Молодая гвардия Севера

Под бодрым девизом «Сделай свой выбор! За молодежью коренных народов будущее аборигенов России!» прошел в конце ноября в Москве Первый молодежный конгресс коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Нам песня строить и жить помогает!

Настроена молодежь российских аборигенов, как нынче принято говорить, крайне позитивно. Идеальной свою жизнь не считает, сложности и больные места в традиционном бытие видит, но к борьбе за светлое будущее своих народов – готова. Участвовать в программах, финансируемых российской властью и зарубежными организациями, – согласна. Но, бывает, что молодые зарабатывают деньги и без грантов.

Представители нового поколения кумандинцев из Алтайского края поделились опытом, как они создали небольшой цех по переработке дикоросов. Вырученные средства пускают на развитие национальных видов спорта – вот вам и пример отстаивания принципов здорового образа жизни на основе традиционной деятельности.

А молодые камчадалы предложили местным туристическим компаниям свои творческие «услуги». Теперь развлекают гостей края народными танцами, а заработанное тратят на приобретение национальных костюмов, торбасов, бубнов.

– Все, что нам, молодым, необходимо, мы можем делать самостоятельно. Вокруг много говорят о проблемах, а мне хочется рассказать о наших удачах, – заявила Галина Кравченко, председатель общественной организации молодежи коренных народов Севера в Камчатском крае «Дружба северян». – Молодые коряки, ительмены, эвены, чукчи – более ста человек – объединились лишь год назад. Но у нас уже есть свой народный ансамбль «Коритэв», встречаемся со старейшинами, перенимаем у них опыт, учимся понимать красоту нашей культуры. Мы выпускаем листовки, буклеты против алкоголизма, в отдаленных селах показываем молодежи агитационные фильмы. Таким образом, говорим им «Мы с вами, мы рядом, мы поддержим!»

Камчатское краевое молодежное движение началась с летнего лагеря, куда собрали два десятка молодых активистов и устроили им своего рода тренинг, или «школу лидерства».

– А им понравилось придумывать проекты и находить решения важных для них самих проблем, – не скрывает радости Вячеслав Подерин, начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами правительства Камчатского края. – Потом эти ребята объединились. Сейчас у них вполне серьезные цели: например, адаптируют коренную молодежь, приехавшую в город, поддерживают отношения со старейшинами и даже взяли шефство над ветеранами войны из числа коренных малочисленных народов.

Дубликатом бесценного груза

Юлия Ли – представитель территориально-соседской общины коренных малочисленных народов Севера «Пойран» городского округа Южно-Сахалинска – приехала в Москву, чтобы рассказать о «Плане содействия», который действует в регионе пять лет:

– Это трехсторонний договор между правительством Сахалинской области, Региональным советом коренных малочисленных народов Севера и компанией «Сахалин Энерджи». План разработан для поддержки традиционной экономической деятельности коренных народов Севера Сахалина: нанайцев, ульчи, ороки, нивхов.

Наиболее важным сейчас красавица Ли считает сохранение коренных языков. Сожалеет, что ее родной нивхский уже практически не используется, даже в семьях на нем не говорят.

– Необходим документ, подтверждающий мою принадлежность к коренным народам, – серьезно заявляет Юлия. – Много лет решается этот вопрос, и никаких результатов! У нас есть квоты на вылов рыбы, на добычу пушного зверя, птицы. Свое право на них сегодня мы доказываем свидетельством о рождении. Но у многих родителей моих земляков эти документы потеряны. Нам нужно специальное удостоверение коренного жителя Севера!

Из искры возгорится пламя

Вице-президент общественного движения ненецкого народа «Ясавэй» по работе с молодежью Ангелина Ардеева в отличие от большинства национальных общественников полагает, что преднамеренно объединять молодежь в общественные движения не нужно. Ангелина Сергеевна не ратует и за то, чтобы молодые люди непременно оставались работать в оленеводстве или участвовали в фольклорных коллективах.

– Как и в любом другом обществе, у нас сейчас происходит смена поколений, и я хотела бы, чтобы молодежь была наполнена теми знаниями, которые востребованы в обществе в целом, а не только среди своего родного коренного населения, – твердо заявляет жительница Нарьян-Мара.

Молодежь Югры уже придумала проект, в котором современные технологии будут служить традиционному образу жизни, – стойбищные школы.

– Мы предлагаем обучение детей до десяти лет на стойбище без отрыва от родителей. Кадровый потенциал есть – ребята с педагогическим образованием, владеющие родным языком, готовы сами несколько раз в году выезжать в стойбища, – поясняет Елена Молданова, президент Молодежной организации обско-угорских народов Ханты-Мансийского АО – Югры. – Однако в федеральном законе об образовании не определены статус, виды и принципы деятельности таких школ. В Саха (Якутии) принят республиканский закон – там функционируют пять моделей таких школ. Еще один удачный опыт – дети ненецкого оленевода обучались на стойбище и по результатам такого обучения самостоятельно поступили в средние специальные образовательные учреждения. В Канаде совсем отказались от школ-интернатов. Почему мы не можем это сделать в XXI веке, когда у нас есть новые технологии?

Югорская молодежь продумала и некоторые детали. Например, помещения для стойбищных школ они предлагают делать на основе уже существующих мобильных конструкций – госпиталей МЧС, которые устанавливаются за считаные минуты и выдерживают перепад температур от -50 до +50.

Молодым везде у нас дорога!

Свой первый молодежный конгресс представители коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начали с приветственных выступлений заслуженных людей. Представители Госдумы, Общественной палаты, администрации Президента РФ, ООН, гости из Канады, Исландии... Но прежде всего напутствие форуму дал президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Сергей Харючи и еще вручил главную награду Ассоциации – медаль за верность Северу... своему вице-президенту, члену Общественной палаты РФ Павлу Суляндзиге.

– Конгресс этот первый, но молодежь всегда могла проявить себя в рамках работы нашей Ассоциации, – заявил награжденный общественник-северянин. – Мы регулярно устраивали для них семинары, стажировки. Но наступил момент, когда молодежи нужно дать больше возможностей для реализации ее потенциала. Думаю, наиболее эффективны они будут в решении вопросов образования. Ведь только высокообразованные специалисты могут сегодня успешно конкурировать. И конечно же, мы не сможем сохранить традиции, культуру, язык, если этим не будет заниматься молодежь.