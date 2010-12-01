Коман мелна

Говорят, что основательность во всем – одна из черт настоящего марийца. Национальная кухня народа этот факт подтверждает. Даже блины у марийцев трехслойные!

Толщина готового блина – 7 мм.

Пресное крутое тесто из муки, яиц и соли раскатать по размеру сковороды в тонкую лепешку толщиной 1,5–2 мм.

Лепешку слегка подрумянить в жарочном шкафу, затем смазать густой смесью овсяной муки, простокваши или кефира и сметаны. Блин снова подрумянить, затем положить третий слой – овсяную крупу, которую предварительно вымочить в сметане (порядка 8 часов).

После этого блины выпечь, смазать топленым или свежим сливочным маслом. Подавать горячими.