«Протон» с ГЛОНАССом был плохо освящен?

5 декабря из-за аварии ракеты космического назначения (РКН) «Протон-М» три военных спутника «Ураган‑М» навигационной системы ГЛОНАСС-М упали в Тихий океан.

Сама ракета, разгонный блок и спутники были застрахованы на 3 млрд. рублей. Правда, страховой центр «Спутник» не входит в число крупных. Сможет ли он выплатить сумму в 90–100 млн. долл. – не ясно. Поговаривают, что риски он не перестраховывал. Зато он находится в том же здании, что и одна из структур Роскосмоса. Это наводит на подозрения в том, что через эту контору пытались «дополнительно заработать» чиновники. Впрочем, учитывая повышенное внимание первых лиц страны к ГЛОНАССу, деньги на новые спутники «Спутнику» лучше бы найти – а то «докторов пришлют».

Кстати, перед запуском ракета была освящена. Рассказывают, что теперь попу не дадут премию. Освящение непилотируемого пуска обычно обходится в 50–100 тыс. рублей. А пилотируемого – и того больше.

Сейчас созвездие ГЛОНАСС состоит из 26 космических аппаратов (КА), из которых 20 используются по назначению,

4 – выведены на временное техобслуживание, а 2 – законсервированы в резерв. Даже с 20 работающими КА система надежно обеспечивает координатами военных и гражданских клиентов на большей части нашей планеты. Пока надежность наших спутников значительно ниже американских GPS, хотя сама система совершеннее. Американские КА живут на орбите более 10 лет, а «Ураган-М» – примерно 7 лет. Десятилетнего срока существования Россия достигнет на новых КА «Ураган-К», первый из которых должен уйти на орбиту в конце декабря.

Высказываются и совсем крамольные версии причины аварии. Якобы вместо настоящих спутников на ракетоноситель установили пустые макеты. Поэтому участь «Протона» была предрешена. Так что неплохо было бы подключить к расследованию и специалистов ФСБ.