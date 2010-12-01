Поволжские двоеверы

В ноябре в Республике Марий Эл прошло Мировое моление приверженцев марийской традиционной религии (МТР). Около тысячи человек обратились к богам на своем самом главном обрядовом празднике. За ходом обряда наблюдал корреспондент «НА».

Обращение диджея к духу

Столица небольшой поволжской республики Марий Эл встречала этот день по-зимнему морозным рассветом. И наша машина не хотела сначала заводиться, а потом ее все норовило бросить вправо на пустынном Сернурском тракте. Если бы не обращение к духу дороги хозяина транспортного средства – диджея национального «Марий Эл Радио» Натальи Пушкиной, наверное, мы бы и не добрались до поселка Горняк, неподалеку от которого посреди полей расположилась священная роща «Кугу Коклала ото».

Наталья рассказала, что для нее как мари привычно просить помощи божественных сил. Марийская традиционная религия далека от абстракций. На молениях люди в основном просят процветания своим семьям и хозяйствам, хотя в ходе таких значительных ритуалов как Мировое моление, жрецы просят у богов за все населяющие землю народы.

Марийцы – один из последних народов Евразии, чья система традиционных верований не была замещена какой-либо из монотеистических религий. Оказавшись в XVI веке после завоевания Казанского ханства на внутренней периферии Российского государства, марийский народ не только сохранил религиозную самобытность, но и сумел к началу XXI века создать полноценную конфессиональную структуру. Централизованная общественная организация «Марийская традиционная религия» имеет зарегистрированные отделения в нескольких районах Марий Эл и десятки общин в республике и за ее пределами.

Подсчитать количество приверженцев МТР не так просто. Согласно социологическому опросу, проведенному в начале нынешнего века, около 10% мари назвали себя «чистыми марийцами», то есть теми, кто исповедует только МТР. Однако большинство мари – крещеные. Многие из них считаются двоеверами, так как посещают как православную церковь, так и священные рощи. МТР толерантно относится к той части своей паствы, которая по разным причинам крестилась в, как ее здесь называют, «русскую веру» («рушла вера»). А Иисус Христос даже признается одним из святых МТР! Гибкость и универсализм воззрений – неотъемлемые части религиозности мари, что позволяет МТР развиваться и сегодня.

Природный храм

Впрочем, мы все же не стали испытывать богов мари и последнюю часть пути от деревни Кугу Коклала до рощи шли пешком по подмерзшей глинистой грунтовке. Природный храм мари постепенно открывался нашему взору – как и большинство священных рощ («кус ото»), остров смешанного леса посреди полей. В республике более 500 рощ, которые имеют статус природно-культурного памятника.

«Кугу Коклала ото» расположилась на вершине длинного сглаженного холма. Здесь одна из высших точек республики, откуда открывается прекрасный вид на природный ландшафт. Есть в этом месте изначальная положительная энергетика. В роще пять жертвенников у выбранных жрецами деревьев – Онапу. По ним молитвы жрецов доберутся до Небес. У каждого жертвенника разведены костры, на которых с утра варят гусей, принесенные окрестными жителями. После всех молений и ритуалов они станут частью общей трапезы. А пока люди через картов (жрецов) обращаются к Ош Поро Кугу Юмо («Великому Светлому Богу»), Шочын Ава – женскому божеству плодородия, Туня Юмо – Богу Мира, святому Курык Кугыза («Старцу Горы») и богу процветания.

Перед ритуалом я побеседовал с Верховным картом МТР Александром Таныгиным:

– В этом году мы провели несколько крупных молений: в Татарстане – для мари Агрыза, Балтаси и Кукморского района. В Кировской и Нижегородской областях. Мы, священнослужители, карты – собиратели марийского народа. Мы молимся Всевышнему, считаем себя частью вселенной – и Ош Поро Кугу Юмо – это центр нашей галактики и Творец. Карты всегда говорят – Всевышний один, хоть ислам, хоть христианство. Мы часть природы. Наша крыша – небесный купол. Имитаций, каких-то зарисовок, изображений святых или чего-то неприродного – у нас нет. Солнце, Луна, звезды, живой мир и так перед нами. Это и есть, все первоначальное, и до начала, и до наших дней, и будет так!

Бесплатные гусята

МТР играет важную роль в жизни современного марийского общества. Будучи, по сути, национальной верой, она интегрирует марийцев из разных мест и регионов в единое целое. Молящиеся в роще не подразделяются на выходцев из отдельных районов или мест компактного проживания за пределами Марий Эл. Все они – мари, стоящие перед своими богами. Глобальный аспект здесь превалирует над локальными различиями. А карты – всего лишь проводники, через которые молитвы людей передаются на Небо.

Лучшие качества народа проявляются через традиционную веру. У мари принято помогать более бедным родственникам, которые, например, не могут пожертвовать гуся на моление. Активист возрождения марийской веры в Нижегородской области Юрий Юсупов в начале ноября начал акцию по раздаче гусят (гусь считается марийцами угодной богам птицей) местным мари. Каждый желающий может получить по пять гусят на семью с обещанием принести одного из них в священную рощу следующей осенью.

Между глобальным и локальным

И все же нынешнее Мировое моление, несмотря на название, носило закрытый характер. В предыдущие годы информация о Мировых молениях достаточно широко анонсировалась в СМИ. Обычно на мероприятие собиралось много журналистов. На сей раз мы оказались одни, а часть богослужения нам даже запретили фотографировать. Из гостей в рощу приехали лишь несколько русских неоязычников из Кировской области и московский реконструктор традиционных верований давно исчезнувшего финно-угорского народа мери. Славянские неоязычники скромно грелись у одного из жертвенных костров, хотя и не отказались в конце праздника принять участие в общей трапезе.

Открытость и изоляционизм – характерны для марийской веры. С одной стороны, МТР не желает полностью закрыться и превратиться в секту для своих, с другой – часть картов видит опасность в растворении своей «истинной традиции» в результате ассимиляционных процессов.

Городской язычник

Сложно отрицать влияние урбанизации на марийскую веру. Переезжающие в города зачастую теряют связь с родными местами, их дети уже не говорят на родном языке. Впрочем, не все так однозначно.

Член межрегиональной общественной организации «Марий Ушем» Владимир Козлов полагает, что сегодняшний приверженец МТР стал более образованным, начитанным. Прогресс и урбанизация не только стирают различия, но и позволяют последователям марийской веры без проблем обмениваться информацией: «Это раньше посылали гонца по деревням, чтобы люди узнали о молении, – сегодня об этом можно узнать из Интернета и по радио».

– Четверть всех присутствующих на молении – городские, – отметил Верховный карт А. Таныгин. – В Йошкар-Оле есть Центр древнемарийской культуры, а около города – священная роща, где проходят моления каждый год. Нас поддерживают президент республики, правительство, Народное собрание – все у нас хорошо!

Однако простые марийцы считают, что городская община МТР, меньше связанная с родовой структурой мари, – это новое, непривычное явление духовной жизни народа.