Под разговоры о детишках резко вздувают тарифы ЖКХ
№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
На днях ГД приняла проект, усиливающий меру ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним. Депутаты-единороссы отрапортовали о его принятии.
Главный козырь документа, по общему признанию, в том, что он устанавливает в том числе и уголовную ответственность. В частности, документ предусматривает «исправительные работы сроком до шести месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности сроком до двух лет». Кроме того, наказанием станут штрафы, возможность приостановления и даже аннулирования лицензии на торговлю.
Усилила депутатскую социальную активность и широкая общественная дискуссия по вопросу повышающихся тарифов ЖКХ с 1 января 2011 года. В Думе представители разных политических сил спешно прореагировали на резонансную новость.
– Факты неумолимы – практически каждый год рост тарифов опережает инфляцию в 2–3 раза, – заявил глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев. Такая политика властей, по его мнению, может обернуться резким ростом протестных настроений. – Уже два года ЕР «маринует» наш законопроект, который предлагает снизить размер максимально допустимой доли на оплату жилищных и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с действующего норматива 22% до 10%...
Сами же единороссы связывают проблему с «общей неразвитостью в России экономической среды».
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