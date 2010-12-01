//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Молодая гвардия Севера

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Вероника ЧУГУНОВА, фото автора ]

Молодая гвардия Севера

Под бодрым девизом «Сделай свой выбор! За молодежью коренных народов будущее аборигенов России!» прошел в конце ноября в Москве Первый молодежный конгресс коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Нам песня строить и жить помогает!

Настроена молодежь российских аборигенов, как нынче принято говорить, крайне позитивно. Идеальной свою жизнь не считает, сложности и больные места в традиционном бытие видит, но к борьбе за светлое будущее своих народов – готова. Участвовать в программах, финансируемых российской властью и зарубежными организациями, – согласна. Но, бывает, что молодые зарабатывают деньги и без грантов.

Представители нового поколения кумандинцев из Алтайского края поделились опытом, как они создали небольшой цех по переработке дикоросов. Вырученные средства пускают на развитие национальных видов спорта – вот вам и пример отстаивания принципов здорового образа жизни на основе традиционной деятельности.

А молодые камчадалы предложили местным туристическим компаниям свои творческие «услуги». Теперь развлекают гостей края народными танцами, а заработанное тратят на приобретение национальных костюмов, торбасов, бубнов.

– Все, что нам, молодым, необходимо, мы можем делать самостоятельно. Вокруг много говорят о проблемах, а мне хочется рассказать о наших удачах, – заявила Галина Кравченко, председатель общественной организации молодежи коренных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян». – Молодые коряки, ительмены, эвены, чукчи – более ста человек – объединились лишь год назад. Но у нас уже есть свой народный ансамбль «Коритэв», встречаемся со старейшинами, перенимаем у них опыт, учимся понимать красоту нашей культуры. Мы выпускаем листовки, буклеты против алкоголизма, в отдаленных селах показываем молодежи агитационные фильмы. Таким образом, говорим им «Мы с вами, мы рядом, мы поддержим!»

Камчатское краевое молодежное движение началась с летнего лагеря, куда собрали два десятка молодых активистов и устроили им своего рода тренинг, или «школу лидерства».

– А им понравилось придумывать проекты и находить решения важных для них самих проблем, – не скрывает радости Вячеслав Подерин, начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами правительства Камчатского края. – Потом эти ребята объединились. Сейчас у них вполне серьезные цели: например, адаптируют коренную молодежь, приехавшую в город, поддерживают отношения со старейшинами и даже взяли шефство над ветеранами войны из числа коренных малочисленных народов.

Дубликатом бесценного груза

Юлия Ли – представитель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Пойран» городского округа Южно-Сахалинска – приехала в Москву, чтобы рассказать о «Плане содействия», который действует в регионе пять лет:

– Это трехсторонний договор между правительством Сахалинской области, Региональным советом коренных малочисленных народов Севера и компанией «Сахалин Энерджи». План разработан для поддержки традиционной экономической деятельности коренных народов Севера Сахалина: нанайцев, ульчи, ороки, нивхов.

Наиболее важным сейчас красавица Ли считает сохранение коренных языков. Сожалеет, что ее родной нивхский уже практически не используется, даже в семьях на нем не говорят.

– Необходим документ, подтверждающий мою принадлежность к коренным народам, – серьезно заявляет Юлия. – Много лет решается этот вопрос, и никаких результатов! У нас есть квоты на вылов рыбы, на добычу пушного зверя, птицы. Свое право на них сегодня мы доказываем свидетельством о рождении. Но у многих родителей моих земляков эти документы потеряны. Нам нужно специальное удостоверение коренного жителя Севера!

Из искры возгорится пламя

Вице-президент общественного движения ненецкого народа «Ясавэй» по работе с молодежью Ангелина Ардеева в отличие от большинства национальных общественников полагает, что преднамеренно объединять молодежь в общественные движения не нужно. Ангелина Сергеевна не ратует и за то, чтобы молодые люди непременно оставались работать в оленеводстве или участвовали в фольклорных коллективах.

– Как и в любом другом обществе, у нас сейчас происходит смена поколений, и я хотела бы, чтобы молодежь была наполнена теми знаниями, которые востребованы в обществе в целом, а не только среди своего родного коренного населения, – твердо заявляет жительница Нарьян-Мара.

Молодежь Югры уже придумала проект, в котором современные технологии будут служить традиционному образу жизни, – стойбищные школы.

