мансийск до статуса «стотысячник» недотягивает ровно на четверть.

Одновременно в автономном округе существует параллельный мир – деревни и деревушки, стойбища оленеводов, небольшие по сравнению с «материковой» Россией города. И если в столице Югры Ханты-Мансийске или самом крупном городе автономного округа Сургуте деловая активность бьет ключом, то в сельских поселениях патриархальный уклад никто не отменял. Просто жизнь без какой-либо кипучей деятельности, многомиллионных доходов и строек века.

Электрификация придет в XXI веке Среди социально значимых целей губернатор Югры Наталья Комарова отметила перевод на централизованное электроснабжение 25 населенных пунктов автономного округа: «Это возможность реализации экономического потенциала, с перспективами дальнейшего роста. К концу реализации программы (2015 год) более 82% населенных пунктов будут обеспечены централизованным электроснабжением». Также в соответствии с программой в 22 поселениях Березовского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов будет произведена реконструкция внутрипоселковых электрических сетей. Их высокая степень износа – вплоть до 100% – приводит к перерывам в энергоснабжении, сдерживает рост местной промышленности. Эти муниципальные мероприятия будут софинансироваться из окружного бюджета на 80–90%.

Директор Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Павел Сидоров признает: «Характерной чертой Ханты-Мансийского автономного округа является слишком большая дифференциация по экономическому потенциалу в муниципалитетах Югры, и на первый план выходит задача справедливого распределения доходов с учетом интересов всех жителей региона».

Югра использует беспроигрышную схему поддержки муниципальных образований. На языке экономистов это называется «выравнивание регионов». Доходы аккумулируются в бюджетах округа и районов, а затем поступают в распоряжение муниципальных властей «начального» уровня. Поэтому практически все городские и сельские поселения являются дотационными. И это при ближайшем рассмотрении единственно верная политика.

Иначе нельзя: допустим, на территории какого-нибудь муниципального образования работают сразу несколько нефтяных компаний, есть еще десяток перспективных месторождений. И налоги от нефтедобычи бодрым ручьем потекут в сельскую казну. А по соседству, кроме грибов, ягод и рыбы в реке, – ничего. Люди там тоже живут и требуют внимания. Чтобы упростить ситуацию, в соответствии с Федеральным законом о местном самоуправлении в 2003 году появились так называемые межселенные территории. И нефтедобывающие компании сейчас платят местные налоги в бюджеты муниципальных районов.

Основная задача исполнительной власти автономного округа на первый взгляд проста – чтобы житель любого населенного пункта автономного округа гарантированно получал весь необходимый набор услуг по месту жительства, не был оторван от цивилизации, имел возможность растить детей, учиться, лечиться, приобретать продукты питания. Чтобы в домах были тепло, вода и свет – обычные в общем-то требования. Просто в условиях Крайнего Севера все эти условия выполнить не так легко, как кажется. Да, нефти и газа предостаточно. Но до сих пор во многих населенных пунктах электроэнергию вырабатывают дизель-генераторы. Дорого? Да. Тянуть линии электропередачи еще дороже. Казалось, проще оставить все как есть – заложить в бюджет средства на закупку топлива. Но только казалось: деньги, что из года в год тратятся на солярку, в итоге перевешивают расходы на «электрификацию всей Югры». Правительство автономного округа приняло целевую программу «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Югры на 2011–2013 годы и на перспективу до 2015 года».

Желание снять разом все проблемы губят расстояния. Они здесь вполне «странового» масштаба. С востока на запад – около полутора тысяч километров, с севера на юг – немногим меньше. Да что там округ! Районы по площади территорий сопоставимы с областями центра европейской части. Стоит внимательнее присмотреться к топографической карте Югры. Абсолютное большинство населенных пунктов стоят на берегах больших и малых рек. Между крупными, по здешним меркам, городами есть очень приличные дороги. Но для множества деревень и поселков летом единственный вариант выбраться «в свет» – река, в лютые сибирские холода – зимник. А весной и осенью спасают вертолеты.

