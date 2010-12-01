Этноновости от 2 декабря

Москва

В Госдуме РФ наградили лучших учителей, укрепляющих межнациональное единство страны. Конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков» проводится Институтом национальных проблем образования уже четвертый раз. В этом году в нем участвовали учителя из 29 субъектов России. Гран‑при – «Серебряное перо» – получила Мадина Хурова, учитель русского и кабардинского языков гимназии №13 из Нальчика (Кабардино-Балкария).

Шаманы Бурятии, Хакасии, Тувы и Якутии съехались в Москву на третий международный шаманский фестиваль «Конь-самолет». Гостей форума одарили талисманами счастья, успеха и процветания, освященными в географическом Центре Азии – Кызыле. Желающих учили горловому пению, хождению по битому стеклу, трансформации страха, игре на игиле, тошпулууре, демир-хомусе, изготовлению фигурок духов-помощников, шаманскому танцу и работе с ритуальными масками.

Красноярский край

В Красноярске прошел этнический конкурс красоты «Мисс Азия – Сибирь – 2010». Четыре года назад его придумали ребята из студенческих землячеств коренных народов Сибири, обучающиеся в красноярских вузах. Королевой азиатской красоты на сей раз стала 17-летняя тувинка Угулза Куулар.

Ханты-Мансийский АО

Правительство округа решило выделить 72 млн. рублей, чтобы в течение трех лет создать новые рабочие места для представителей коренных малочисленных народов Севера в этнографическом сегменте туристической отрасли региона. Еще 25 млн. 737 тыс. рублей пойдут на выплату единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа КМНС, приезжающих работать в места традиционного проживания и хозяйственной деятельности.

Республика Карелия

Всеобщая декларация прав человека переведена на вепсский язык. По мнению переводчика Ольги Жуковой, это призвано упростить понимание и применение норм Декларации вепсами – малочисленным народом России – и будет способствовать развитию юридической лексики этого языка.

Алтайский край

Фестиваль национальных культур «Небо, общее для всех» стартовал в Барнауле. Две недели подряд будут проходить обучающие занятия по культуре национальностей, населяющих Алтайский край, дегустация блюд национальных кухонь, показ мод, инсценировки национальных сказок и обрядов.