Коман мелна
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 47(237) от 02.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Говорят, что основательность во всем – одна из черт настоящего марийца. Национальная кухня народа этот факт подтверждает. Даже блины у марийцев трехслойные!
Толщина готового блина – 7 мм.
Пресное крутое тесто из муки, яиц и соли раскатать по размеру сковороды в тонкую лепешку толщиной 1,5–2 мм.
Лепешку слегка подрумянить в жарочном шкафу, затем смазать густой смесью овсяной муки, простокваши или кефира и сметаны. Блин снова подрумянить, затем положить третий слой – овсяную крупу, которую предварительно вымочить в сметане (порядка 8 часов).
После этого блины выпечь, смазать топленым или свежим сливочным маслом. Подавать горячими.
Нужно:
Для 1-го слоя – мука ржаная или пшеничная – 240 г , 1 яйцо, соль;
для 2-го слоя – мука овсяная или крупа манная – 40 г, простокваша или кефир – 128 г, сметана – 80 г;
для 3-го слоя – крупа овсяная – 120 г, сметана – 200 г.
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