Против строительства всеобъемлющей дорожной сети выступает малочисленность населения. Несмотря на стремительный рост числа жителей с началом промышленной добычи нефти и газа во второй половине прошлого столетия, плотность населения так и не достигла трех человек на квадратный километр. Бесконечные болота, реки и речушки сделают такую трассу дороже немецкого автобана. И все же власти не собираются мириться с «безвыходной» ситуацией. Около 30 млрд. рублей будет вложено в развитие транспортной системы Югры до 2013 года. «Разблокируют» сразу девять населенных пунктов Белоярского и Кондинского районов, – рассказал первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Андрей Беляев. – Они получат выход на дороги общего пользования, в том числе и город Белоярский».

Исполнительным властям региона этого очень хочется – проблем сразу станет меньше. Сегодня 61% населенных пунктов не имеет связи с дорожной сетью округа. Поэтому словосочетания «малая авиация», «внутрирегиональное авиасообщение» в Югре не пустой звук, а инструмент выживания в очень непростых условиях – зима тут длинная, семь месяцев в году. Недаром губернатор Наталья Комарова всерьез обеспокоена тарифами на авиаперелеты в регионе – добраться из одного города в другой порой стоит, как поездка в Москву. Следовательно, придется контролировать тарифы и дотировать авиатранспортную составляющую из бюджета автономного округа – это не под силу муниципальным властям на местах.

Русскинской интернационал

Во многом образцово-показательная деревня Русскинская Сургутского района. Она уютно расположилась вдоль реки Тром-Аган (Божья река). Сюда любят привозить гостей. «Дом заезжих» – так гласит вывеска на деревенской гостинице. Одноэтажная, с общими кухней и удобствами. Но, главное, в номере тепло, а на улице к ночи температура упала до -40.

От райцентра (районная власть располагается в крупнейшем городе региона) всего 130 километров по отличной трассе, что ведет на север, к Ямалу. Главной особенностью является то, что половина полуторатысячного населения, в основном ханты, сохранили традиционный образ жизни, большую часть времени пребывая на стойбищах, вне границ муниципального образования, на межселенной территории, где находятся их «родовые владения». Само собой, основой постоянных жителей Русскинской являются русские, украинцы и белорусы. В ранних сумерках видно немного, но сразу чувствуется: деревня живая, на зависть средней полосе.

Как обстоят дела на стойбищах, в администрации сельского поселения знают. Знают, что охотники и рыбаки они феноменальные. Об их бесстрашии рассказывают как-то привычно: «Они с мелкашкой на медведя ходят!» И поясняют: «Отправились охотиться на пушную дичь, там пуля крупного калибра не годится, шкуру подпортит. А навстречу зверюга под 350 кг весом. Ханты встанет и прицельно, пулю за пулей, в голову мишке. Как правило, хозяин тайги это состязание проигрывает». Медведь в этих краях водится во множестве. Лосей и других крупных обитателей леса куда меньше. На открытие новой школы-интерната (супер (!), в Москве таких не видел), косолапый тоже заглянул – перед главным входом торжество, а он из-за угла выглядывает.

В бюджете муниципального поселения расходы на такие праздники не предусмотрены. Деньги есть, и сумма 22 с лишком млн. руб. вроде бы достойная. Но без излишеств – зарплата бюджетникам, расходы на транспорт, связь, коммуналку. На благоустройство кладбища на год «положили» 30 тыс. рублей. Этого хватит разве что подправить и подкрасить ограду к родительскому дню.

Поэтому на «излишества» средства приходится добывать на стороне. Чтобы устроить ханты традиционный слет рыбаков, охотников и оленеводов, глава муниципального сельского поселения Анатолий Прасолов ищет (и находит!) спонсоров. Хотя почему только ханты? Все жители на красочные мероприятия собираются, гонки на оленях, национальная борьба народов Севера, прыжки через нарты, тут же торговля и концерты, национальную кухню можно попробовать. Даже из города гости приезжают. Редкая возможность, когда можно обсудить наболевшие проблемы практически сразу со всеми селянами.

Пусть, по закону, на межселенных территориях все вопросы местного значения решаются муниципальным районом, но до Сургута, а тем паче Ханты-Мансийска, далеко (многие полномочия и компетенции находятся в ведении правительства автономного округа). А Русскинская здесь, под боком. Вот глава сельского поселения и крутится: выдает справки, уговаривает оленеводов погасить долги по ЖКХ (жилплощадь за ними числится) и контролирует исполнение договоров между главами семей и нефтяными компаниями, что ведут добычу на их родовых землях. Никуда не денешься – люди привыкли идти в сельсовет, а не отправляться в дальнее путешествие в столицу Югры.