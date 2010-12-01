Интеграция на новой основе

Начало широкомасштабной интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации на новой основе как двух независимых суверенных государств было положено 2 апреля 1996 года.

Именно тогда, основываясь на исторически сложившейся общности судеб белорусского и российского народов, опираясь на их волю к дальнейшему сближению, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и первый Президент России Борис Николаевич Ельцин подписали в Москве Договор о сообществе Беларуси и России. Этот день вошел в нашу историю как День единения народов Беларуси и России.

2 апреля 1997 года подписан Договор о Союзе Беларуси и России. Основной целью Союза, как зафиксировано в Договоре, является повышение уровня жизни народов, укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией в политической, экономической, социальной и других областях; устойчивое социально-экономическое развитие государств-участников на основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов, использования рыночных механизмов функционирования экономики.

Важным этапом на пути становления и развития союзных отношений Республики Беларусь и Российской Федерации явилось подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в союзное государство при сохранении национального суверенитета государств – участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы в экономической и социальной сферах.

8 декабря 1999 года подписаны Договор о создании Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений Договора о создании Союзного государства. Эти документы открыли путь для выхода на качественно новый уровень единения двух братских стран. Они определили конечную цель интеграции Беларуси и России – создание Союзного государства.

Строительство Союзного государства будет завершено после полного достижения целей Договора о создании Союзного государства и выполнении Программы действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации его положений.

Публикуемые сегодня материалы позволяют увидеть, как идет создание Союзного государства, какие предпринимаются меры и что еще предстоит сделать.