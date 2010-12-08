Под разговоры о детишках резко вздувают тарифы ЖКХ

На днях ГД приняла проект, усиливающий меру ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Депутаты-единороссы отрапортовали о его принятии.

Главный козырь документа, по общему признанию, в том, что он устанавливает в том числе и уголовную ответственность. В частности, документ предусматривает «исправительные работы сроком до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до двух лет». Кроме того, наказанием станут штрафы, возможность приостановления и даже аннулирования лицензии на торговлю.

Усилила депутатскую социальную активность и широкая общественная дискуссия по вопросу повышающихся тарифов ЖКХ с 1 января 2011 года. В Думе представители разных политических сил спешно прореагировали на резонансную новость.

– Факты неумолимы – практически каждый год рост тарифов опережает инфляцию в 2–3 раза, – заявил глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев. Такая политика властей, по его мнению, может обернуться резким ростом протестных настроений. – Уже два года ЕР «маринует» наш законопроект, который предлагает снизить размер максимально допустимой доли на оплату жилищных и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с действующего норматива 22% до 10%...

Сами же единороссы связывают проблему с «общей неразвитостью в России экономической среды».