– Мы предлагаем обучение детей до десяти лет на стойбище без отрыва от родителей. Кадровый потенциал есть – ребята с педагогическим образованием, владеющие родным языком, готовы сами несколько раз в году выезжать в стойбища, – поясняет Елена Молданова, президент Молодежной организации обско-угорских народов Ханты-Мансийского АО – Югры. – Однако в федеральном законе об образовании не определены статус, виды и принципы деятельности таких школ. В Саха (Якутии) принят республиканский закон – там функционируют пять моделей таких школ. Еще один удачный опыт – дети ненецкого оленевода обучались на стойбище и по результатам такого обучения самостоятельно поступили в средние специальные образовательные учреждения. В Канаде совсем отказались от школ-интернатов. Почему мы не можем это сделать в XXI веке, когда у нас есть новые технологии?

Югорская молодежь продумала и некоторые детали. Например, помещения для стойбищных школ они предлагают делать на основе уже существующих мобильных конструкций – госпиталей МЧС, которые устанавливаются за считаные минуты и выдерживают перепад температур от -50 до +50.

Молодым везде у нас дорога!

Свой первый молодежный конгресс представители коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начали с приветственных выступлений заслуженных людей. Представители Госдумы, Общественной палаты, администрации Президента РФ, ООН, гости из Канады, Исландии... Но прежде всего напутствие форуму дал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергей Харючи и еще вручил главную награду Ассоциации – медаль за верность Северу... своему вице-президенту, члену Общественной палаты РФ Павлу Суляндзиге.

– Конгресс этот первый, но молодежь всегда могла проявить себя в рамках работы нашей Ассоциации, – заявил награжденный общественник-северянин. – Мы регулярно устраивали для них семинары, стажировки. Но наступил момент, когда молодежи нужно дать больше возможностей для реализации ее потенциала. Думаю, наиболее эффективны они будут в решении вопросов образования. Ведь только высокообразованные специалисты могут сегодня успешно конкурировать. И конечно же, мы не сможем сохранить традиции, культуру, язык, если этим не будет заниматься молодежь.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//Политика

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Володин обвинил Зеленского в популизме и действиях в интересах США

Вячеслав Володин оценил решение главы Украины Владимира Зеленского разрешить некоторым категориям россиян получать украинское гражданство в упрощённом порядке.

//В мире

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

США обсуждают возможность развертывания новых ракет в Азии со своими союзниками

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, заявила, что страна обсуждает с союзниками возможность развертывания ракет средней дальности в Азии.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата

Сотрудника украинского генерального консульства в Санкт-Петербурге выслали из Российской Федерации. Об этом во вторник заявили журналистам в российском Министерстве иностранных дел.

//В мире

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Раскрыты козыри ДНР и ЛНР в случае возобновления полноценной войны с Украиной

Силы ДНР и ЛНР способны эффективно отразить агрессию Украины в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. Такая точка зрения отражена в материале, опубликованном на страницах СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Авто

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

Автоэксперт: "Разрыв между депутатами и населением достиг своего предела"

На Урале президент Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук раскритиковал Госдуму за предложение запретить в стране использование старых автомобилей.

//Интервью

Актер Алексей Горбунов: Счастье в жизни – дети и наличие работы

Актер Алексей Горбунов: Счастье в жизни – дети и наличие работы

Актер Алексей Горбунов прекрасно знаком зрителям по таким картинам, как «Статский советник», «Красная капелла», «Обитаемый остров», «Шерлок Холмс», «Стиляги». Как говорит сам актер: «Для мужчины главное в жизни – дети и работа». У Алексея есть и то, и другое. Просто счастливый мужчина Алексей Горбунов.

//Общество

Синоптик: жара в Москву не вернется

Синоптик: жара в Москву не вернется

Сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк заявила, что жара в Москву не вернется. Согласно последней информации метеоролога, столбики термометров не поднимутся даже до 30 градусов выше нуля.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

Источник: в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул лежащую на улице пациентку и уехал

Источник: в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой" пнул лежащую на улице пациентку и уехал

В минувший вторник, 13 августа, в Ростове-на-Дону фельдшер "скорой помощи" ударил ногой пациентку и уехал. Пожилой женщине стало плохо, вследствие чего она упала на дорожку у многоэтажного дома.

