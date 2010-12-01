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Коман мелна

Лучшие рецепты национальной кухни

№ 47(237) от 02.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Коман мелна

Говорят, что основательность во всем – одна из черт настоящего марийца. Национальная кухня народа этот факт подтверждает. Даже блины у марийцев трехслойные!

Толщина готового блина – 7 мм.

Пресное крутое тесто из муки, яиц и соли раскатать по размеру сковороды в тонкую лепешку толщиной 1,5–2 мм.

Лепешку слегка подрумянить в жарочном шкафу, затем смазать густой смесью овсяной муки, простокваши или кефира и сметаны. Блин снова подрумянить, затем положить третий слой – овсяную крупу, которую предварительно вымочить в сметане (порядка 8 часов).

После этого блины выпечь, смазать топленым или свежим сливочным маслом. Подавать горячими.

Нужно:

Для 1-го слоя – мука ржаная или пшеничная – 240 г , 1 яйцо, соль;

для 2-го слоя – мука овсяная или крупа манная – 40 г, простокваша или кефир – 128 г, сметана – 80 г;

для 3-го слоя – крупа овсяная – 120 г, сметана – 200 г.

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