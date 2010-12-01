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Этноновости от 2 декабря

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Гильдия межэтнической журналистики, НИА Хакасия, ИА «Югра-Информ», «Вести – Карелия», amic.ru ]

Этноновости от 2 декабря

Москва

 В Госдуме РФ наградили лучших учителей, укрепляющих межнациональное единство страны. Конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков» проводится Институтом национальных проблем образования уже четвертый раз. В этом году в нем участвовали учителя из 29 субъектов России. Гран‑при – «Серебряное перо» – получила Мадина Хурова, учитель русского и кабардинского языков гимназии №13 из Нальчика (Кабардино-Балкария).

 Шаманы Бурятии, Хакасии, Тувы и Якутии съехались в Москву на третий международный шаманский фестиваль «Конь-самолет». Гостей форума одарили талисманами счастья, успеха и процветания, освященными в географическом Центре Азии – Кызыле. Желающих учили горловому пению, хождению по битому стеклу, трансформации страха, игре на игиле, тошпулууре, демир-хомусе, изготовлению фигурок духов-помощников, шаманскому танцу и работе с ритуальными масками.

Красноярский край

В Красноярске прошел этнический конкурс красоты «Мисс Азия – Сибирь – 2010». Четыре года назад его придумали ребята из студенческих землячеств коренных народов Сибири, обучающиеся в красноярских вузах. Королевой азиатской красоты на сей раз стала 17-летняя тувинка Угулза Куулар.

Ханты-Мансийский АО

Правительство округа решило выделить 72 млн. рублей, чтобы в течение трех лет создать новые рабочие места для представителей коренных малочисленных народов Севера в этнографическом сегменте туристической отрасли региона. Еще 25 млн. 737 тыс. рублей пойдут на выплату единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа КМНС, приезжающих работать в места традиционного проживания и хозяйственной деятельности.

Республика Карелия

Всеобщая декларация прав человека переведена на вепсский язык. По мнению переводчика Ольги Жуковой, это призвано упростить понимание и применение норм Декларации вепсами – малочисленным народом России – и будет способствовать развитию юридической лексики этого языка.

Алтайский край

Фестиваль национальных культур «Небо, общее для всех» стартовал в Барнауле. Две недели подряд будут проходить обучающие занятия по культуре национальностей, населяющих Алтайский край, дегустация блюд национальных кухонь, показ мод, инсценировки национальных сказок и обрядов.

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«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

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Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Вячеслав Володин оценил решение главы Украины Владимира Зеленского разрешить некоторым категориям россиян получать украинское гражданство в упрощённом порядке.

//В мире

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, заявила, что страна обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азии.

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//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

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Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

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Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

На Урале президент Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук раскритиковал Госдуму за предложение запретить в стране использование старых автомобилей.

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Актер Алексей Горбунов: Счастье в жизни – дети и наличие работы

Актер Алексей Горбунов: Счастье в жизни – дети и наличие работы

Актер Алексей Горбунов прекрасно знаком зрителям по таким картинам, как «Статский советник», «Красная капелла», «Обитаемый остров», «Шерлок Холмс», «Стиляги». Как говорит сам актер: «Для мужчины главное в жизни – дети и работа». У Алексея есть и то, и другое. Просто счастливый мужчина Алексей Горбунов.

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Синоптик: жара в Москву не вернется

Синоптик: жара в Москву не вернется

Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что жара в Москву не вернется. Согласно последней информации метеоролога, столбики термометров не поднимутся даже до 30 градусов выше нуля.

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О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

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//Происшествия

Жители Магнитогорска вынуждены бросать машины из-за потопа на дорогах

Жители Магнитогорска вынуждены бросать машины из-за потопа на дорогах

Жители Магнитогорска оставляют свои автомобили прямо на дорогах из-за затопления. Согласно последней информации источников, из-за сильных ливней с градом на улицах города "разлилось море".

//В мире

Киевский националист предсказал поглощение Украиной части России к 2030 году

Киевский националист предсказал поглощение Украиной части России к 2030 году

Украина к 2030 году сможет поглотить часть регионов Российской Федерации. С таким заявлением выступил Евгений Карась, руководитель одной из запрещенных на территории РФ украинских праворадикальных организаций.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Источник: в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул лежащую на улице пациентку и уехал

Источник: в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул лежащую на улице пациентку и уехал

В минувший вторник, 13 августа, в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой помощи" ударил ногой пациентку и уехал. Пожилой женщине стало плохо, вследствие чего она упала на дорожку у многоэтажного дома.

//Происшествия

В Москве мужчина продал в ломбард арендованную машину

В Москве мужчина продал в ломбард арендованную машину

В Москве мужчина нашёл незаконный, но оригинальный способ получить деньги. С целью обогатиться житель столицы арендовал Мерседес, а затем сдал автомобиль в ломбард.

//Наука

В Крыму найдены останки детеныша кита возрастом около 10 млн лет

В Крыму найдены останки детеныша кита возрастом около 10 млн лет

Ученые экспедиции Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда "Археология" в ходе раскопок античного некрополя Кыз-Аул в восточной части полуострова нашли останки детеныша кита возрастом 10 млн лет.

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Обнародован прогноз о скором распаде Украины из-за команды президента Зеленского

Обнародован прогноз о скором распаде Украины из-за команды президента Зеленского

Украину ждет скорый распад из-за команды президента Владимира Зеленского. С соответствующим прогнозом в телевизионном эфире выступил некоторое время назад Владимир Сергиенко, эксперт из ФРГ.

//Шоу-бизнес

Шейк собралась рассказать правду о Купере

Шейк собралась рассказать правду о Купере

Супермодель Ирина Шейк решила нарушить молчание и наконец рассказать всему миру, что же произошло в её отношениях с актером Бредли Купером и причем здесь Леди Гага.

//Происшествия

На Камчатке медведь задрал мужчину

На Камчатке медведь задрал мужчину

В поселке Озерновский Камчатского края медведь напал на мужчину и нанес ему смертельные ранения. Соответствующую информацию утром в среду, 14 августа, предоставили в региональном управлении МВД.

//Новости партнеров

//В мире

Экс-губернатор подсказал Зеленскому единственный способ прекращения войны в Донбассе

Экс-губернатор подсказал Зеленскому единственный способ прекращения войны в Донбассе

Геннадий Москаль, ранее занимавший должность главы Закарпатской области, рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года.

//Общество

Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

В Госдуме участники комитета по промышленности выдвинули идею о запрете для россиян эксплуатации старых автомобилей. Предложение уже направлено в Минтранс и Минпромторг, передаёт КП.

//В мире

Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

За неделю жара в Японии унесла жизни по меньшей мере 23 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, около 13 тысяч жителей страны были госпитализированы с тепловыми ударами.

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52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

Всемирно известная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привела поклонников в восторг снимком в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на своей родине.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал видео Ольги Бузовой, где певица после еды облизала тарелку, а затем назвала себя блокадницей. Пригожин уверен, что подобными провокационными действиями девушка старается привлечь внимание.

//В мире

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

Сегодня стало известно, что у самолета Boeing-777 авиакомпании China Eastern при взлете из аэропорта Нью-Йорка отвалилась важная деталь крыла. Воздушное судно должно было отправиться в Шанхай.

//Авторы АН

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