//Происшествия

В Москве мужчина продал в ломбард арендованную машину

В Москве мужчина продал в ломбард арендованную машину

В Москве мужчина нашёл незаконный, но оригинальный способ получить деньги. С целью обогатиться житель столицы арендовал Мерседес, а затем сдал автомобиль в ломбард.

//Новости СМИ2

//Наука

В Крыму найдены останки детеныша кита возрастом около 10 млн лет

В Крыму найдены останки детеныша кита возрастом около 10 млн лет

Ученые экспедиции Института археологии Крыма РАН и волонтеры фонда "Археология" в ходе раскопок античного некрополя Кыз-Аул в восточной части полуострова нашли останки детеныша кита возрастом 10 млн лет.

//В мире

Обнародован прогноз о скором распаде Украины из-за команды президента Зеленского

Обнародован прогноз о скором распаде Украины из-за команды президента Зеленского

Украину ждет скорый распад из-за команды президента Владимира Зеленского. С соответствующим прогнозом в телевизионном эфире выступил некоторое время назад Владимир Сергиенко, эксперт из ФРГ.

//Шоу-бизнес

Шейк собралась рассказать правду о Купере

Шейк собралась рассказать правду о Купере

Супермодель Ирина Шейк решила нарушить молчание и наконец рассказать всему миру, что же произошло в её отношениях с актером Бредли Купером и причем здесь Леди Гага.

//Происшествия

На Камчатке медведь задрал мужчину

На Камчатке медведь задрал мужчину

В поселке Озерновский Камчатского края медведь напал на мужчину и нанес ему смертельные ранения. Соответствующую информацию утром в среду, 14 августа, предоставили в региональном управлении МВД.

//В мире

Экс-губернатор подсказал Зеленскому единственный способ прекращения войны в Донбассе

Экс-губернатор подсказал Зеленскому единственный способ прекращения войны в Донбассе

Геннадий Москаль, ранее занимавший должность главы Закарпатской области, рассказал, как украинский президент Владимир Зеленский сможет урегулировать конфликт в Донбассе, продолжающийся с весны 2014 года.

//Общество

Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

Россиянам могут запретить использование старых автомобилей

В Госдуме участники комитета по промышленности выдвинули идею о запрете для россиян эксплуатации старых автомобилей. Предложение уже направлено в Минтранс и Минпромторг, передаёт КП.

//Новости партнеров

//В мире

Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

Жара в Японии за неделю унесла жизни 23 человек

За неделю жара в Японии унесла жизни по меньшей мере 23 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, около 13 тысяч жителей страны были госпитализированы с тепловыми ударами.

//Шоу-бизнес

52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

52-летняя актриса Сальма Хайек показала прекрасную фигуру в купальнике

Всемирно известная голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек привела поклонников в восторг снимком в купальнике. В настоящий момент знаменитость отдыхает на своей родине.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Иосиф Пригожин прокомментировал слова Бузовой про блокадницу

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал видео Ольги Бузовой, где певица после еды облизала тарелку, а затем назвала себя блокадницей. Пригожин уверен, что подобными провокационными действиями девушка старается привлечь внимание.

//В мире

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

У китайского пассажирского самолета при взлете отвалилась важная деталь

Сегодня стало известно, что у самолета Boeing-777 авиакомпании China Eastern при взлете из аэропорта Нью-Йорка отвалилась важная деталь крыла. Воздушное судно должно было отправиться в Шанхай.

//В мире

Семья бывшего короля Малайзии была против брака с Оксаной Воеводиной

Семья бывшего короля Малайзии была против брака с Оксаной Воеводиной

Развод Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V стал удивлением для многих поклонников красавицы. И хоть девушка вернулась обратно в Россию без мужа, она долгое время отрицала расставание с супругом.

//Происшествия

На Алтае экипаж теплохода спас 50 пассажиров другого судна

На Алтае экипаж теплохода спас 50 пассажиров другого судна

Экипаж теплохода спас 50 пассажиров потерявшего управление судна на реке Обь в Алтайском крае. Согласно последней информации осведомленных источников, данное происшествие случилось 9 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Чубайс нанёс очередной ущерб российскому народу
3

Жительница Британии принимала за хроническую усталость симптомы смертельной болезни
4

Трамп засветил украинские уши Сороса
5

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры